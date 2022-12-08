انت الان تتابع خبر تنبؤات سيمبسون بفوز المغرب بكأس العالم في قطر.. يا تري هتتحقق ويكسبوا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر مسلسل الكارتون الأمريكي سيمبسون من أكثر الأشياء التي تصدرت مؤشرات بحث جوجل، وهذا بعدما تنبأ بفوز المغرب بكأس العالم، وهو فاز في المباراة الماضي على اسبانيا في دور الـ 16 بضربات ترجيح.

توقعات مسلسل سيمبسون بتتويج المغرب بطل العالموتوقعات المسلسل أعجبت وفاجأت الجميع، حيث أنه تنبا قبل أن يبدأ المونديال في قطر بفوز المغرب بالبطولة، وهذا لفت انظار الجميع إليه بعد جميع التنبؤات التي يقدمها في الوقت الحالي.

فوز المغرب بكأس العال

واما عن مسلسل الكرتون الأمريكي الشهير تحدث عن كأس العالم في قطر، وايضاً انتشرت صورة من مسلسل وهو الذي يتوقع فيها فوز المنتخب الفائز في كأس العالم، وظهر في وصورة المنتخب المغربي ومدربه وليد الكراكي ومعه شخصية سيمبسون الكرتونية وهي تعلن فوز المغرب بكأس العالم 2022، وهذه التنبؤات جاءت في الكثير من الأشياء والأحداث التي توجد في العالم والوطن العربي.