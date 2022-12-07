انت الان تتابع خبر أول تعليق من راموس بعد وداع إسبانيا لمونديال قطر: سنعود وسنعود أقوى راموس يعلق على خروج إسبانيا من مونديال قطر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإسباني سيرجيو راموس لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتعليق على وداع منتخب بلاده لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، وتعد من ابرز الأشياء التي لفت انظار الجميع مؤخراً بعد مباراة أمس، وأن الإسباني لويس إتريكي كان لم يستدعى راموس إلى قائمة ماتادور التي تشارك في بطولة كأس العالم 2022.

تعليق من راموس بعد وداع إسبانيا لمونديال قطر

وعلق راموس من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات انستجرام، قائلاً “اليوم أكثر من أي وقت مضى، فخور بعلمنا، فخور ببلدنا وفخور بلاعبينا، إسبانيا لا تخسر، إسبانيا تتعلم، إسبانيا تسقط، تتعثر، لكنها تنهض وتستمر، سنعود وسنعود أقوى، تعال إلى إسبانيا”، وودع المنتخب الإسباني بطولة كأس العالم 2022 من دور السادس عشر، وذلك بعدما خسر بضربات ترجيح جاءت بنتيجة 0/3 أمام المنتخب المغربي.