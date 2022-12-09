نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا ضد فرنسا ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة إنجلترا ضد فرنسا، سيكون ملعب ستاد البيت بقطر مسرحاً لإقامة واحدة من مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، والتي ستجمع بين إنجلترا وفرنسا في واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة التي ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم من كل حدب وصوب.

مباراة إنجلترا ضد فرنسا

المنتخب الإنجليزي استهل مشواره في دوري المجموعات من بطولة كأس العالم في منافسات المجموعة الثانية، حيث ضمت هذه المجموعة منتخبات: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران وويلز بجانب المنتخب الإنجليزي، وتمكن المنتخب الإنجليزي من عبور هذه المجموعة بعد أن فاز على كل من: إيران وويلز، والتعادل مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمكن منتخب الأسود الثلاث من حصد سبع نقاط وضعتهم على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

وفي دور الستة عشر من مونديال قطر 2022 واجه المنتخب الإنجليزي منتخب السنغال، واستطاع الأسود الثلاث الفوز على السنغال بثلاثة أهداف دون مقابل.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الفرنسي بدأ مشواره في بطولة كأس العالم 2022 في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات: تونس، وأستراليا، والدنمارك، وتمكن المنتخب الفرنسي حسم تأهله بشكل مبكر بعد أن فاز على منتخبي: أستراليا والدنمارك في الجولتين الأولى والثانية، قبل أن يتلقى الخسارة في الجولة الأخيرة أمام المنتخب التونسي.

وبحسب نظام بطولة كأس العالم فإن منتخب فرنسا قد واجهة منتخب بولندا ثاني المجموعة الثالثة، واستطاع المنتخب الفرنسي أن يتأهل على حساب المنتخب البولندي بعد أن فاز عليه بثلاثة أهداف لهدف.

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا

وسيتم إقامة مباراة إنجلترا ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 مساء يوم السبت العاشر من شهر ديسمبر الجاري، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وفرنسا

هذا وستقوم شبكة قنوات bein SPORTS بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة إنجلترا وفرنسا على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة bein SPORTS MAx1 بصوت المعلق عصام الشوالي، كما سيتم نقل المباراة عبر شاشة قناة bein SPORTS MAX2 بصوت المعلق يوسف سيف.