نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المقبولين في قوات الأمن الخاصة.. أبشر للتوظيف نتائج قوات الأمن الخاصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منصة أبشر للتوظيف نتائج قوات الأمن الخاصة 1444 رجال، اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022م، إذ يمكن استعلام أسماء المقبولين في قوات الأمن الخاصة ١٤٤٤ للرجال الآن بعد إعلان النتائج رسميا، وفيما يلي نعرض لكم طريقة استخراج أسماء المقبولين في قوات الأمن الخاصة 1444 عبر الدخول إلى بوابة أبشر للتوظيف نتائج قوات الأمن الخاصة ١٤٤٤.

أسماء المقبولين في قوات الأمن الخاصة

أعلنت منصة أبشر للتوظيف نتائج قوات الأمن الخاصة التي تقدمت على الوظائف العسكرية، خلال الفترة من 22 أكتوبر 2023، وحتى 27 أكتوبر 2022م، ويمكن استخراج أسماء المقبولين في قوات الأمن الخاصة من خلال اتباع الخطوات التالية.

أبشر للتوظيف نتائج قوات الأمن الخاصة

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في قوات الأمن الخاصة 1444 رجال من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط أبشر للتوظيف نتائج قوات الأمن الخاصة.

النقر على أيقونة إشعار القبول، ثم تعبئة البيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونة عرض.

بذلك يمكن استعلام أسماء المقبولين في قوات الأمن الخاصة ١٤٤٤ للرجال.

الأوراق والمستندات المطلوبة لحضور المقابلة الشخصية

طالبت منصة أبشر للتوظيف التابعة إلى وكالة الداخلية السعودية، للمقبولين في قوات الأمن الخاصة، ضرورة إحضار المستندات التالية، مع الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة، وطباعة إشعار القبول من منصة أبشر:

نموذج من طلب التقديم عبر أبشر توظيف موضح فيه موعد الكشف.

نسخة من المؤهل الدراسي موضح فيها المصادقة من وزارة التعليم السعودية.

نسخة من نتائج الاختبارات، القدرات والتحصيلي.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة، مع الأصل.

صورة من دفتر العائلة لوالد المتقدم، مع الأصل.

يتم إحضار برنت، من الأحوال المدنية، إذا لم يوجد اسم الأم في دفتر العائلة.

عدد 6 صور حديثة ملونة، مقاس 6×4 الرأس مكشوف.

تعليمات لجنة القبول

كما حددت لجنة القبول والتسجيل، التعليمات والضوابط التي يجب الالتزام بها عند حضور المتقدمين المقبولين مبدئيا في قوات الأمن الخاصة، إلى المقابلة الشخصية والكشف الطبي كالتالي:

الرأس مكشوف، وتتم حلاقة الرأس، رقم 3.

يجب الحضور بالزي الرسمي الرياضي، بنطلون كحلي وقميص أبيض.

الحضور بدون جزمة رياضية، لقياس الطول بدقة.

يتم الحضور في ٦.٣٠ صباحا، إلى مقر قوات الأمن الخاصة رجال، شمال مدينة الرياض.

بذلك يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في قوات الأمن الخاصة 1444 للرجال القبول المبدئي، كما طالبت قوات الأمن الخاصة ضرورة إلتزام الطالب المتقدم بالتعليمات، وإحضار كافة المستندات والأوراق المطلوبة، منعا لرفض طلبك.