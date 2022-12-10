نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف النصيري يسجل الاول.. مباراة المغرب والبرتغال اليوم 10/12/2022 توقعات سهيل وثريا للفائز في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المغرب والبرتغال اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، يشهد ملعب الثمامة تلك المباراة الهامة في دور الثمانية ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022، حيث تمكن منتخب المغرب من الوصول إلي تلك المرحلة الهامة في مونديال قطر 2022، وقد تمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز أمام إسبانيا نظير تسجيل 3 اهداف، ومن ثم توج كأول منتخب عربي يصل الي ربع نهائيات كأس العالم قطر 2022، هذا ومن المقرر ان يدير مباراة اليوم الأرجنتيني فاكوندو تيو، وللمزيد من التفاصيل حول المباراة استكمل هذا التقرير المقدم من موقع ثقفني.

مباراة المغرب والبرتغال

في لقاء قوي اليوم سوف تقام مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم قطر 2022، وقد تم اطلاق تشكيل كلا الفريقين الرسمي للمشاركة في لقاء دور الثمانية اليوم، وسوف نشارك معكم هذا التشكيل، كذلك سوف نوفر لكم تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة من أجل مشاهدة مباراة المغرب ضد البرتغال اليوم، حيث إن القناة لديها حقوق الملكية لنقل عدد محدود من مباريات كأس العالم قطر 2022، ومن ثم يمكنكم متابعة المباريات عبر شاشة قناة بي ان سبورت لو من خلال هذا التقرير الذي تجدة يتابع ويغطي كافة احداث المباراة لحظة بلحظة.

موعد مباراة المغرب ضد البرتغال

من خلال تلك المواعيد الموضح امامك يمكنك متابعة مباراة المغرب والبرتغال في دور الثمانية لبطولة كأس العالم قطر 2022، وسوف نوفر لكم عبر تلك النقاط توضيح بمواعيد المباراة في معظم الدول العربية

المغرب، الجزائر، تونس الساعة 4 عصرا.

القاهرة، جنوب افريقيا، السودان، الاردن الساعة 5 عصرا.

القاهرة، جنوب افريقيا، السودان، الاردن الساعة 5 عصرا. السعودية، البحرين، قطر، الكويت،ابوظبي الساعة 6 مساء.

توقعات سهيل وثريا للفائز في مباراة اليوم

نشير إلي توقعات الدب سهيل وثريا لمباراة المغرب والبرتغال اليوم في كأس العالم قطر 2022، حيث شاركة بي ان سبورت عبر حسابها الرسمي عبر تويتر تلك التوقعات التي اتجهت ناحية فوز منتخب البرتغال

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال

من خلال قناة بي ان سبورت سوف تتمكن من مشاهدة مباراة اليوم في كأس العالم قطر 2022، حيث تنقل القناة بالمجان مباراة المغرب ضد البرتغال بتعليق علي محمد علي، واليكم تردد القناة من أجل ضبط التردد قبل انطلاق صافرة البداية في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة

التردد 12064

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تشكيل منتخب المغرب في مباراة اليوم ضد البرتغال

من المقرر أن يلعب فريق منتخب المغرب بتشكيل 4/3/3 اليوم، وقد تم إعلان التشكيل النهائي للمنتخب المغربي ونوفر اليكم هذا التشكيل

حراسه المرمى// ياسين بونو.

خط الدفاع// أشرف حكيمي، جواد يامق، غانم سايس، جواد يومق، يحيى عطية الله.

خط الوسط// عز الدين اوناهي، سليم أملاح، سفيان أمرابط.

خط الهجوم// حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

تشكيل منتخب البرتغال

تم إعلان تشكيل البرتغال الان، وسوف يشارك المنتخب في تلك المباراة بخطة 4/3/3، وجاء التشكيل علي هذا النحو

حارس المرمى// ديوجو كوستا.

خط الوسط// اوتافيو، برونو سيلفا، ويليام كارفاليو.

خط الهجوم// جواو فيليكس برونو فرنانديز، جونسالو راموس.

خط الدفاع// رفائيل جيريرو، ديوجو دالوت، بيبي، وبين دياز.

بداية المباراة الشوط الاول

انطلقت صافر بداية مباراة الشوط الاول من لقاء المغرب والبرتغال اليوم، وسوف نوفر لكم متابعينا الكرام في جميع الدول العربية وحول العالم تلك التغطية لحظة بلحظة، حتي توفر لكم نتيجة مباراة المغرب والبرتغال لحظة بلحظة، علما بأن المباراة يترقبها الملايين الان وتشهد حماس قوي للغاية من المشجعين حول العالم.

https://twitter.com/fifaworldcup_ar/status/1601605557659615233?t=npNnIW3phlUPPTBhqOGEhA&s=19

انتهت الآن احداث قوية ومثيرة من لقاء المغرب والبرتغال اليوم، وقد سجل يوسف النصيري هدف الاول في شباك البرتغال ليصبح انتهاء الشوط الاول بنتيجة البرتغال 1/0 المغرب، ونتوقع احداث قوية وأكثر حماس في الشوط الثاني، هذا وسوف تستمر تلك التغطية الحصرية عبر موقع ثقفني التي تنقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة.