نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «صدام تاريخي!».. موعد مباراة هولندا والأرجنتين ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتتح مساء غدٍ الجمعة 9 ديسمبر 2022، مباريات دور ربع النهائي في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث يستضيف ملعب ستاد لوسيل Lusail Stadium في مدينة لوسيل القطرية “الجديدة”، مباراة هولندا والأرجنتين، والتي تمثل صدامًا تاريخيًا عمره 48 عامًا، منذ أول مواجهة جمعت عملاقي الكرة الأوروبية واللاتينية في مونديال ألمانيا الغربية 1974، ودومًا ما تشهد مبارياتهم إثارة وندية كبيرة، إلا أن النتائج الكبرى غابت عن مواجهاتهما في المونديال منذ سبعينيات القرن الماضي.

على كل الأحوال، في التغطية القادمة، سنتناول بالتفصيل كل الأخبار والكواليس والمستجدات، بشأن موعد مباراة هولندا والأرجنتين والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار المنتخبين ونتائجهما في النسخة 22 من نهائيات كأس العالم، إضافة إلى تاريخ المشاركات والإنجازات، وأخيرًا مع تاريخ مواجهات هولندا أمام الأرجنتين.

قبل الخوض أكثر في التفاصيل، نقدم لكم جدول مباريات اليوم الجمعة في كأس العالم 2022 ونتائجها وأبرز تفاصيلها “محدثة بشكل مستمر”:

استاد المدينة التعليمية - الساعة 17:00 مساءاً - الجمعة 09 ديسمبر 2022

كرواتيا 0 - 0

VS استراحة بين الشوطين

البرازيل 31’ M. Brozovic -> كارت أصفر 25’ Danilo -> كارت أصفر

استاد لوسيل - الساعة 21:00 مساءاً - الجمعة 09 ديسمبر 2022

هولندا VS

لم تبدأ بعد

الأرجنتين

*جميع المباريات بتوقيت القاهرة (GMT+3)

* أما إذا أردت التفاصيل كاملة، وملخص ونتيجة وأهداف اللقاء يرجى التمرير نحو الأسفل…

مباراة هولندا والأرجنتين

على خير تنطلق مساء غٍد الجمعة، مباريات دور الثمانية ضمن منافسات FIFA World Cup Qatar 2022، وذلك مع المباراة رقم 57، والتي تجمع الأرجنتين وهولندا.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب نهائي كأس العالم “ستاد لوسيل”، أحداث المواجهة المرتقبة، والذي سبق وأن استضاف 7 مباريات، يأتي من أبرزها قمة السعودية والأرجنتين “التاريخية”، إضافة إلى اللقاء الثأري الذي جمع البرتغال أمام أوروجواي، علاوة على مواجهة الوداع للصقور ضد المكسيك.

هذا، وقد نجح في بلوغ دور الـ8 من المونديال، 7 منتخبات سبق لها اللعب في هذه المرحلة، وهم البرازيل وكرواتيا، وإنجلترا وفرنسا، بجانب البرتغال، وهولندا والأرجنتين بالطبع.

لكن الجديد، هو الظهور العربي الأول في الـ Quarter-final بإنجاز تاريخي للمنتخب المغربي، بعد إقصاء بطل مونديال جنوب أفريقيا 2010 وهو المنتخب الإسباني.

المنتخب الهولندي

وبالعودة إلى اللقاء الثاني في اليوم الأول من ربع النهائي المونديال، حيث يرغب منتخب هولندا الأول لكرة القدم، في مواصلة مشواره الناجح في مشاركة الـ11 بالبطولة.

حيثما نجح الطواحين في الخروج بثاني أفضل نتيجة في دور المجموعات، بعد أن جمع 7 نقاط وصافي (4) أهداف.

بفارق (+3) أهداف عن المنتخب الإنجليزي متصدر ترتيب المجموعة الثانية، وبأفضلية (1) هدف عن أسود الأطلسي في المجموعة السادسة.

بصفة عامة، حقق المنتخب الهولندي في الدور الأول الانتصار على السنغال في الجولة الأولى بثنائية نظيفة، قبل أن يتعادل إيجابيًا مع الإكوادور (1-1)، وفي الأخير تغلب على قطر في لقاء “تحصيل الحاصل”.

أما في دور ثمن النهائي، فأطاح الفريق المصنف رقم 8 عالميًا، بمنتخب الولايات المتحدة بكل سهولة.

تاريخيًا، وخلال 10 مشاركات سابقة لمنتخب “الكرة الشاملة”، تمكن الفريق من بلوغ النهائي 3 مرات، فشل فيها في إحراز اللقب، وذلك في أعوام 1974 من أمام ألمانيا (1-2)، وفي النسخة التي تلتها 1978 وخسر فيها من راقصي التانجو (1-3)، قبل أن يسقط بعدها بـ32 عامًا من أمام الماتادور الإسباني بهدف إنييستا (0-1).

المنتخب الأرجنتيني

من ناحية أخرى، يدخل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لقاء الجمعة، وعينه على انتصار جديد، منذ آخر فوز له في هذه المرحلة على الهولنديين على بعد نحو 24 عامًا.

رحلة راقصي التانجو في المونديال، جاءت سلبية، إثر الخسارة من الأخضر السعودي، قبل أن ينتفض من أمام المكسيك (2-0) ثم بولندا على الترتيب.

ليتمكن الأرجنتينيون من خطف بطاقة التأهل والعبور على رأس المجموعة الثالثة C، بعدما حصد الفريق 6 نقاط وفارق (3) أهداف.

أما في دور ال16، فأفلت بطل كوبا أمريكا 2021 من فخ الكنغر الاسترالي بصعوبة، ليضمن مقعده بين الثمانية الكبار في البطولة.

على الصعيد التاريخي، فقد غاب المنتخب المصنف الثالث على مستوى العالم بحسب الـFIFA عن نهائيات كأس العالم 3 مرات فقط.

تمكن خلالها الأرجنتينيون من حصد لقبين موندياليين، وذلك على حساب البرتقالي “هولندا” في مونديال 1978 (3-1) بثنائية لـ ماريو كمبيسMario Kempes، قبل الظفر باللقب الصعب في نسخة 1986 من أمام الماكينات الألمانية بعد الفوز بنتيجة (3-2).

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عمومًا، تشير التوقعات الأولية المتداولة على نطاقٍ واسعة، إلى احتمالية فوز الأرجنتين بنسبة 42%، مقابل 28% لهولندا، و30% للتعادل.

فيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي كأس العالم 2022 والطريق نحو الـFinal بعد انتهاء دور الستة عشر:

جدير بالذكر، أن مرحلة دور ال8 ستنطلق مساء غدٍ الجمعة، بلقاء قوي يستضيفه ملعب ستاد المدينة التعليمية Education City Stadium في مدينة الريان القطرية، حيث مباراة البرازيل وكرواتيا، والتي تسبق قمة التانجو الأرجنتيني ضد الطواحين الهولندية.

تاريخ مواجهات هولندا والأرجنتين

في جانب المواجهات التاريخية المباشرة التي جمعت Netherlands vs Argentina، فوفق متابعاتنا في “ثقفني”، التقى المنتخبان في إجمالي 5 لقاءات، جميعها في نهائيات كأس العالم.

المواجهة الأولى جرت ضمن الدور الثاني في مونديال ألمانيا 1974، وانتهت باكتساح هولندي بنتيجة (4-0)، سجلها منها أسطورة برشلونة الراحل يوهان كرويف Johan CRUYFF ثنائية.

أما اللقاء الأبرز، فجاء في نهائي كأس العالم 1978، الذي أقيم في الأرجنتين، وفاز به البلد المضيف، بعد الثأر من الخسارة الأولى، بنتيجة (3-1)، ليتوج راقصو التانجو بعدها بلقبهم المونديالي الأول.

بينما كانت المباراة الأولى بين المنتخبين، في دور ربع النهائي، من مونديال فرنسا 1998، وفاز حينها منتخب “الكرة الشاملة” بثنائية باتريك كلويفرت ودينيس بيركامب مقابل هدف سجله كلاوديو لوبيز للفريق اللاتيني (2-1).

وشهد دور المجموعات من نسخة ألمانيا 2006، التعادل الوحيد بين المنتخبين سلبيًا (0-0).

قبل أن يتمكن رفقاء ميسي من الإطاحة بالبرتقالي من نصف نهائي مونديال البرازيل 2014، بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

موعد مباراة هولندا والأرجنتين والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة السابعة والخمسين في المونديال القطري، مساء غدٍ الجمعة، عند الساعة الحادية عشر (11:00 م) بالتوقيت الكويتي والإماراتي والعماني، العاشرة (10:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، التاسعة (9:00 م) بتوقيت مصر ورومانيا وقبرص وفلسطين ولبنان وليبيا والسودان، الثامنة (8:00 م) بتوقيت هولندا وإسبانيا والمغرب وتونس وفرنسا والجزائر وألمانيا وإيطاليا، السابعة (7:00 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”، الرابعة (4:00 م) بتوقيت بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين.

من ناحية أخرى، وعن حكم مباراة هولندا والأرجنتين، فسيكون الحكم الدولي الإسباني أنطونيو ميغيل ماثيو لاهوز Antonio Miguel Mateu Lahoz وفق ما أعلنه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

وخلال المونديال الحالي، تولى الحكم الدولي الإسباني إدارة مباراتي قطر ضد السنغال، وإيران مع أمريكا، في دور المجموعات.

عربيًا، أدار ماثيو لاهوز (45 عامًا) مواجهة الهلال أمام الفيحاء، في نهائي كأس خادم الحرمين 2022، والتي شهدت التتويج التاريخي الأول للبرتقالي بلقب كأس الملك السعودي.

وبشأن القنوات الناقلة للحدث، فستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية حاضرة عبر beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 3 Max، بالإضافة إلى beIN 4K HDR و beIN Sports HD 5 Max، وكذلك beIN Sports 1 FR، بجانب تطبيق beIN Sports Connect و TOD App – beIN SPORTS.

أيضًا ستوفر قنوات الكأس القطرية تغطيتها المعتادة بالبث المباشر من خلال فضائيتي Alkass EXTRA THREE HD و Alkass EXTRA One HD.

ويمكن استقبال قنوات الكأس القطرية من خلال الترددات التالية:

أما عن معلق مباراة هولندا والأرجنتين، فسيكون المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس عبر بي إن سبورتس ماكس 1، والليبي محمد بركات من خلال بي إن سبورت ماكس الثالثة.

بينما سيتولى كلًا من المعلق الرياضي البحريني خالد الحدي التعليق من خلال قناة الكأس إكسترا الأولى، والقطري منتصر الأزهري في الكأس إكسترا الثالثة.