موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022، منتخب البرازيل الأول مع منتخب كرواتيا على أرضية ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهات دور الربع نهائي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022ويسعي نيمار ورفاقه في الفوز في هذه المباراة من أجل الصعود إلي دور نصف النهائي من مونديال قطر وأحراز كأس البطولة للمرة السادسة لهم

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم 2022: