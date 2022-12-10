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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هداف كأس العالم فيفا قطر 2022 محدث في المقال التالي
هداف كأس العالم فيفا قطر 2022 محدث ، مع اقتراب الرمق الأخير في منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والمقامة في دولة قطر حاليا ، واستمرار مباريات دور الثمانية بمواجهتي اليوم بين المغرب والبرتغال في تمام الخامسة مساء ، ثم لقاء انجلترا وفرنسا عند التساعة مساءً ، كان خروج منتخب راقصي السامبا صاعقا لعشاق البرازيل حول العالم ، ولجيل نيمار علي وجه التحديد ، والتحدي الكبير كان صعود راقصي التانجو رفاق مسي ، منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح علي حساب الطواحين الهولندية ، وارتفع رصيد ليو ميسي من الأهداف للرقم 4 في هذه البطولة ليعادل رقم قياسي لمنتخب الأرجنتين ، ثم يحتفل علي طريقة الساحر الأرجنتيني ريكلمي علي مرئي من فان خال ، أيضاً يتنافس عدد من اللاعبين علي لقب هداف كأس العالم 2022 ، وعلي رأسهم كليان مبابي الفرنسي صاحب الخمسة أهداف حتي الآن ، وينتظر لقاء الليلة ليزيد حصيلته التهديفية ويبتعد بالصدارة عن مطاردة البرغوث الصغير ليونيل ميسي.
هداف كأس العالم فيفا قطر 2022 محدث
وفق احصائية الهدافين علي موقع بي بي سي ، في القائمة التالية نتعرف علي قمة جدول الهدافين لكأس العالم قطر 2022 حتي اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 :
- في الصدارة كيليان مبابي – فرنسا : 5
- الوصيف حتي الآن ليونيل ميسي – الأرجنتين : 4
- ثم يأتي ثالثاً إينر فالنسيا – الإكوادور : 3
- وبالتساوي كودي جاكبو – هولندا : 3
- ثم جونسالو راموش – البرتغال : 3
- ثم ماركوس راشفورد – إنجلترا : 3
- ألفارو موراتا – إسبانيا : 3
- ريتشارليسون – البرازيل : 3
- أوليفييه جيرو – فرنسا : 3
- حتي بوكايو ساكا – إنجلترا : 3
ويمكنكم التعرف علي باقي مباريات كأس العالم بالمواعيد من خلال موقعنا ثقفني.
قائمة اللاعبين برصيد هدفين فقط كأس العالم 2022
- فاوت فيخورست – هولندا
- ثم نيمار – البرازيل
- ثم سالم الدوسري – السعودية
- مهدي طارمي – إيران
- أيضاً فيران توريس – إسبانيا
- أندريه كراماريتش – كرواتيا
- بالاضافة إلي برونو فيرنانديش – البرتغال
- محمد قدوس – غانا
- ثم تشو كيو سيونج – كوريا الجنوبية
- كاي هافيرتيس – ألمانيا
- روبرت ليفاندوفسكي – بولندا
- ثم نيكولاس فولكروج – ألمانيا
- رافائيل لياو – البرتغال
- ريتسو دوان – اليابان
- جورجيان دي أراسكايتا – أوروجواي
- كذلك ألكساندر ميتروفيتش – صربيا
- فينسنت أبو بكر – الكاميرون
- ثم بريل إمبولو – سويسرا
- جوليان ألفاريز – الأرجنتين
احصائية اللاعبين برصيد هدف واحد في كأس العالم
- رحيم ستيرلينج – إنجلترا
- ثم جاك جريليتش – إنجلترا
- ثم جود بيلينجهام – إنجلترا
- دافي كلاسين – هولندا
- أيضاً صالح الشهري – السعودية
- وهبي الخزري – تونس
- بالاضافة إلي تيموثي ويا – أمريكا
- جاريث بيل – ويلز
- فضلاً عن أدريان رابيو – فرنسا
- كريج جودوين – أستراليا
- ثم إلكاي جوندوجان – ألمانيا
- تاكوما أسانو – اليابان
- داني أولمو – إسبانيا
- ماركو أسينسيو – إسبانيا
- ثم جافي – إسبانيا
- كارلوس سولير – إسبانيا
- كريستيانو رونالدو – البرتغال
- ثم محمد مونتاري – قطر
- كاليدو كوليبالي – السنغال
- إسماعيلا سار – السنغال
- مويسيس كايسيدو – الإكوادور
- فرينكي دي يونج – هولندا
- ثم كريستيان بوليسيتش – أمريكا
- فيل فودين – إنجلترا
- ماثيو ليكي – أستراليا
- ثم أليكسيس ماك أليستر – الأرجنتين
- لويس تشافيز – المكسيك
ترتيب صناع الأهداف فيفا قطر 2022 كأس العالم
- علي قمة ترتيب صاعني الأهداف : برونو فرناديز للبرتغال بثلاث أسيستات وأحرز هدفين.
- ثم يليه هاري كين لأنجلترا بنفس الرصيد ولكن أحرز هدف وحيد.
- ثم يأتي كل من مبابي ، وميسي وفيل فودين ودافيد كلاسين بمساعدتين.
- وتمد القائمة كما في الصورة المرفقة.
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