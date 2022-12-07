نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الربع النهائي كأس العالم قطر 2022 بالمواعيد في المقال التالي
جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم من المقرر أن تبدأ مباريات الربع النهائي في كأس العالم يوم الجمعة الموافق تسعة من شهر ديسمبر لعام 2022 حيث أن في هذه المرحلة وصل إليها ثمان منتخبات بعد قطع شوط كبير من المباريات التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي وحتى الآن واستطاعت أربع منتخبات أن يقوموا بحجز مكان في المرحلة النهائية والحاسمة والتي تعد من المراحل الحرجة في بطولة كأس العالم قبل الوصول الى نصف النهائي والنهائي فقد وصل الى الدور الربع النهائي حتى انتهاء المباريات يوم الأحد كلا من المنتخب الأرجنتيني ومنتخب هولندا والمنتخب الفرنسي والمنتخب إنجلترا حيث فازت هولندا على امريكا و الارجنتين فازت على استراليا وفازت فرنسا على بولندا وفازت انجلترا على السنغال وسنقدم لكم موعد مباريات الربع النهائي من كأس العالم قطر من خلال موقع ثقفني.
كأس العالم قطر 2022
تبقي فقط مباريات ربع نهائي كأس العالم وهي أربع مباريات في الدور ال 16 والتي كان من المقرر أن تقام يوم الاثنين والثلاثاء والتي تجمع المنتخب الياباني مع كرواتيا والبرازيل مع كوريا الجنوبية والمنتخب المغربي مع اسبانيا والمنتخب البرتغالي مع سويسرا وأن الفرق المشاركة في الدوري 16 سوف تحصل على راحة لمدة يومين وهو اول توقف في المونديال سوف يكون بعد خوض 56 مباراة في دوري المجموعات ودور الـ16 او الخميس او القادمين قبل أن يتم خوض مباريات الدوري الربع النهائي.
مباريات الربع النهائي كاس العالم قطر
حيث أنه من المقرر أن تقام يوم الجمعة والسبت ولكن حتى الآن لم يتم تحديد أول مواجهتين في الدور الربع نهائي والتي تجمع كل من المنتخب الأرجنتيني ومنتخب هولندا في مواجهات قويه والمنتخب الفرنسي مع منتخب انجلترا في نهائي أوروبا وسوف تكون منافسة قوية بين المنتخبين الذين لا يملكون العديد من نجوم رياضة كرة القدم وعلى رأسهم الفرنسي كيليان مبابي. مواعيد مباريات الدور الربع النهائي
- يوم الجمعه الموافق تسعة من شهر ديسمبر لعام 2022 سوف تكون مباراة المنتخب البرازيلي ومنتخب كرواتيا في تمام الساعه الساعه 7:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة السعر الخامسة بتوقيت القاهرة الساعة السادسة بتوقيت السعوديه
- مباراه هولندا والارجنتين يوم الجمعه 09 ديسمبر لعام 2022 وذلك في تمام الساعه 11 بتوقيت الامارات العربيه المتحده والساعة 9:00 بتوقيت مصر والساعة الثامنة بتوقيت السعودية
- يوم السبت الموافق 10 من شهر ديسمبر لعام 2022 سوف يكون الفائز من المنتخب المغربي والمنتخب الإسباني والفائز من المنتخب البرتغالي والمنتخب السويسري وسوف تكون في تمام الساعة 7:00 بتوقيت الامارات العربيه المتحده والساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة السادسة بتوقيت المملكة العربيه السعودية
- مباراة انجلترا وفرنسا في تمام الساعه 11 بتوقيت الامارات والسعر العاشرة بتوقيت مصر
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