تذاكر السوبر الإيطالي.. رابط حجز تذاكر السوبر الإيطالي موقع الدرعية diriyahseason

حجز تذاكر السوبر الإيطالي الذي سيقام في المملكة العربية السعودية، والذي أعلن عن فتحة للجماهير من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها اليوم من قبل الجماهير العالمية والسعودية، التي ترغب في مشاهدة مباراة الإنتر ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي، بعد أن أعلنت رابطة الأندية المحترفة الإيطالية عن عودة السوبر الإيطالي ليقام في المملكة، بعد أن لعب في إيطاليا أخر موسمين 2020/2021 بسبب جائحة كورونا، وكان السوبر الإيطالي قد لعب في السعودية عامي 2018/2019 الماضيين.

يبحث المشجعين عن رابط حجز تذاكر السوبر الإيطالي، وعن أسعار التذاكر وكافة التفاصيل الخاصة بعملية الحجز لدخول المباراة، ومشاهدتها من الملعب وهو ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم المتميز ثقفني، اللقاء المرتقب سيقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض العاصمة السعودية يوم الأربعاء الموافق 2023/01/18 القادم وسوف ينقل على أكثر من قناة فضائية ومن أهم هذه القنوات الناقلة للسوبر هي قناة ssc الرياضية السعودية، فهي الناقل الحصري للبطولة في المنطقة العربية.

رابط حجز تذاكر السوبر الإيطالي

الدخول على الموقع الإلكتروني diriyahseason.sa .

. من الصفحة الرئيسية أنقر علة كلمة حجوزاتي.

سجل البيانات المطلوبة للدخول ورقم الهاتف الخاص بك.

سوف يصلك رسالة نصية بها رمز التحقق.

أعد الدخول مرة ثانية وقم بتسجيل رمز التحقق الذي وصلك.

ثم قم بقرأة الشروط العامة والأحكام وأنقر على الموافقة عليها.

حدد ثمن التذكرة التي ترغب في شراءها ورقم المقعد.

قم بدفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز.

وبذالك يتم عملية الحجز الإلكتروني بنجاح.

أسعار تذاكر السوبر الإيطالي

حددت اللجنة المنظمة للسوبر الإيطالي أسعار التذاكر كما يلي.

مباراة كأس السوبر الإيطالي

السوبر الإيطالي سوف يلعب بنظام المباراة الواحدة هذا العام، ويعتبر نادي يوفنتوس الإيطالي هو أكثر الأندية الإيطالية حصولاً على كأس السوبر برصيد 9 مرات، يليه ميلان برصيد 7 مرات ثم فريق الإنتر برصيد 6 مرات ويرغب في الحصول عليه هذا العام ليتساوى مع فريق ميلان، ونادي لاتسيو حصل على السوبر 5 مرات، وأخر سوبر جمع الفريقين كان في الصين عام 2011 وفاز به ميلان بهدفين مقابل هدف لفريق الإنتر

بطاقة السوبر