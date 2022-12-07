مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم في الدوري والقنوات الناقلة وترتيب الدوري والتشكيل المتوقع

تترقب الجماهير المصرية مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، لكرة القدم اللقاء الذي يدخله المارد الأحمر بهدف تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ليستمر في تحقيق سلسة الانتصارات في المسابقة الغائبة عن دولاب بطولات المارد الأحمر منذ عامين، والمنافس اليوم فريق غزل المحلة عنده طموح كبير للفوز اليوم خاصة أن اللقاء يقام على ملعبه وبين جماهير ويتطلع للصدارة من جديد.

قبل اللقاء اليوم يحتل الأهلي المركز الأول في الجدول بتحقيقه العلامة الكاملة من الأربع مباريات التي خاضها وحصوله على 12 نقطة، حيث سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط، بينما المحلة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط جمعهم من لعب 4 مباريات فاز في 3 وتعادل في واحدة سجل لاعبوه 6 أهداف وسكنت شباكه 2 هدفين، المحلة يرغب في أستثمار انطلاقته الرائعة في الدوري التي لم تتحقق منذ انطلاق المسابقة في عام 1948.

مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم

تنقل المباراة اليوم في تمامك الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورت المصرية، المالك الحصري لنقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز بالنظر للمواجهة الليلة فهي المواجهة رقم 96 في تاريخ لقاءات الفريقين، حقق المارد الأحمر الفوز في 53 مباراة وحل التعادل في 30 مباراة وحقق غزل المحلة الفوز في 12 مباراة.

حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة

أعلنت لجة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام اللقاء وهم حكم الساحة احكم محمد الحنفي/ يساعده حكم مساعد أول سامي هلهل/ حكم مساعد ثاني أحمد رشدي/ الحكم الرابع الحكم هشام الفلال/ حكم تقنية الفيديو الحكم محمود بسيوني يساعده الحكم خالد حسين.

التشكيل المتوقع للأهلي اليوم

حراسة المرمى ” الشناوي “.

الدفاع ” أكرم توفيق، محمد أشرف، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم “

خط الوسط ” ديانج، عمرو السولية/ برونو سافيو، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو “.

الهجوم ” شادي حسين “.

قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي اليوم

حراسة المرمى :- عمرو شعبان، محمود الحضري. خط الدفاع : محمد بازوكا، معاذ الحناوي، السيد الشبراوي، محمد جابر، إيهاب كير، هاني عادل، أحمد الجعيدي، مصطفى العش، محمد نبيه. خط الوسط : حميدو ماو، أحمد الندري، إبراهيما كونيه، صلاح ريكو، خالد الأخميمي، أحمد الشيخ، باولن فوافي. خط الهجوم : عبده يحيى، أكرم مصطفى، جبريل أوروك، أجويرو.

عداد تنازلي لموعد المباراة

مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم