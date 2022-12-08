انت الان تتابع خبر موعد مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي عن موعد مباراة المغرب أمام البرتغال في بطولة كأس العالم المقام في قطر حتي يوم 18 ديسمبر الحالي.ويلتقي منتخب المغرب نظيره منتخب البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر 2022، وذلك بعدما تمكن لاعبو أسود الأطلس من إخراج منتخب إسبانيا من دور الـ16 بركلات الترجيح، فيما صعد رفقاء كريستيانو رونالدو بعد الفوز على سويسرا بـ6 أهداف مقابل هدف.
موعد مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022:
تقام مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022 يوم السبت القادم 10 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022:
تقوم قنوات Alkass EXTRA TWO HD وAlkass EXTRA One HD وbeIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max و beIN Sports Connect بنقل أحداث المباراة