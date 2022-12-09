انت الان تتابع خبر موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم 2022.. نيمار هيرقصها سامبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - على أرضية ستاد المدينة التعليمية، تنطلق أول مواجهات دور الثمانية في بطولة كأس العالم قطر 2022، بمباراة البرازيل وكرواتيا.

منتخب البرازيل تأهل لدور الثمانية بعد أن اكتسح كوريا الجنوبية في دور الـ16 بنتيجة 4-1.

بينما المنتخب الكرواتي تجاوز عقبة منتخب اليابان في دور الـ16 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتعد مباراة البرازيل وكرواتيا، هى الأولى للمنتخب الكرواتي في أدوار خروج المغلوب ضد منتخب من أمريكا الجنوبية.

ويعد منتخب البرازيل بجانب ألمانيا، الأكثر تواجدا في دور ربع نهائي كأس العالم ، حيث يتاوجد راقصي التانجو في دور الثمانية للمرة الرابعة عشر في تاريخهم، كما أنه الظهور الثامن على التوالي للبرازيليين في ربع النهائي المونديالي.

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا

المباراة ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا

beIn Max 1 بتعليق رؤوف خليف – عامر الخوذيري.

الكأس اكسترا 1 بتعليق خليل البلوشي.

الكأس اكسترا 3 بتعليق مشاري القرني.