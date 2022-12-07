موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022 الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2022-2023، حيث سوف يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره غزل المحلة على أرضية ملعب وي السلام معقل الشياطين الحمراء .ويدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على نقاط المباراة الثالثة، من أجل الحفاظ على تصدر بطولة الدوري المصري بعد الفوز في الجولة الماضية على طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف .

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري :

تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري:

تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل أحداث المباراة بصفتها الناقل الحصري للبطولة.