انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.. إثارة الربع نهائي من المونديال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعرض جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لكل عشاق الساحرة المستديرة في كأس العالم قطر 2022، والدور الربع نهائي من المونديال والتي تعتبر من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثيرين حالياً.

جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

وتبدء مباريات اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 منافسات الدور نهائي من المونديال، وهو يعتبر من أبرز المباريات إثارة ومتعة وتشهد إقامة مباراتين مثيرتين للاهتمام، ومنتخب البرازيل يقابل كرواتيا وهي من المباريات الهامة، والمباراة الثانية تجمع بين هولندا والأرجنتين في لقاء مميز ومفتوح.

وتبث المباريات الخاصة بكأس العالم على العديد من القنوات، وينتظرها ويريد متابعتها ومشاهدتها الكثيرين في كل مكان، وهم يريدون مشاهدة كل ما يوجد في المباريات وأحداثها، وتأتي كما يلي: