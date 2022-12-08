موعد مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي عن موعد مباراة المغرب أمام البرتغال في بطولة كأس العالم المقام في قطر حتي يوم 18 ديسمبر الحالي.ويلتقي منتخب المغرب نظيره منتخب البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر 2022، وذلك بعدما تمكن لاعبو أسود الأطلس من إخراج منتخب إسبانيا من دور الـ16 بركلات الترجيح، فيما صعد رفقاء كريستيانو رونالدو بعد الفوز على سويسرا بـ6 أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022: