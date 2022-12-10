منتخب كرواتيا يتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 على حساب البرازيل

نجح منتخب كرواتيا في تحقيق فوزاً صعباً على منتخب البرازيل بضربات الجزاء الترجيحية، حيث انتهت المباراة بنتيجة أربعة مقابل اثنين، وذلك بعد انتهاء الوقت الإضافي بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين الطرفين غلى ملعب “المدينة التعليمية” في افتتاح منافسات دور ربع نهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022، ليُصبح منتخب السيليساو أو منتخب مؤهل إلى نصف نهائي المونديال.

منتخب كرواتيا يهزم البرازيل

اتمر التعادل السلبي بين المنتخبين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022 حتى انتهاء زمن المباراة الفعلي، وفي الشوط الإضافي الأول نجح نجم منتخب البرازيل في إحراز الهدف الأول وهدف التقدم لمنتخب البرازيل بعد مراوغه رائعة لخط دفاع كرواتيا ومراوغة حارس المرمى ووضع الكرة في شباك المنتخب الكرواتي، وسط فرحة كبيرة وعارمة لجميع مشجعي السامبا.

وخلال الشوط الثاني نجح منتخب كرواتيا في الدقيقة 116 تسجيل هدف التعال بقدم للاعب بيتكوفيتش، ليُعيد بذلك الهدف المباراة لنقطة الصفر من جديد، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتعادل الفريقان، ويحتكم المنتخبين لركلات الجزاء الترجيحية، وبتلك النتيجة يواجه منتخب كرواتيا نظيره لمتأهل من المباراة القادمة بين الأرجنتين وهولندا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وعمت فرحة كبيرة بين جميع مشجعي المنتخب الكرواتي، وخاصة بعد التأخر الذي أصاب العديد منهم بأزمة كبيرة في الشوط الأول بعد تسجيل نمار هدف التقدم للفريق البرازيلي.، وجاء تشكيل منتخب البرازيل كما يلي:

.أليسون.

ماركينيوس.

سيلفا.

ميليتاو.

دانيلو.

باكيتا.

كاسيميرو.

رافينيا.

نيمار.

فينيسيوس جونيور.

ريتشارليسون.

وبعد انتهاء المبارة منذ قليل اكد العديد من خبراء الكرة في العالم أن تلك المباراة كانت من المباريات القوية التي شهدت ندية قوية بين اللاعبين، حيث تم حسمها في النهاية لصالح المنتخب الكرواتي، بضربات الجزاء الترجيحية، ومن المتوقع أن تكون جميع مباريات كأس العالم القادمة قوية للغاية.