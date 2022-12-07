نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 الناقلة للمباريات كأس العالم قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من بين أمور التي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة هو تردد قناة BN Sports عن تردد للفترة الحالية التي تتزامن مع انطلاق المونديال، حيث ستبدأ المباريات في المستقبل القريب، وسيتم بث جميع المباريات بجودة عالية، ولكن ليس على قرص مضغوط، وذلك بجودة HDيعمل مع الريسيفر، وأعلنت القناة أنها ستعرض بطولة العالم وستكون مفتوحة للجميع، حيث يمكنك مشاهدة المباريات فور ضبط تردد قنوات أون سبورت.

تردد القناة المفتوحة أون سبورت 1 و 2

أعلنت قناة بي إن سبورتس أنها ستبث جميع البطولات بما في ذلك كأس العرب وكأس العالم. يحدث في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، اعتمادًا على الطلب العام، وترددات القنوات المفتوحة لبي ان سبورت 1 و 2 هي:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27498.

تردد قناة بي إن سبورت على بدر سات

يتمثل تردد إن سبورت على بدر سات في الاتي:-

التردد: 11546.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

ترددات قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات

وجاء تردد قناة إن سبورت الرياضية كتالي:-

التردد: 11055.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27499.

ترددات قناة بي إن سبورت 2 الخاصة ببدرسات

التردد: 11584.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية الحصول على تردد قناة بي إن سبورتس

تسهل قناة BN Sports مشاهدة مباريات كأس العرب خارج مباريات كأس العالم، وترددات القنوات هي:

أولاً، عليك الذهاب إلى القائمة الرئيسية.

انقر فوق علامة التبويب الإعدادات.

انقر فوق إضافة قناة.

تحقق من مربع التثبيت اليدوي.

سجل معلومات القناة والإحداثيات.

انقر فوق حقل البحث.

انقر فوق كلمة حفظ.

ثم اخرج من الإعدادات.

أضف رقم قناتك للتأكد من أنه متاح ويعمل على جهازك وأنه يمكنك مشاهدته بنجاح.

قناة بي إن سبورتس الرياضية

قناة بي إن سبورتس هي إحدى القنوات الرياضية ومقرها في قطر وتتبع قناة بي إن قطر، وقد بدأوا البث في نوفمبر 2003، وبدأت الإنطلاقة الفعلية في يناير 2014، مع 17 قناة متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، مع البث الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تغطي جميع مناطق العالم العربي، حقوق بث كأس العالم لدي العديد من الدول المهتمة بهذه المباريات والتي تقام في دول قطر الأن.