بالهوية الوطنية فقط دخول قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 دون الحاجة إلى بطاقة هيّا

اعلنت المملكة القطرية خبر يَخص جميع مواطني مجلس الخليج العربي التعاوني والمُقيمين على أراضيها جضور ومشاهدة مباريات مونديال كأس العالم دون الحصول على بطاقة هيّا، حيثُ يسمع الدخول إلي الدولة القطرية من كافة منافذها عن طريق الهوية الوطنية فقط لاغير وذلك إعتباراً من أمس الثلاثاء الموافق السادس من ديسمبر 2022، وهذا بهدف استماع مواطني المجلس الخليجي بمتابعة باقي فعاليات كأس العالم 2022.

العبور إلي المنافذ القطرية دون الحاجة للحصول على بطاقة هيّا

منذ الساعات القليلة الماضية تم اﻹعلان عن بيان صحفي عبر الموقع التواصل اﻹجتماعي تويتر يفيد بإلغاء التسجيل على منصة هيّا لمتابعة فيفا كأس العالم 2022، وهذا يُعد بشرة سارة لعاشقي الساحرة المستديرة، كما أوضحت قطر أن يمكن للراغب في الدخول عن طريق المنافذ البرية باستخدام المركبات الخاصة وهذا اعتبارا من الغد الخميس الموافق الثامن من ديسمبر الجاري، بعد الحصول على تصريح السفر بحوالى أثنى عشر ساعة قبل موعد السفر، والسماح أيضاً بالدخول عبر المنافذ الجوية منذ أمس الثلاثاء الموافق السادس من ديسمبر

شروط دخول قطر بالهوية الوطنية لمتابعة مونديال 2022

لقد قَيدت الدولة الفطرية جميع الزيارات القادمة إليها من الخارج في الفترة من 1 نوفمبر حتي 23 من ديسمبر الجاري غير الحاملين لبطاقة هيّا، إلا أنها أعلنت بفتح جميع المعابر أمام الراغبين من مواطنين الست دول المشاركة في المجلس التعاوني الخليجي” وهم الكويت والمملكة السعودية وقطر واﻹمارات البحرين وعُمان” والسمح لهم بالدخول بطاقة اﻷحوال لمتابعة الموندبال بشرط تسديد رسوم اﻹقامة وهي 500 ريال قطري.

منصة هيّا الرقمية

تعتبر من أهم المنصات العربية، التي تم إطلاقها في العشرين من نوفمبر الماضي، بشأن التسجيل للحضور مباريات فيفا 2022 بجانب تذاكرة المباراة ، ولقد فازت هذة المنصة بالجائزة الذهبية كأفضل تطبيق والمقدمة من وزارة اﻹتصالات والمعلومات القطرية، وذلك لأنها تمثل أفضل أنواع التقنية الذكية، كما تم تخصيصها بهدف توفير وقت وجهد للجماهير المحليين والدوليين من متابعة مونديال كأل العالم 2022، ويمكن الحصول على البطاقة هيّا اﻹلزامية من خلال زيارة الموقع Qatar.2022.qa/Hayya، أو من خلال تنزيل تطبيق Hayya to Qatar 2022، كما تسمح تلك البطاقة .