نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب والبرتغال ربع نهائي كأس العالم بقطر 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمكن منتخب المغرب بالساعات القليلة الماضية ومن خلال لقائه الأخير، من اختطاف تذكرة تأهله للدور المقبل، حيث تأهل منتخب المغرب الأول لدور الثمانية، ضمن فعاليات كأس العالم لكرة القدم المقامة بنسختها الحالية في قطر، وكان منتخب المغرب قد تمكن في اللقاء السابق، من الفوز على منتخب إسبانيا، ضمن المباراة التي تم تنظيمها وإقامتها على أرض ملعب استاد المدينة التعليمية، وكان هذا في دور ال16 من البطولة، وحسمت نتيجة المباراة وقتها من خلال ركلات الترجيح، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، لتحسم ضربات الترجيح كفة الأسود أطلس.

موعد مباراة المغرب والبرتغال

وبعدما تمكن أسود أطلس من الفوز باللقاء السابق، انتقل الفريق لموقعة البحث عن نصف النهائي، بالمواجهة المقبلة التي سيلاقي فيها نظيره البرتغالي، في مباراة دور الثمانية، بينما على الجانب الآخر، كان منتخب البرتغال هو الآخر قد تمكن من الانتقال لدور الثمانية، بعد الفوز الضخم الذي حققه في لقائه أمام المنتخب السويسري، والذي حسم من خلاله نتيجة المباراة بسداسية ساحقة مقال هدف وحيد، ومن المقرر وفق الجدول الزمني للبطولة، أن تقام المباراة المقبلة بين المغرب والبرتغال على أرض ملعب استاد الثمامة.

كما وكشف الجدول الزمني للبطولة، أن مباراة المغرب المقبلة سيتم إقامتها أمام البرتغال ضمن فعاليات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم بقطر 2022، وستقام المباراة يوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2022، وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، قد كشفت من جانبها أن المباراة ستبدأ في اليوم المحدد، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، وبتوقيت المغرب، سيتم عقد المباراة الساعة الرابعة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال

بينما بالنسبة للقنوات الرياضية التي ستقوم بتغطية اللقاء ونقل المباراة المقبلة، والتي تعد من أبرز المواجهات التي سيتم عقدها في البطولة، فكانت شبكة قنوات “بي ان سبورت”، قد كشفت أنها ستقوم بتغطية اللقاء بالفترة المقبلة ونقله للمشاهدين عبر شاشاتها بأعلى جودة، كذلك سيتم تغطية المباراة ونقلها مباشرة عبر شاشة قنوات الكأس القطرية، بحيث يمكنك متابعة اللقاء من أي مكان في العالم من أي من القناتين.