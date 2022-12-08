انت الان تتابع خبر تعليق مرتضى منصور على الصفحات المأجورة: عاوزة تدمر الزمالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بالتأكيد على أنه يوجد بعض الصفحات المأجورة التي لا تنتمي لجماهير الزمالك الكبيرة، وهي تريد أن تدمر لاعبي الفريق واحد وراء الآخر، والإشارة إلى أن الصفحات الغرض الأساسي منها هو هدم النادي وتخريبه.

هجوم على لاعب الزمالك محمود علاء

وقال مرتضى منصور اثناء فيديو نشره من خلال حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ان هذه الصفحات قامت بمهاجمة نجم الفريق المغربي زكريا الوردي، وبشكل خاص بعد مباراة السوبر التي خسرها الفريق امام الأهلي، وتمت الإشارة إلى أن اللاعب يعتبر من أهم وأمهر اللاعبين المحترفين في الزمالك، وأيضاً لا يلعب في مركزه الأساسي الأمر الذي قد يظهر تراجع في مستواه.

وقال رئيس الزمالك أن هذه الصفحات المأجورة من خلال العديد من الأشخاص المعروفين هاجمت محمود علاء منذ فترة وتم الترويج إلى رحيل يوسف أوباما، وفي الوقت الحالي تتحدث عن زكريا الوردي، وهي تعد من أبرز الأشياء التي شغلت بال الجميع مؤخراً، وهذه الصفحات لفتت انظار الجميع إليها بشكل كبير.