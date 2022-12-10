منتخب مصر لكرة اليد يتلقى ضربة موجة قبل كأس العالم

أعلن منذ قليل نادي يليكوم المجري إصابة لاعبه المميز “يحي خالد” نجم منتخب مصر لكرة اليد بقطع في الرباط الصليبي، حيث تعرض نجم الفريق ومنتخب مصر لكرة اليد رجال للإصابة القوية خلال مباراة الفريق المجري ضد ويسلا البولندي التي أقيمت مساء أمس في مباراة قوية بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، حيث جاءت تلك الإصابة في منتصف أحداث الشوط الثاني وسط صدمه للجهاز الفني للفريق، ولم يتمكن اللاعب من تكلمة اللقاء.

منتخب مصر لكرة اليد وإصابة يحي خالد

والجدير بالذكر انه كان من المقرر أن ينضم اللاعب “يحيى خال” إلى معسكر منتخب مصر لكرة اليد رجال يوم 23 ديسمبر 2022، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم لكرة اليدي القادمة والتي من المقرر إقامتها في يناير 2023، والتي تسضيفها السويد وبولندا، وأعلن الجهاز الفني لمنتخب اليد عن قائمة اللاعبين المقرر سفرهم إلى الغردقة في المعسكر القادم والذي سوف يستمر لمدة خمسة أيام متواصلة، استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم في يناير القادم.

من المقرر أن يُقام ذلك المعسكر دون اشتراك المحترفين، حيث يضم المنتخب في ذلك المعسكر نحو 21 لاعباً وهم:

مر الوكيل بكار.

أحمد مؤمن صفا.

إسلام راضى مواليد 2002.

حسن وليد قداح.

عبد الرحمن فيصل، شهاب على مواليد 2002.

عمر الفولي مواليد 2002.

عمر ناصر مواليد 2002.

محسن رمضان.

مهاب سعيد مواليد 2002.

اكرم يسري.

عمر خالد كاستيلو.

عمر سامى.

ابراهيم المصري.

أحمد عادل.

خالد وليد

شادي خليل.

محمود عبد العزيز جدو مواليد 2002.

كريم هنداوي.

عبد الرحمن حميد.

عبد الرحمن طه.

وتعتبر تلك الإصابة صدمة قوية للجهاز الفني لمنتخب كرة اليد المصري، ووخاصة أن يحي من اللاعبين المميزين الذين يتركز عليهم المدير الفني في المواجهات القوية للمنتخب المصري، ولكن من المميزات الهامة للمنتخب المصري لكرة اليد أنه يمتلك عدد كبير من اللاعبين وبدائل قوية من أجل ممارسات الضغوط على الخصم، كل التوفيق للمنتخب المصري، ونتمنى الشفاء العاجل لنجم منتخب مصر في أسرع وقت.