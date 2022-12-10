نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جووووول Live مباراة المغرب ضد البرتغال في كأس العالم قطر 2022 تشكيل الفريقين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة Live مباراة المغرب ضد البرتغال في كأس العالم قطر 2022، اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 يشهد لقاء قوي لا يقبل المنافسة، حيث يلتقي الفريقين في واحدة من أهم مباريات دور الثمانية ببطولة كأس العالم قطر 2022، ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة علي ستاد الثمامة، وقد تأهل المنتخب المغربي بعد مباراة قوية خاضها أمام إسبانيا في دور ال16 وتمكن من تسجيل 3 اهداف في شباك اسبانيا، وذلك في ركلات الترجيح، حيث إن المباراة فعليا انتهت بالتعادل المغرب 0/0 اسبانيا.

هذا وسوف نكشف لكم عبر هذا التقرير العديد من التفاصيل الهامة حول المباراة والتي تشمل تشكيل الفريقين والقنوات الناقلة، بالإضافة إلي موعد نقل المباراة وتغطية لحظة بلحظة لمباراة المغرب والبرتغال اليوم.

Live مباراة المغرب ضد البرتغال

من المؤكد أن صعود منتخب المغرب لدور الثمانية لبطولة كأس العالم قطر 2022 واحد من أهم الأحداث التي تشغل عشاق كرة القدم، حيث أن صعود منتخب عربي واقتراب الفوز يعد حدث هام للغاية، ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم حضور نحو 40 الف مشجع، حيث يستقبل مباراة اليوم ستاد الثمامة والذي يتسع هذا العدد من المشجعين، ومن المقرر أن يدير مباراة اليوم حكم ساحة الأرجنتيني فاكوندو تيلو، أما الحكم المساعد الارجنتيني إيزاكيل برايلوفسكي.

تشكيل منتخب المغرب امام البرتغال

نوفر اليكم تشكل منتخب المغرب ضد البرتغال المتوقع في لقاء اليوم، حيث لم يتم التصريح رسميا بالتشكيل النهائي لكلا الفريقين، وسوف نوفر لكم التشكيل النهائي فور الإفصاح عنه

حراسه المرمى // ياسين بونو.

// ياسين بونو. خط الدفاع // أشرف حكيمي، جواد يومق، يحيى عطية الله، جواد يامق، رومان سايس.

// أشرف حكيمي، جواد يومق، يحيى عطية الله، جواد يامق، رومان سايس. خط الهجوم // حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

// حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال. خط الوسط// عز الدين اوناحي، سليم أملاح، سفيان أمرابط.

تشكيل منتخب البرتغال أمام المغرب

هذا ونوفر كذلك لكم متابعينا الكرام وعشاق كرة القدم حول العالم تشكيل البرتغال في مباراة اليوم أمام المغرب، ومن المرتقب أن تشهد تلك المباراة متابعة بالملايين من مشجعي وعشاق كرة القدم في الوطن العربي

حارس المرمى// ديوجو كوستا.

ديوجو كوستا. خط الوسط// اوتافيو، برونو سيلفا، ويليام كارفاليو.

اوتافيو، برونو سيلفا، ويليام كارفاليو. خط الدفاع// بيبي، وبين دياز، رفائيل جيريرو، ديوجو دالوت.

بيبي، وبين دياز، رفائيل جيريرو، ديوجو دالوت. خط الهجوم// جونسالو راموس، جواو فيليكس برونو فرنانديز.

موعد مباراة المغرب اليوم

يتساءل عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي عن موعد مباراة المغرب اليوم، وسوف تجد هنا مواعيد المباريات بتوقيت الدول العربية، حيث إن فرحة فوز منتخب المغرب في دور ال 16 جعلت متابعي كأس العالم قطر علي أمل كبير إلي فوز دولة عربية بالكاس، خاصة بعد أن خرجت قطر بشكل نهائي، ومن خلال المواعيد الموضحة أمامكم سوف تتابع المباراة عبر واحدة من القنوات الناقلة او من خلال تغطية حصرية لمباراة المغرب والبرتغال عبر موقع ثقفني

الساعة 4 مساء بتوقيت المغرب.

الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة/ السودان/ الاردن/ جنوب افريقيا.

تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة/ البحرين/ قطر/ الكويت.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي/ أبوظبي/ الإمارات.

معلق مباراة المغرب والبرتغال اليوم

من خلال حقوق البث التي تمتلكها قناة بي ان سبورتس سوف يتم تغطية ونقل المباراة في المواعيد التي وضحناها لكم في هذا التقرير، وقد أكدت إدارة القناة علي أن المعلق الكروي الشهير علي محمد علي سوف يعلق علي المباراة عبر شاشة قناة بي ان سبورتس.

تغطية مباراة المغرب والبرتغال

مرت حتي الآن نحو 41 دقيقة من الشوط الاول من لقاء المغرب والبرتغال، وقد تمكن منتخب المغرب من تسجيل اول اهداف المباراة حتي الآن، حيث اصبح معدل الأهداف لكلا الطرفين المغرب 0/1 البرتغال، وقد اقتربت نهاية الشوط الاول وكلا الفريقين يسعي جاهدا لاقتناص الفوز.