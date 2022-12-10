نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال أقوي دفاع ضد أقوي هجوم ربع نهائي كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال ومباراة نارية اليوم بين أقوي دفاع ضد أقوي هجوم في كأس العالم . دور ربع نهائي المغرب والبرتغال مواجهة نارية حاسمة للصعود للدور نصف النهائي . كما تشهد مباراة المغرب ضد البرتغال أحداث مباراة من أهم المباريات المتبقية في كأس العالم وعددها 8 مباريات . و البرتغال ضد المغرب اليوم ستكون مواجهة مصيرية حيث أن أشرف حكيمي يأمل هو وبقية الرفاق مواصلة . مغامرات كأس العالم كما يحلمون للوصول لدور نصف النهائي وستكون المرة الأولي في تاريخ المونديال . كما أن مباراة المغرب والبرتغال يتابعون أحداثها عشاق الساحرة المستديرة اللقاء الثالث بين المغرب والبرتغال في تاريخ المونديال . في مباراة اليوم من مباريات كأس العالم .

متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال

تأتي مباراة المغرب والبرتغال بعد أن أطاح فريق أسود الأطلس بفوز ساحق مع منتخب إسبانيا بعد الوصول لضربات . الترجيح كما أن المباراة بينهما استمرت لمدة 120 دقيقة ونتج عن أحداث المباراة الفوز . بثلاث أهداف مقابل لا شئ نتيجة ضربات الترجيح وأستحق منتخب المغرب الصعود للدور التالي من مباريات كأس العالم . كما أن موعد مباراة المغرب والبرتغال اليوم يكون فيه منتخب المغرب هو المنتخب الوحيد الذي صعد لدور 8 . خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية ويطمح منتخب المغرب في أن يكمل مسيرة الفوز لصعوده لدور نصف النهائي . في لقاء مباراة المغرب ضد البرتغال ليتمكن المغرب بكتابة تاريخ جديد في انتصارات . عالمية ضمن مباريات كأس العالم اليوم .

إحصائيات متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال

إحصائيات البرتغال والمغرب في مباراة كأس العالم اليوم وفقاً لما جاء عبر محللين فأن التوقع لفوز منتخب البرتغال . نسبته 56% كما أن منتخب المغرب وفقاً لتوقع المحللين فأن فرصة الفوز نسبتها 17% . كما جاء أيضاً ضمن تحليلات مباراة المغرب ضد البرتغال باستبعاد فرصة التعادل في لقاء اليوم بين منتخب المغرب ومنتخب البرتغال . كما ستنطلق أحداث مباراة البرتغال ضد المغرب اليوم من داخل قطر في توقيتات مختلفة وفقاً لتوقيت البلدان والذي نتعرف عليه بالسطور التالية .

موعد مباراة المغرب ضد البرتغال

ينطلق توقيت متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال بتوقيت الرابعة عصراً بتوقيت كلاً من الجزائر و توسن و المغرب كما . أن مباراة المغرب والبرتغال تنطلق اليوم بتوقيت مصر والسودان وأيضاً الأردن ومصر في تمام . الخامسة كما يوافق موعد مباراة المغرب والبرتغال بتوقيت السعودية وقطر والكويت والبحرين ، جنوب أفريقيا والإمارات في تمام . السابعة مساء اليوم وستكون مباراة البرتغال والمغرب علي ملعب ألثمامة .

القنوات الناقلة مباراة البرتغال والمغرب

مباراة المغرب ضد البرتغال يتم نقل أحداثها عبر قنوات بي أن سبورت الرياضية وذلك لأن قنوات بي أن سبورت هي الناقل . الحصري مباراة البرتغال ضد المغرب وبجانبها بعض القنوات التي لها حق . نقل مباريات كأس العالم والتي أعلنت عنها إدارة قنوات بي أن سبورت الرياضية . وفيما يخص شأن تشكيل المغرب والبرتغال المتوقع نعرضه بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

تشكيل مباراة المغرب والبرتغال

نعرض التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين في مباراة كأس العالم اليوم ونبدأ بتشكيل منتخب المغرب كالآتي :-

حراسة مرمي منتخب المغرب ياسين بونو كما يتشكل خط دفاع منتخب المغرب ضد البرتغال رومان سايس ، أشرف حكيمي ، جواد يامق ، يحي عطا الله كذلك بجانب خط وسط منتخب المغرب سفيان أمرابط ، عز الدين أوناحي ، سليم أملاح كما خط هجوم المغرب ضد البرتغال سيكون سفيال بوفال ، حكيم زياش ، يوسف النصيري

ملعب الثمامة - الساعة 17:00 مساءاً - السبت 10 ديسمبر 2022

المغرب 1 - 0

VS انتهى اللقاء

البرتغال 42’ Y. En Nesyri -> هدف 57’ A. Dari -> تبديل أول 65’ W. Cheddira -> تبديل ثاني 65’ B. Benoun -> تبديل ثالث 70’ A. Dari -> كارت أصفر 82’ Y. Jabrane -> تبديل رابع 82’ زكريا أبوخلال -> تبديل خامس 91’ W. Cheddira -> كارت أصفر 93’ W. Cheddira -> كارت أصفر 93’ W. Cheddira -> كارت أحمر 51’ كريستيانو رونالدو -> تبديل أول 51’ J. Cancelo -> تبديل ثاني 69’ R. Leao -> تبديل ثالث 69’ Vitinha -> تبديل رابع 79’ R. Horta -> تبديل خامس 87’ Vitinha -> كارت أصفر

استاد البيت - الساعة 21:00 مساءاً - السبت 10 ديسمبر 2022

إنجلترا 0 - 1

VS 45’ الشوط الأول

فرنسا 17’ A. Tchouameni -> هدف 43’ A. Griezmann -> كارت أصفر

البرتغال ضد المغرب وتشكيل البرتغال المتوقع

تشكيل البرتغال ضد المغرب وحراسة المرمي ديوجو كوستا كما خط دفاع منتخب البرتغال رافائيل جريرو ، روبن دياز ، بيبي ، ديوجو دالوت كذلك بجانب تشكيل خط وسط البرتغال أوتافيو ، برناندو سيلفا ، ويليام كارفاليلو خط هجوم منتخب البرتغال جونسالو رامو ، جواو فيليكس ، برونو فرنانديز

اللقاء الحاسم بين البرتغال والمغرب ومعلق المباراة

تم الفصح من إدارة قنوات بي أن سبورت الرياضية بشأن مباراة كأس العالم و متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال اليوم سيكون معلقها اليوم . المعلق الرياضي علي محمد علي . كما سيكون هناك معلقين آخرين علي باقي قنوات بي أن سبورت الرياضية ولم يعلن عن أن مباراة المغرب والبرتغال . تنقل مجاناً عبر القنوات ولذلك ربما يتم نقل مباراة البرتغال والمغرب علي القنوات المشفرة التابعة لقنوات بي أن سبورت .

متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال واللقاء الحاسم والمثير بين منتخب المغرب ومنتخب البرتغال والذي ستكون . نتيجته الصعود لدور نصف النهائي في مباريات كأس العالم . أقل من ساعتين ليبدأ اللقاء الحاسم بين منتخب المغرب ومنتخب البرتغال . بدء الشوط الأول وأحداث مباراة المغرب والبرتغال . أحرز الهدف الأول لمنتخب المغرب في الدقيقة 42 من اللاعب يوسف النصيري . مرور الدقية الخامسة والستون وما زال تقدم منتخب المغرب بهدف نظيف . حافظ منتخب المغرب علي الهدف النظيف طوال الشوطين وبذلك تأهل إلي دور نصف نهائي كأس العالم .