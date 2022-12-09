موعد «مباراة النصر والميريا» بالسعودية وخطوات حجز تذاكر المباراة الودية “UD Almería × Al Nassr”

ستقام يوم الجمعة القادم الموافق 9 ديسمبر 2022 الموافق 15 جمادى الأولى 1444مباراة النصر والميريا وفق ما تم الكشف عنه عبر حساب تويتر الرسمي لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل شيخ، ومن المقرر رسميًا بدء المباراة الساعة 3.15 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة بملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ولراغبي حجز تذاكر المباراة فتح رابط منصة ticketmx الرسمية وراء تذاكر المباراة.

خطوات حجز تذاكر نادي النصر X نادي ألميريا بالرياض عبر منصة تكت مكس

بالإضافة لما سبق بإمكانك حجز تذاكر مباراة النصر وألميريا عبر منصة تكتس مكس وحضور المباراة لتشجيع فريقك من خلال الخطوات التالية:

بادئ ذي بدء عليك الولوج لموقع تكتس مكس لحجز تذاكر UD Almería × Al Nassr.

لحجز تذاكر يلي ذلك الانتقال أعلى يسار الصفحة والضغط على احجز الآن.

الآن ستنتقل إلى صفحة تسجيل الدخول قم بتعبئة بيانات البريد الإلكتروني و كلمة المرور .

قم بتعبئة بيانات و . كذلك بعد الولوج لحسابك قم باختيار نوع التذكرة الراغب في الحصول عليها والعدد المطلوب.

أيضًا قم بتحديد المقاعد الراغب في الجلوس بها من اتجاهات الملعب والنقر على التالي.

في تلك الخطوة سنتقل لصفحة سداد ثمن التذاكر قم باختيار طريقة الدفع المناسبة والنقر على التالي.

في النهاية ستصلك رسالة تأكيد نجاح عملية شراء تذاكر مباراة UD Almería × Al Nassr.

جدول أسعار تذاكر مباراة النصر السعودي وألميريا الإسباني ” المباراة الودية بالرياض”

في سياق متصل كشفت موقع تكتس مكس عن أسعار التذاكر لراغبي الحضور للمباراة الودية بين نادي النصر السعودي VS الميريا الإسباني حسب الفئة كالتالي:

أولًا تذكرة فئة F1 النصر تبلغ 35 ريال سعودي. أيضًا تذكرة فئة F2 الميريا تبلغ 35 ريال سعودي. كذلك تذكرة فئة L1 النصر يبلغ ثمنها ب 35 ريال سعودي. كما تقدر التذكرة فئة L2 النصر بسعر 35 ريال سعودي. بينما تذكرة فئة L3 النصر تقدر ب 35 ريال سعودي. أيضًا التذكرة فئة L4 النصر يقدر ب 35 ريال سعودي. كذلك سعر التذكرة G يقدر ب 500 ريال سعودي. كما تبلغ سعر التذكرة فئة S1 ب 200 ريال سعودي. في النهاية يقدر سعر التذكرة S2 يقدر ب 200 ريال سعودي.

فئة F1 النصر 35 ريال سعودي أيضًا فئة F2 الميريا 35 ريال سعودي فئة L1 النصر 35 ريال سعودي

فئة L2 النصر 35 ريال سعودي كذلك فئة L3 النصر 35 ريال سعودي التذكرة فئة L3 النصر 35 ريال سعودي

التذكرة G 500 ريال سعودي كذلك التذكرة فئة S1 200 ريال سعودي التذكرة فئة S1 200 ريال سعودي

موعد نادي النصر السعودي VS الميريا الإسباني

في الختام إليك جدول المباراة الودية بين نادي النصر السعودي ونادي ألميريا الإسباني كالتالي: