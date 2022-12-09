مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن بَدْء مباريات ربع النهائي لمونديال قطر 2022 الذي سيشهد مباريات نارية بين المنتخبات المتأهلة من دور الستة عشر، وتشهد محركات البحث هذه الأيام بحثًا مكثفًا من قبل عشاق الساحرة المستديرة عن مباريات ربع النهائي ومواعيدها، وستنطلق مباريات ربع النهائي بعدما انتهت جميع مباريات دور الستة عشر الذي كانت آخر مبارياته مباراة ملحمية بين المغرب وإسبانيا التي انتهت بفوز المغرب وصعودها على حساب إسبانيا التي خرجت من كأس العالم، وتبدأ مباريات دور الثمانية في يومي التاسع والعاشر من ديسمبر الجاري.

مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022

سيشهد دور الثمانية أو ربع النهائي لكأس العالم 2022 مباريات حاسمة ومثيرة بين المنتخبات الآتية، البرازيل وكرواتيا، هولندا والأرجنتين، انجلترا وفرنسا، المغرب والبرتغال، وسنتعرف الآن إلى مواعيد المباريات والملاعب، التي ستقام عليها:

ستبدأ أولى مباريات ربع النهائي يوم الجمعة التاسع من ديسمبر بين كرواتيا والبرازيل في تمام الساعة السادسة بتوقيت قطر والسعودية والخامسة بتوقيت مصر على ملعب المدينة التعليمية.

وتقابل هولندا نظيرتها الأرجنتين في نفس اليوم الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية التاسعة بتوقيت مصر على ملعب لوسيل.

واليوم التالي العاشر من ديسمبر تلتقي المغرب مع البرتغال في الساعة السادسة بتوقيت قطر والسعودية الخامسة بتوقيت مصر على أرض ملعب الثمامة.

وأخيرًا تلتقي انجلترا وفرنسا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت قطر والسعودية التاسعة بتوقيت مصر على أرض ملعب البيت.

القنوات الناقلة لمُباريات ربع النهائي كاس العالم 2022

منذ أن بدأت مباريات مونديال قطر 2022 والناقل الحصري لهذه المباريات هي قنوات بي ان سبورت.

كما تقوم قنوات الكأس القطرية أيضًا ببث كافة مباريات كأس العالم قطر 2022.

وتبث أيضًا اللقاءات التي تخص المنتخبات المشاركة في كأس العالم والاستوديوهات التحليلية عبر هذه القنوات.

وكان قد أعلنت تلك القنوات الناقلة لكأس العالم عبر موقع قنوات بي ان سبورت وأيضًا موقع كأس العالم الرسمي.

وإلى هنا نكون وضحنا في نهاية هذا المقال مواعيد مباريات ربع النهائي لكأس العالم قطر والقنوات الناقلة.