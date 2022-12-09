نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Exclusive| متابعة نتيجة مباراة البرازيل وكرواتيا ربع نهائي كأس العالم 2022 (انطلاقة اللقاء) في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسدل الستار مساء اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، على مباريات اليوم الأول من دور ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث يحتضن الليلة ملعب ستاد المدينة التعليمية Education City Stadium في مدينة الريان القطرية، أحداث اللقاء الثأري لسنوات طويلة، وذلك من خلال مباراة البرازيل وكرواتيا القوية والمرتقبة، والتي في الغالب لا تشهد نتائج كبيرة، لكن بنسبة 75% يكون راقصو السامبا أصحاب اليد العليا في حسمها، سواءً على الصعيد الرسمي أو الودي.

على كل الأحوال، سنتناول سويًا في التغطية التالية جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار عن موعد مباراة البرازيل وكرواتيا والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى مشوار المنتخبين ونتائجهما في النسخة 22 من كأس العالم، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات في المونديال، وأخيرًا مع تاريخ مواجهات البرازيل وكرواتيا.

قبل كل شيء، نعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة في دور الثمانية من كأس العالم 2022، وأبرز التفاصيل والنتائج “محدثة على مدار الساعة”:

استاد المدينة التعليمية - الساعة 17:00 مساءاً - الجمعة 09 ديسمبر 2022

كرواتيا 0 - 0

VS استراحة بين الشوطين

البرازيل 31’ M. Brozovic -> كارت أصفر 25’ Danilo -> كارت أصفر

استاد لوسيل - الساعة 21:00 مساءاً - الجمعة 09 ديسمبر 2022

هولندا VS

لم تبدأ بعد

الأرجنتين

*جميع المباريات بتوقيت القاهرة (GMT+3)

* أما للحصول على التفاصيل كاملة + ملخص ونتيجة وأهداف المواجهة فيرجى التمرير إلى الأسفل…

مباراة البرازيل وكرواتيا

مع المباراة رقم 58 في إطار منافسات دور ال8 من بطولة FIFA World Cup Qatar 2022، والتي تضم منتخبا كرواتيا والبرازيل، اللذين يملكان باعًا طويلًا في المونديال، ولكن يبقى التاريخ في صف السيليساو.

حيثما يستضيف ملعب ستاد المدينة التعليمية أحداث المواجهة القوية والنارية، والذي سبق وأن احتضن خلال النسخة الحالية من النهائيات، 7 مباريات، بينهم 6 لقاءات في دور المجموعات، من أبرزهم قمة أوروغواي والبرتغال “الثأرية”، بجانب اللقاء الحزين الذي ضم السعودية أمام بولندا، علاوة على الانتصار التاريخي للعرب في مواجهة تونس ضد فرنسا، وأخيرًا لقاء الفرحة الكبرى في مباراة المغرب مع إسبانيا.

فيما يلي قائمة بالمنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم FiFa قطر 2022 والطريق الجديد نحو النهائي:

المنتخب البرازيلي

نستهل تغطيتنا لافتتاحية الـ Quarter-finalمن مونديال قطر 2022، مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم.

إذ يبدو العزم الواضح من السيليساو على التتويج بسادس الألقاب في كأس العالم، للابتعاد في صدارة قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب الأغلى في عالم كرة القدم، والتي يعتلي برصيد 5 كؤوس، مقابل أربعة لأقرب منافسيه ألمانيا وإيطاليا.

مشوار المنتخب البرازيلي في المشاركة الـ22 (بنسبة 100% حضور في النهائيات) انطلق من الدور الأول، حيث في التأهل من الجولة الثانية، ليختتم المرحلة على رأس المجموعة السابعة G برصيد 6 نقاط وصافي (2) هدف.

بعد أن نجحت كتيبة نيمار وفينسيوس جونيور في تحقيق انتصارين على صربيا وسويسرا.

بينما خسر مستضيف مونديال 2014 من أمام الأسود الكاميرونية غير المروضة بهدف في الجولة الأخيرة.

وبعد تمكنه من العبور إلى دور ثمن النهائي، على رأس المجموعة بفارق هدف عن سويسرا، التقى البرازيليون بالشمشون الكوري الجنوبي، والذي نجح في تخطيه بثاني أكبر نتيجة في دور الـ16، بعد اكتساح البرتغال لمنتخب الساعات السويسري.

على المستوى التاريخي، كما أسلفنا، فقد شارك راقصو السامبا في جميع نسخ المونديال، كان نصيبهم من الألقاب خمسة، وذلك في بطولات 1958 (السويد “5-2”) و1962 (تشيكوسلوفاكيا “3-1”)، إضافة إلى 1970 (إيطاليا “4-1”) و1994 (إيطاليا “3-2” بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي “0-0”)، وأخيرًا 2002 (ألمانيا “2-0”).

المنتخب الكرواتي

من جهة أخرى، يخوض منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، رحلة متذبذبة في مشاركته السادسة بالنهائيات.

حيثما تمكن وصيف مونديال روسيا 2018، من تخطي دور المجموعات، وصيفًا للمنتخب المغربي “المُلهم لكل العرب”، في المجموعة السادسة F، بعدما حصد الفريق 5 نقاط وفارق (3) أهداف.

وذلك إثر تعادل الناريون سلبيًا مع كلًا من المغرب وبلجيكا، فيما اكتسح كندا “حصالة المجموعة” بنتيجة (4-1).

ليصطدم ثالث مونديال فرنسا 1998، بالمنتخب الياباني “المبدع” في دور الستة عشر، وينجح الكرواتيون بعد مخاض عسير، وصل إلى ركلات الترجيح، وعقب ريمونتادا مذهلة، في إقصاء الساموراي، مدينًا بالفضل إلى حارسه دومينيك ليفاكوفيتش Dominik Livakovic لاعب نادي دينامو زغرب.

تاريخيًا، شارك الـ”فاتريني” 6 مرات في كأس العالم، حل خلالها وصيفًا في النسخة الماضية، بعد الخسارة من الديوك الفرنسية بنتيجة (2-4) في المباراة النهائية.

كما كان المنتخب الكرواتي الحصان الأسود في مونديال فرنسا 1998، باحتلاله المركز الثالث في أولى المشاركات المونديالية، بعد الفوز على هولندا بنتيجة (2-1)، وقبلها خسر في نصف النهائي من مستضيف البطولة والمتوج بلقبها لأول مرة “فرنسا” بنفس النتيجة السابقة، غير أنه تمكن من إلحاق هزيمة مدوية بالماكينات الألمانية في دور الثمانية بثلاثية نظيفة.

*****

عمومًا تتحدث التوقعات المتداولة عن احتمالية فوز البرازيل بنسبة 72%، مقابل 10% لانتصار الكراوت، و18% للتعادل.

جدير بالذكر، أن اليوم الأول من مواجهات دور الـ8 في نهائيات كأس العالم 2022، ستشهد لقاءً ناريًا، يستضيفه ملعب ستاد لوسيل في مدينة لوسيل القطرية “ملعب النهائي”، حيث مباراة هولندا والأرجنتين القوية والثأرية.

تاريخ مواجهات البرازيل وكرواتيا

في جانب المواجهات التاريخية المباشرة التي جمعت Brazil vs Croatia، فبحسب متابعاتنا في “ثقفني”، جمعت المنتخبين الكبيرين 4 لقاءات، بينهم مباراتين في كأس العالم.

المواجهة الأولى، جرت في أغسطس 2005، حيث تعادل المنتخبان إيجابيًا (1-1) في لقاء ودي.

أما الانتصار الأول، فجاء بهدف نجم ريال مدريد وميلان المعتزل ريكاردو كاكا، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات من مونديال ألمانيا 2006.

بعد ذلك بـ8 أعوام، عاود المنتخبان اللقاء لحساب الجولة الأولى أيضًا من دور المجموعات، وذلك خلال مونديال البرازيل 2014، وشهدت المواجهة أكبر النتائج، بانتصار الـ seleção (3-1).

بينما كانت آخر المواجهات، في يونيو من عام 2018، وحقق البرازيليون الفوز في اللقاء الودي بثنائية نظيفة (2-0).

تشكيل مباراة البرازيل وكرواتيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة المدير الفني الوطني تيتي Tite عن تشكيل راقصي السامبا في مواجهة كرواتيا.

وذلك في افتتاح دور الثمانية من بطولة كأس العالم fifa قطر 2022.

التشكيلة الأساسية والاحتياطية لـ السيليساو ضمت العناصر التالية:

من جهة أخرى، كشفت القيادة الفنية للمنتخب الكرواتي وعلى رأسها المدرب ذو الأصول البوسنية زلاتكو داليتش Zlatko Dalic عن تشكيل “الناريون” ضد البرازيل.

التشكيلة الرسمية ودكة بدلاء الكروات شملت الأسماء الآتية:

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الثامنة والخمسون من مونديال قطر 2022، مساء اليوم الجمعة، عند الساعة السابعة (7:00 م) بتوقيت الإمارات وعمان والكويت، السادسة (6:00 م) بالتوقيت السعودي والقطري والبحريني، الخامسة (5:00 م) بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان والسودان وقبرص ورومانيا وليبيا، الرابعة (4:00 م) بتوقيت كرواتيا وتونس وفرنسا وإسبانيا والمغرب وألمانيا والجزائر وهولندا وإيطاليا، الثالثة (3:00 م) بتوقيت غرينتش وإنجلترا، الثانية عشر (12:00 م) بتوقيت العاصمة البرازيلية برازيليا.

من ناحية أخرى، وبشأن حكم مباراة البرازيل وكراوتيا، فقد أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) المهمة إلى الحكم الإنجليزي الدولي المعروف في البريميرليج مايكل أوليفير Michael Oliver.

وسبق للدولي الإنجليزي إدارة لقاء السعودية ضد المكسيك، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في المونديال الحالي.

كما تولى أوليفير (37 عامًا) قيادة لقاءي ليفربول وليدز يونايتد، وديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي، في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

أما عن القنوات الناقلة للمواجهة، فستكون من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 3 Max، بالإضافة إلى beIN Sports HD المفتوحة، وكذلك beIN 4K HDR و beIN Sports HD 5 Max، علاوة على تطبيق beIN Sports Connect و TOD App – beIN SPORTS.

كذلك ستوفر قنوات الكأس القطرية تغطية مميزة بالبث المباشر إضافة استديو “المجلس” التحليلي، من خلال فضائيتي Alkass EXTRA One HD و Alkass EXTRA THREE HD.

ويمكن استقبال ترددات قنوات الكأس الناقلة لمباريات المونديال فيما يلي:

وحول معلق مباراة البرازيل وكرواتيا، فسيكون المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف على البين سبورت ماكس الأولى، والعماني عامر الخوذيري عبر البي إن سبورتس ماكس الثالثة.

أيضًا سيتولي المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي التعليق على اللقاء، من خلال الكأس إكسترا 1، والسعودي مشاري القرني عبر الكأس إكسترا 3.