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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال أقوي دفاع ضد أقوي هجوم ربع نهائي كأس العالم في المقال التالي
عمر شويل - جدة متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال ومباراة نارية اليوم بين أقوي دفاع ضد أقوي هجوم في كأس العالم . دور ربع نهائي المغرب والبرتغال مواجهة نارية حاسمة للصعود للدور نصف النهائي . كما تشهد مباراة المغرب ضد البرتغال أحداث مباراة من أهم المباريات المتبقية في كأس العالم وعددها 8 مباريات . و البرتغال ضد المغرب اليوم ستكون مواجهة مصيرية حيث أن أشرف حكيمي يأمل هو وبقية الرفاق مواصلة . مغامرات كأس العالم كما يحلمون للوصول لدور نصف النهائي وستكون المرة الأولي في تاريخ المونديال . كما أن مباراة المغرب والبرتغال يتابعون أحداثها عشاق الساحرة المستديرة اللقاء الثالث بين المغرب والبرتغال في تاريخ المونديال . في مباراة اليوم من مباريات كأس العالم .
متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال
تأتي مباراة المغرب والبرتغال بعد أن أطاح فريق أسود الأطلس بفوز ساحق مع منتخب إسبانيا بعد الوصول لضربات . الترجيح كما أن المباراة بينهما استمرت لمدة 120 دقيقة ونتج عن أحداث المباراة الفوز . بثلاث أهداف مقابل لا شئ نتيجة ضربات الترجيح وأستحق منتخب المغرب الصعود للدور التالي من مباريات كأس العالم . كما أن موعد مباراة المغرب والبرتغال اليوم يكون فيه منتخب المغرب هو المنتخب الوحيد الذي صعد لدور 8 . خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية ويطمح منتخب المغرب في أن يكمل مسيرة الفوز لصعوده لدور نصف النهائي . في لقاء مباراة المغرب ضد البرتغال ليتمكن المغرب بكتابة تاريخ جديد في انتصارات . عالمية ضمن مباريات كأس العالم اليوم .
إحصائيات متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال
إحصائيات البرتغال والمغرب في مباراة كأس العالم اليوم وفقاً لما جاء عبر محللين فأن التوقع لفوز منتخب البرتغال . نسبته 56% كما أن منتخب المغرب وفقاً لتوقع المحللين فأن فرصة الفوز نسبتها 17% . كما جاء أيضاً ضمن تحليلات مباراة المغرب ضد البرتغال باستبعاد فرصة التعادل في لقاء اليوم بين منتخب المغرب ومنتخب البرتغال . كما ستنطلق أحداث مباراة البرتغال ضد المغرب اليوم من داخل قطر في توقيتات مختلفة وفقاً لتوقيت البلدان والذي نتعرف عليه بالسطور التالية .
موعد مباراة المغرب ضد البرتغال
ينطلق توقيت متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال بتوقيت الرابعة عصراً بتوقيت كلاً من الجزائر و توسن و المغرب كما . أن مباراة المغرب والبرتغال تنطلق اليوم بتوقيت مصر والسودان وأيضاً الأردن ومصر في تمام . الخامسة كما يوافق موعد مباراة المغرب والبرتغال بتوقيت السعودية وقطر والكويت والبحرين ، جنوب أفريقيا والإمارات في تمام . السابعة مساء اليوم وستكون مباراة البرتغال والمغرب علي ملعب ألثمامة .
القنوات الناقلة مباراة البرتغال والمغرب
مباراة المغرب ضد البرتغال يتم نقل أحداثها عبر قنوات بي أن سبورت الرياضية وذلك لأن قنوات بي أن سبورت هي الناقل . الحصري مباراة البرتغال ضد المغرب وبجانبها بعض القنوات التي لها حق . نقل مباريات كأس العالم والتي أعلنت عنها إدارة قنوات بي أن سبورت الرياضية . وفيما يخص شأن تشكيل المغرب والبرتغال المتوقع نعرضه بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
تشكيل مباراة المغرب والبرتغال
نعرض التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين في مباراة كأس العالم اليوم ونبدأ بتشكيل منتخب المغرب كالآتي :-
|حراسة مرمي منتخب المغرب
|ياسين بونو
|كما يتشكل خط دفاع منتخب المغرب ضد البرتغال
|رومان سايس ، أشرف حكيمي ، جواد يامق ، يحي عطا الله
|كذلك بجانب خط وسط منتخب المغرب
|سفيان أمرابط ، عز الدين أوناحي ، سليم أملاح
|كما خط هجوم المغرب ضد البرتغال سيكون
|سفيال بوفال ، حكيم زياش ، يوسف النصيري
|ملعب الثمامة - الساعة 17:00 مساءاً - السبت 10 ديسمبر 2022
المغرب
|1 - 0
VS
انتهى اللقاء
البرتغال
|42’ Y. En Nesyri -> هدف
57’ A. Dari -> تبديل أول
65’ W. Cheddira -> تبديل ثاني
65’ B. Benoun -> تبديل ثالث
70’ A. Dari -> كارت أصفر
82’ Y. Jabrane -> تبديل رابع
82’ زكريا أبوخلال -> تبديل خامس
91’ W. Cheddira -> كارت أصفر
93’ W. Cheddira -> كارت أصفر
93’ W. Cheddira -> كارت أحمر
|51’ كريستيانو رونالدو -> تبديل أول
51’ J. Cancelo -> تبديل ثاني
69’ R. Leao -> تبديل ثالث
69’ Vitinha -> تبديل رابع
79’ R. Horta -> تبديل خامس
87’ Vitinha -> كارت أصفر
|استاد البيت - الساعة 21:00 مساءاً - السبت 10 ديسمبر 2022
إنجلترا
|0 - 1
VS
45’ الشوط الأول
فرنسا
|17’ A. Tchouameni -> هدف
43’ A. Griezmann -> كارت أصفر
البرتغال ضد المغرب وتشكيل البرتغال المتوقع
|تشكيل البرتغال ضد المغرب وحراسة المرمي
|ديوجو كوستا
|كما خط دفاع منتخب البرتغال
|رافائيل جريرو ، روبن دياز ، بيبي ، ديوجو دالوت
|كذلك بجانب تشكيل خط وسط البرتغال
|أوتافيو ، برناندو سيلفا ، ويليام كارفاليلو
|خط هجوم منتخب البرتغال
|جونسالو رامو ، جواو فيليكس ، برونو فرنانديز
اللقاء الحاسم بين البرتغال والمغرب ومعلق المباراة
تم الفصح من إدارة قنوات بي أن سبورت الرياضية بشأن مباراة كأس العالم و متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال اليوم سيكون معلقها اليوم . المعلق الرياضي علي محمد علي . كما سيكون هناك معلقين آخرين علي باقي قنوات بي أن سبورت الرياضية ولم يعلن عن أن مباراة المغرب والبرتغال . تنقل مجاناً عبر القنوات ولذلك ربما يتم نقل مباراة البرتغال والمغرب علي القنوات المشفرة التابعة لقنوات بي أن سبورت .
متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال واللقاء الحاسم والمثير بين منتخب المغرب ومنتخب البرتغال والذي ستكون . نتيجته الصعود لدور نصف النهائي في مباريات كأس العالم . أقل من ساعتين ليبدأ اللقاء الحاسم بين منتخب المغرب ومنتخب البرتغال . بدء الشوط الأول وأحداث مباراة المغرب والبرتغال . أحرز الهدف الأول لمنتخب المغرب في الدقيقة 42 من اللاعب يوسف النصيري . مرور الدقية الخامسة والستون وما زال تقدم منتخب المغرب بهدف نظيف . حافظ منتخب المغرب علي الهدف النظيف طوال الشوطين وبذلك تأهل إلي دور نصف نهائي كأس العالم .
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