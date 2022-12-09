نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الأهلي وأحد الودية استعدادًا للدوري السعودي (فوز صعب بهدف نظيف “مراد الخضري” (1-0)) في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل الأندية العربية والعالمية، استعداداتها لاستئناف المسابقات المحلية والقارية، وخاصة خلال فترة التوقف “المؤقت” لمنافسات نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، قبل انطلاق دور ربع النهائي أو دور الثمانية، في هذا الإطار، يحتضن مساء اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، ملعب ستاد الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي الأهلي Prince Mohammed Alabdullah Stadium، مباراة الأهلي وأحد الودية، التي تندرج في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى موسم 2023/2022 “دوري يلو”، بعد توقف طويل دام شهرين كاملين.

قبل الدخول في التفاصيل، سنعرض لكم في السطور المقبلة، كل الكواليس والمستجدات وآخر الأخبار حول موعد مباراة الأهلي وأحد الودية والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار الناديين ونتائجهما في الموسم الحالي من دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، إضافة إلى تاريخ مواجهات الأهلي وأحد.

مباراة الأهلي وأحد

ضمن استعدادات الأندية السعودية، لاستئناف المسابقة المحلية، سواءً على مستوى دوري روشن السعودي لأندية الدوري الممتاز، أو في دوري الدرجة الأولى، يلتقي اليوم الخميس ناديا أحد والأهلي.

وهي بالمناسبة المواجهة الثانية هذا الموسم، بعد لقاء رسمي ضمن الجولة الخامسة من دوري يلوم، انتهى باكتساح من الملكي بثلاثية.

هذا، ويسعى النادي الأهلي السعودي إلى عودة قوية للمشاركة في البطولة المحلية، أملًا في التأهل ضمن الأربعة الكبار، إلى الدوري الممتاز أو دوري المحترفين مجددًا.

في المقابل، يطمح نادي أحد السعودي للخروج من وضعه الصعب في جدول ترتيب المسابقة، في ظل صراع شرس يخوضه مع أندية قاع الجدول، وهم على الترتيب الشعلة والعين ونجران.

عمومًا، سنقدم لكم جدول ترتيب دوري يلو السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة 12 الأسبوع المقبل:

نشير إلى أنه، وفي إطار استعدادات الأندية السعودية لاستئناف النشاط الرياضي على الصعيد المحلي، تقام اليوم الخميس أيضًا، مباراة الاتحاد وجدة، في ديربي عروس البحر الأحمر الودي المصغر، والذي يتزامن مع قمة الأهلي ضد أحد.

* ترقبوا معنا تغطية حية مباشرة لأحداث اللقاء، وملخص كامل بالنتيجة والأهداف بإذن الله.

نادي الأهلي السعودي

نستهل تغطيتنا مع نادي الأهلي السعودي، والذي يواصل العمل على قدمٍ وساق، من أجل عودة قوية إلى الدوري السعودي الدرجة الأولى.

بعد أن أنهى المنتخب السعودي الأول مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022، والتي تكللت بفوز وحيد وتاريخي على التانجو الأرجنتيني، لكن لم يكن كافيًا لتأهل الصقور الخضر إلى دور ثمن النهائي، لا سيما بعد خسارتين متتاليتين من أمام بولندا والمكسيك على الترتيب.

وكان قلعة الكؤوس قد قدم نجميه الجناح المهاجم هيثم عسيري، والحارس محمد الربيعي اليامي، للمشاركة ضد كتيبة الأخضر في المونديال.

نتيجة ذلك، تم تأجيل 4 مباريات لمصلحة أهلي جدة، من أمام أندية الفيصلي ثم الجبلين، بالإضافة إلى العين والساحل، من الأسابيع 9 و10 و11 و12 على الترتيب.

بصفة عامة، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري يلو، برصيد 15 نقطة وصافي (5) أهداف.

حيثما يفصل الأسود 9 نقاط كاملة عن الأخدود متصدر الترتيب قبل التوقف بسبب المونديال.

وفي آخر 5 مباريات للأهلي السعودي في الدوري، تمكنت كتيبة المدير الفني الجنوب أفريقي من حصد 11 نقطة.

وذلك من 3 انتصارات لـ الإمبراطور على أحد ونجران والرياض على الترتيب، إضافة إلى تعادلين مع العروبة وجدة.

جدير بالذكر، أنه وخلال فترة التوقف الدولي بسبب مونديال قطر 2022، خاض الراقي لقاءين وديين، واجه خلالهما نادي رضوى الذي يلعب ضمن دوري الدرجة الثالثة السعودي، ففاز بنتيجة (5-1)، فيما تعادل إيجابيًا (3-3) مع الخالدية البحريني.

وتنتظر الملكي مواجهة ودية أخيرة من أمام الوحدة، يوم الأحد المقبل، قبل العودة إلى مؤجلة العين في Saudi League 1st Division 2023/2022.

نادي أحد السعودي

من ناحية أخرى، وكما أسلفنا يعول نادي أحد السعودي على فترة التوقف لنحو 60 يومًا عن المسابقة المحلية، من أجل انطلاقة جديدة قوية.

والتي ربما تعود بـ”الجبل” إلى الدوري السعودي الممتاز، بعد غياب لقرابة 3 مواسم.

في الوقت الحالي، يأتي النادي الذي يعود تأسيسه إلى ثلاثينيات القرن الماضي، في المرتبة الـ14 في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى، برصيد 13 نقطة وفارق (-4) هدف.

وهو يبتعد بفارق 3 نقاط فقط، عن نادي الشعلة، أول ثلاثي قاع الجدول.

في سياق آخر، وعن نتائج آخر 5 مباريات لنادي أحد في Saudi Yelo League First Division 2023، فقد اكتفى صاحب الألقاب الثلاث في المسابقة، بجمع 6 نقاط.

وذلك إثر فوز صعب على الحزم بنتيجة (2-1)، و3 تعادلات مع الشعلة (1-1) وبدون أهداف مع كلًا من الخلود والفيصلي بالجولة الأخيرةً، بينما سقط خارج الديار أمام العروبة بثنائية نظيفة (0-2).

تاريخ مواجهات الأهلي وأحد

على صعيد مواجهات Al-Ahli vs Ohod التاريخية المباشرة، فوفق ما طالعناه في “ثقفني”، جمعت الناديين العريقين مواجهة ودية وحيدة.

جاء اللقاء الودي الوحيد الذي جمع الأهلي ضد أحد، ضمن استعدادات الأندية السعودية للموسم الجديد في صيف 2020 م، وانتهت المواجهة بخسارة قلعة الكؤوس بثنائية التونسي شهاب الزغلامي ومحمد عبدالرؤوف المطوع مهاجم الفيحاء والخليج السابقين (0-2).

تشكيل مباراة الأهلي وأحد الودية

أعلن الجهاز الفني لنادي الأهلي السعودي بقيادة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني Pitso Mosimane “الملقب بـ الثعلب” عن تشكيل قلعة الكؤوس في مواجهة أحد.

وذلك في لقاء ودي استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى “دوري يلو” موسم 2023/2022.

التشكيلة الأساسية للملكي ضمت الأسماء الآتية:

وأخبرت مصادر مطلعة عن ارتداء نادي الأهلي السعودي للزي البنفسجي خلال مواجهة “الجبل” الودية.

موعد مباراة الأهلي وأحد الودية والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة اللقاء الودي قبل الأخير لنادي أهلي جدة، مساء اليوم الخميس، في تمام السابعة (7:00 م) بتوقيت الكويت والإمارات وعمان، السادسة (6:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الخامسة (5:00 م) بتوقيت مصر وفلسطين ورومانيا وقبرص ولبنان والسودان وليبيا، الرابعة (4:00 م) بتوقيت فرنسا وتونس والمغرب وإسبانيا والجزائر وألمانيا وإيطاليا وهولندا، الثالث (3:00 م) بتوقيت “غرينتش” وإنجلترا.

أما عن حكم مباراة الأهلي وأحد، فلم يعلن قلعة الكؤوس حتى كتابة تلك السطور عن القيادة التحكيمية للقاء سواءً على موقعه الرسمي أو حسابه على “تويتر”.

وحول القنوات الناقلة للمواجهة، فربما تتم إذاعة المباراة عبر القنوات الرياضية السعودية، أو من خلال القناة الرسمية للنادي الأهلي السعودي على “يوتيوب”.

من جهة أخرى، وبشأن معلق مباراة الأهلي وأحد، فعلى الأرجح ونظرًا لعدم نقلها تلفزيونيًا ببث مباشر، فلن يكون لها طاقم تعليق بعينه.