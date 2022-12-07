انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. الأهلي عنده لقاء قوى مع غزل المحلة تعرف على أبرز المباريات التي تقام اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ينقب كل عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، وتكون لجميع متابعي الدوري المصري الممتاز، وتقدم الكثير من المباريات المميزة التي تكون بالبدء بين فاركو أمام الداخلية وتوج مباريات اخرة مثيرة.
مباريات الدوري المصري
وتقدم اليوم الكثير من المباريات الهامة الذي يريد متابعها ومشاهدتها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، وهي من اهم الأشياء التي يقدم فيها مستوى رائع من المباريات الهامة، والدوري المصري الممتاز يحب متابعتها الجميع في كل الأوقات الخاصة بها والتي تعرض فيها كل المباريات.
جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
ويقدم الأهلي مباراة مميزة أمام غزل المحلة وهو الذي يقدم أفضل مستوى حتى الوقت الحالي، وينتظر الجميع المباريات الخاصة بالدوري المصري اليوم والتي تشهد الكثير من المفاجآت والجدول هو:
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|فاركو – الداخلية
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|OnTime Sport
|بيراميدز – المقاولون العرب
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|OnTime Sport
|غزل المحلة – الأهلي
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sport
|الجيش – الزمالك
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|OnTime Sport