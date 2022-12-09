قبل مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2022.. تاريخ مواجهات المغرب والبرتغال وموعد اللقاء القادم

يلتقي منتخبي المغرب والبرتغال بالفترة المقبلة، في مواجهة حافلة، تشهد انتظار وترقب من قطاع كبير من عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربي وعلى مستوى العالم، حيث تقدم آلاف المشجعين لحجز تذاكر اللقاء المقبل، الذي سيتم تنظيمه ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بينما الملايين، ينتظرون اللقاء لمتابعيته من خلال الشاشات وشاشات التلفزيون على مختلف القنوات الرياضية المشفرة والمفتوحة التي ستقوم بنقل اللقاء للمتابعين ومحبي كرة القدم، ممن لم يتمكنوا من الذهاب لمتابعة المباراة من الملعب ولكن لن يسمحوا بتفويت هذا اللقاء المذهل كليًا.

تاريخ مواجهات المغرب والبرتغال

وكان منتخب المغرب قد تمكن في لقائه الأخير من خطف بطاقة التأهل لدور ال8 من البطولة، وكان هذا في مواجهته الأخيرة أمام المنتخب الإسباني، بعدما كان قد أحرز أهداف الفوز بركلات الجزاء، بينما على الجانب الآخر، كان النصر الساحق حليف منتخب البرتغال، والذي واجه مؤخرًا منتخب سويسرا وتمكن حسم النتيجة لصالحه، حينما أحرز 6 أهداف باللقاء مقابل هدف واحد فقط، الجدير بالذكر أن المواجهة المقبلة بين المغرب والبرتغال لن تكون الأولى من نوعها، ولن سبق والتقى المنتخبين من قبل ضمن فعاليات منافسات كأس العالم، وانتهى اللقاءين بالنتائج التالية:

تقابل المنتخبين مرتين من قبل

تمكن المغرب من الفوز في لقاء

وتمكن البرتغال من الفوز في اللقاء الأخير

كان المغرب قد سجل 3 أهداف

بينما تمكن البرتغال من تسجيل هدفين

كان فوز المغرب في كأس العالم 1986 بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

بينما تمكن البرتغال من الفوز في كأس العالم 2018 بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

موعد مباراة المغرب والبرتغال

وفي سياق متصل، يتأهب منتخبي المغرب والبرتغال بهذه الفترة للقائهم القادم، حيث سيقوم المنتخبين بعقد المواجهة التي ستقام ضمن فعاليات دور ال8 من بطولة كأس العالم بقطر 2022، يوم السبت الموافق 10 ديسمبر الجاري، وسيبدأ اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءًا، على أرض ملعب الثمامة، وسيتم نقل المباراة من عدد من القنوات الرياضية، بينها شبكة ال”بي ان سبورتس”، وهي النقابل الحصري لبطولة كأس العالم، كذلك سيتم نقلها عبر قنوات الكأس القطرية.