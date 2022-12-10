هداف كأس العالم فيفا قطر 2022 محدث ، مع اقتراب الرمق الأخير في منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والمقامة في دولة قطر حاليا ، واستمرار مباريات دور الثمانية بمواجهتي اليوم بين المغرب والبرتغال في تمام الخامسة مساء ، ثم لقاء انجلترا وفرنسا عند التساعة مساءً ، كان خروج منتخب راقصي السامبا صاعقا لعشاق البرازيل حول العالم ، ولجيل نيمار علي وجه التحديد ، والتحدي الكبير كان صعود راقصي التانجو رفاق مسي ، منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح علي حساب الطواحين الهولندية ، وارتفع رصيد ليو ميسي من الأهداف للرقم 4 في هذه البطولة ليعادل رقم قياسي لمنتخب الأرجنتين ، ثم يحتفل علي طريقة الساحر الأرجنتيني ريكلمي علي مرئي من فان خال ، أيضاً يتنافس عدد من اللاعبين علي لقب هداف كأس العالم 2022 ، وعلي رأسهم كليان مبابي الفرنسي صاحب الخمسة أهداف حتي الآن ، وينتظر لقاء الليلة ليزيد حصيلته التهديفية ويبتعد بالصدارة عن مطاردة البرغوث الصغير ليونيل ميسي.

هداف كأس العالم فيفا قطر 2022 محدث

وفق احصائية الهدافين علي موقع بي بي سي ، في القائمة التالية نتعرف علي قمة جدول الهدافين لكأس العالم قطر 2022 حتي اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 :

في الصدارة كيليان مبابي – فرنسا : 5

الوصيف حتي الآن ليونيل ميسي – الأرجنتين : 4

ثم يأتي ثالثاً إينر فالنسيا – الإكوادور : 3

وبالتساوي كودي جاكبو – هولندا : 3

ثم جونسالو راموش – البرتغال : 3

ثم ماركوس راشفورد – إنجلترا : 3

ألفارو موراتا – إسبانيا : 3

ريتشارليسون – البرازيل : 3

أوليفييه جيرو – فرنسا : 3

حتي بوكايو ساكا – إنجلترا : 3

ويمكنكم التعرف علي باقي مباريات كأس العالم بالمواعيد من خلال موقعنا ثقفني.

قائمة اللاعبين برصيد هدفين فقط كأس العالم 2022

فاوت فيخورست – هولندا

ثم نيمار – البرازيل

ثم سالم الدوسري – السعودية

مهدي طارمي – إيران

أيضاً فيران توريس – إسبانيا

أندريه كراماريتش – كرواتيا

بالاضافة إلي برونو فيرنانديش – البرتغال

محمد قدوس – غانا

ثم تشو كيو سيونج – كوريا الجنوبية

كاي هافيرتيس – ألمانيا

روبرت ليفاندوفسكي – بولندا

ثم نيكولاس فولكروج – ألمانيا

رافائيل لياو – البرتغال

ريتسو دوان – اليابان

جورجيان دي أراسكايتا – أوروجواي

كذلك ألكساندر ميتروفيتش – صربيا

فينسنت أبو بكر – الكاميرون

ثم بريل إمبولو – سويسرا

جوليان ألفاريز – الأرجنتين

احصائية اللاعبين برصيد هدف واحد في كأس العالم

رحيم ستيرلينج – إنجلترا

ثم جاك جريليتش – إنجلترا

ثم جود بيلينجهام – إنجلترا

دافي كلاسين – هولندا

أيضاً صالح الشهري – السعودية

وهبي الخزري – تونس

بالاضافة إلي تيموثي ويا – أمريكا

جاريث بيل – ويلز

فضلاً عن أدريان رابيو – فرنسا

كريج جودوين – أستراليا

ثم إلكاي جوندوجان – ألمانيا

تاكوما أسانو – اليابان

داني أولمو – إسبانيا

ماركو أسينسيو – إسبانيا

ثم جافي – إسبانيا

كارلوس سولير – إسبانيا

كريستيانو رونالدو – البرتغال

ثم محمد مونتاري – قطر

كاليدو كوليبالي – السنغال

إسماعيلا سار – السنغال

مويسيس كايسيدو – الإكوادور

فرينكي دي يونج – هولندا

ثم كريستيان بوليسيتش – أمريكا

فيل فودين – إنجلترا

ماثيو ليكي – أستراليا

ثم أليكسيس ماك أليستر – الأرجنتين

لويس تشافيز – المكسيك

ترتيب صناع الأهداف فيفا قطر 2022 كأس العالم