انت الان تتابع خبر عاجل.. محمد صلاح يكشف سبب تراجع أداء زيزو: مبقاش يلعب في مكانه السبب الأساسي وراء تراجع اداء زيزو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد نجم الزمالك السابق محمد صلاح أن اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الأبيض أصبح عصبي كثيراً، وكشف عن السبب الأساسي وراء ذلك، وهو بسبب الكثي من التغيرات المركزة مع الزمالك حالياً.

نصيحة محمد صلاح إلى فيريرا

وصرح محمد صلاح في برنامج الريمونتادا الذي يبث على قناة المحور الفضائية، قائلاً “زيزو مبقاش يلعب في مكانه في الزمالك، وبقى عصبي بسبب كثرة تغيير مركزه”، وهي من الأشياء التي تؤثر بشكل سريع على أداء أي لاعب.

واستكمل قائلاً “زكريا الوردي أزمته في كثرة الحصول على إنذارات مبكرة في المباريات وده اللي خلى يبقى في عدم ثقة شوية عند الجمهور”، ووجه نصيحة إلى المدير الفني لنادي الزمالك قائلاً “أنصح فيريرا بالدفع بمصطفى شلبي وكذلك الاعتماد على عمرو السيسي باستمرار”.