نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هولندا ضد الأجنتين ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباراة هولندا ضد الأجنتين ربع نهائي كأس العالم 2022، سيكون ملعب ستاد لوسيل بقطر مسرحاً لإقامة مباراة هولندا ضد الأرجنتين مساء يوم الجمعة التاسع من شهر ديسمبر الجاري، حيث تتجه أنظار جماهير ومحبي وعشاق كرة القدم من كل حدب وصوب من أجل متابعة هذه المباراة الهامة والمرتقبة.
مشوار هولندا والأرجنتين في مونديال قطر 2022
المنتخب الهولندي بقيادة مديره الفني فان خال استطاع أن يتصدر المجموعة الأولى في مرحلة دوري المجموعات من بطولة كأس العالم 2022، حيث تمكن من الفوز في مناسبتين على المنتخب السنغالي ثم الفوز على نظيره القطري، ومن ثم تعادل مع المنتخب الإكوادوري، ليحصد المنتخب الهولندي سبع نقاط وضعته على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى.
وفي دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022 واجه المنتخب الهولندي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، وتمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف، ليكون بذلك منتخب الطواحين الهولندية في ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.
على الجانب الآخر فإن المنتخب الأرجنتيني خاض دوري المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 في المجموعة الثالثة، منتخب التانجو استهل مشواره بمواجهة المنتخب السعودي، وتلقى خسارة أمام الأخضر السعودي بهدفين لهدف، وفي ثاني مباراة له بالمونديال استطاع المنتخب الأرجنتيني أن يفوز على نظيره المكسيكي، قبل أن يفوز بهدفين دون رد في الجولة الثالثة على منتخب بولندا، ويتأهل المنتخب الأرجنتيني كأول عن المجموعة الثالثة بثلاث نقاط.
وواجهة المنتخب الأرجنتيني نظيره الأسترالي في دور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، حيث استطاع المنتخب الأرجنتيني الفوز على منتخب أستراليا بهدفين لهدف، ويتأهل رسمياً إلى دور ربع النهائي، ليضرب موعداً مع نظيره الهولندي في دور ربع النهائي.
موعد مباراة هولندا والأرجنتين
هذا وستقام مباراة هولندا ضد الأرجنتين مساء يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد الأرجنتين
هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة هولندا ضد الأرجنتين في دور ربع النهائي من كأس العالم 2022 مساء يوم الجمعة من خلال شاشة قناة bein SPORTS MAX1، وقناة bein SPORTS MAX2.
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