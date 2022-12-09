موعد مباراة كرواتيا ضد البرازيل ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة كرواتيا ضد البرازيل ربع نهائي كأس العالم 2022، يستعد المنتخبان الكرواتي والبرازيلي لخوض مباراة ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، والتي ستجمع بينهما مساء يوم الجمعة التاسع من شهر ديسمبر الجاري، وذلك على أرضية ملعب ستاد المدينة التعليمية بقطر، وذلك في المباراة الافتتاحية لمنافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

مباراة كرواتيا ضد البرازيل

المنتخب الكرواتي استهل مشواره في مونديال قطر 2022 من المجموعة الخامسة من دوري المجموعات والتي كانت تضم كل من: المغرب، وبلجيكا، وكندا بجانب المنتخب الكرواتي، حيث استطاع المنتخب الكرواتي أن يتأهل من هذه المجموعة بعد أن احتل المركز الثاني برصيد خمس نقاط، ومن ثم واجه المنتخب الياباني في دور الستة عشر في مباراة تم حسمها عن طريق ركلات الترجيح بعد أن انتهت بنتيجة هدف لمثله، ليكون المنتخب الكرواتي في ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

على الجانب الآخر فإن المنتخب البرازيلي خاض مشواره في دوري المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: صربيا، وسويسرا، والكاميرون، واستطاع المنتخب البرازيلي أن يتصدر هذه المجموعة بست نقاط، ليواجه بعد ذلك منتخب كوريا الجنوبية، ويفوز عليه بأربعة أهداف لهدف، في مباراة شهدت فنيات عالية من جانب لاعبي المنتخب البرازيلي.

موعد مباراة كرواتيا والبرازيل

ومن المقرر أن تقام مباراة كرواتيا والبرازيل في دور ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر مساء يوم الجمعة، حيث ستنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة االسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا والبرازيل

هذا وسيتمكن محبو وعشاق كرة القدم من متابعة مباراة البرازيل وكرواتيا في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 عبر شاشة قناة bein SPORTS MAX1، وقناة bein SPORTS MAX2، كما سيتم نقل أحداث المباراة من خلال شاشة قناة الكأس Extra One HD، ومن المتوقع أن يتم نقل أحداث مباراة كرواتيا ضد البرازيل من خلال شاشة قناة bein SPORTS المفتوحة، وقناة الكأس الأولى، إلا أنه لم يتم التأكيد عن هذا الأمر حتى هذه اللحظة.