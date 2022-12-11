انت الان تتابع خبر موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة: اشتقنا للفارس الأ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عشاق الفارس الأبيض في مصر والعالم العربي أنتم اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بين الزمالك وبيراميدز.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم فريق بيراميدز على ملعب استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

من المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري على شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة على القمر الصناعي المصري نايل سات.