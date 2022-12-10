فوز كرواتيا على البرازيل وإطاحتها من كأس العالم بركلات الترجيح بعد تعادلها 1-1 (4-2 بركلات الترجيح): خروج البرازيل بركلات الترجيح. بدا أن نيمار قد فاز باللقب في وقت متأخر من الوقت الإضافي بهدف فردي رائع قبل أن يؤدي هدف التعادل المفاجئ الذي سجله برونو بيتكوفيتش إلى ركلات الترجيح، حيث تم إنقاذ جهود رودريجو وسدد ماركينيوس في القائم ليحدد مصير البرازيل. أطلق مهاجم بعيد المدى من فينيسيوس جونيور الأمور لكن أول رعب حقيقي جاء في الطرف الآخر عندما عثر ماريو باساليك على عرضية أندريه كراماريتش الذي فشل في الاتصال الصحيح في منطقة ممتازة. كانت الأمة الأوروبية بلا شك على القمة في أول 15 دقيقة. لكن فينيسيوس قدم تذكيرًا بتهديده بضربة لطيفة بعد بعض التمريرات الرائعة التي أجبرت على صد ذكي من جوسكو جفارديول. كان هذا إلى حد كبير مدى عمل الثلث الأخير في أول 45، والذي كان يتعلق بمعركة خط الوسط أكثر من البحث عن الأهداف.

الشوط الثاني من مباراة كرواتيا والبرازيل

بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، كان مشجعو كرواتيا يتصببون عرقاً حيث كادت محاولة جفارديول اليائسة للاعتراض أن تؤدي إلى تسجيل هدف في مرماه، قبل أن يسفر بعض الدفاع المحموم عن فرص لكل من فينيسيوس ونيمار. ومن بين هذه الفوضى، فحص حكم الفيديو المساعد لضربة يد محتملة من يوسيب يورانوفيتش وسرعان ما تم استبعادها. استمرت البرازيل التي تحسنت كثيرًا في التقدم ووجد نيمار نفسه في المرمى بعد فترة وجيزة. لكن دومينيك ليفاكوفيتش تصدى لجهوده بذكاء. هدد كلا الجانبين مع اقترابنا من نهاية التسعينيات، مع قيام البرازيل بالمزيد في الثلث الأخير لكنها فشلت في التوصل إلى الإجابات اللازمة للتغلب على الدفاع الكرواتي.

الوقت الإضافي من مباراة كرواتيا والبرازيل

توجهنا إلى الوقت الإضافي. أصبح أنطوني اللاعب الأكثر نفوذاً على أرض الملعب بعد الشوط الأول. حيث سعت البرازيل إلى فرض سيطرتها. لكن مارسيلو بروزوفيتش كان ينبغي أن يضع كرواتيا في المقدمة عندما تخطى كرة من برونو بيتكوفيتش. لم تسدد كرواتيا حتى الآن على المرمى. قبل الاستراحة بقليل، استيقظ نيمار وأطلق فريقه للأمام. رآه واحد على التوالي مع زملائه يشق طريقه إلى الصندوق، وبعد تقريب ليفاكوفيتش، أطلق النار في سقف الشبكة. نوع الهدف الذي يمكن للاعب نجم فقط تسجيله.

هدف التعادل

مع اضطرار كرواتيا الآن إلى المضي قدمًا في ذلك، فقد وجدوا أن هدف التعادل غير المتوقع حيث أن تسديدة برونو بيتكوفيتش – الأولى في جميع الشباك. تحركت من ساق ماركينيوس وتجاوزت أليسون ليرسل المباراة إلى ركلات الترجيح. سجل نيكولا فلاسيتش الهدف الأول وتصدرت كرواتيا حيث تصدى ليفاكوفيتش من رودريجو. استمرت جميع ركلات الترجيح الخمس التالية حتى الخطأ الحاسم من ماركينيوس، الذي تراجعت جهوده عن القائم واستقال من البرازيل إلى العودة إلى الوطن.