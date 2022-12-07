نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربع نهائي كأس العالم 2022 مواعيد ومنتخبات جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم في المقال التالي
عمر شويل - جدة ربع نهائي كأس العالم 2022 الذي سيشهد مباريات ساخنة بين منتخبات قوية متأهلة لدور ربع نهائي كأس العالم بعد . أن انتهت مباريات دور 16 بكأس العالم وتبدأ بعد أمس مباريات دور 8 . كما تشهد محركات البحث بحث مكثف من قبل عاشقي الساحرة المستديرة عن معرفة من هم المتأهلين . إلي دور ربع نهائي كأس العالم حيث تم الفصح عن جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 . للمنتخبات المتأهلة لدور 8 والتي سنعرض تفاصيلها داخل سطور . مقال اليوم من “موقع ثقفني” والمواعيد الخاصة بكافة مباريات دور ربع نهائي كأس العالم 2022 .
ربع نهائي كأس العالم 2022
تنطلق مباريات ربع نهائي كأس العالم بعد أن انتهت كافة المباريات الخاص بدور 16 من كأس العالم كما . كانت آخر مباراة في هذا الدور هي بالأمس والتي فاز بها المنتخب المغربي علي المنتخب الإسباني . مما تسبب في خروج منتخب إسبانيا من كأس العالم كما شهد نفس اليوم أيضاً مباراة البرتغال والتي فازت بها علي سويسرا لتبعدها . هي الأخري من مباريات كأس العالم مما عاد بذلك لكلا المنتخبين . الصعود إلي دور ربع نهائي كأس العالم ضمن منتخبات أخري والتي ستخوض مبارياتها في . يومي 9 ، 10 من شهر ديسمبر الجاري . أما عن مباريات ربع نهائي كأس العالم والمنتخبات الصاعدة نتعرف عليها بالسطور التالية من مقال “موقع ثقفني” .
جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022
سيشهد ربع نهائي كأس العالم 2022 مباريات المنتخبات المتأهلة وهي كالآتي :-
- مباريات كأس العالم دور ربع نهائي سيكون بها منتخب البرازيل ، كرواتيا .
- كما سيخوض المباريات كلاً من منتخب هولندا والأرجنتين .
- كذلك يشهد دور ربع نهائي كأس العالم منتخبات إنجلترا ، فرنسا .
- أخيراً سيكون في المباريات منتخب المغرب ، البرتغال .
- كما سنتعرف علي تفاصيل أخري عبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
تفاصيل مباريات ربع نهائي كأس العالم
ستنطلق مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 في يوم الجمعة القادم الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري كما أن . يوم السبت الموافق 10 من نفس الشهر يشهد أيضاً مباريات أخري في كأس العالم وسيكون في كل يوم . مباراتان لكي ما يتم الحسم بين المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس العالم كذلك بجانب . تقرر ضمن جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 سيكون به مباريات يوم . 13 من ديسمبر ، 14 منه مباريات أخري لمنتخبات يحسم بينهما الصعود لنصف نهائي كأس العالم .
موعد وملاعب دور ربع نهائي كأس العالم
- لقاء منتخب كرواتيا ضد البرازيل علي ملعب المدينة التعليمية بتوقيت 5 مساءً .
- كما ستكون مباراة هولندا والأرجنتين علي ملعب لوسيل في تمام الساعة 9 مساءً .
- كذلك تشهد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 لقاء المغرب ضد البرتغال بملعب ألثمامة الساعة 5 مساءً .
- كما أن لقاء فرنسا و إنجلترا في تمام الساعة 9 مساءً علي ملعب البيت .
القنوات الناقلة مباريات كأس العالم دور الثمانية
منذ أن تم إطلاق مباريات كأس العالم والناقل الحصري هي قنوات بي أن سبورت الرياضية وبجانبها . في بعض مباريات كأس العالم تأتي قناة الكأس القطرية كذلك فيما يخص اللقاءات الخاصة بالمنتخبات . المشاركة في كأس العالم هناك بعض القنوات التي لها حق نقل بعض المباريات وليست كلها . كما أعلن عن تلك القنوات الناقلة مباريات كأس العالم 2022 عبر الموقع الرسمي لقنوات بي أن سبورت الرياضية وموقع كأس العالم الرسمي .
ربع نهائي كأس العالم 2022 ومباريات يومي 9 و 10 من شهر ديسمبر الجاري عرضنا التفاصيل الخاصة بهما . عبر السطور السابقة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” .
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