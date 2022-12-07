دون الحاجة إلى بطاقة هيا قطر تسمح بالدخول إليها لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 بالهوية الوطنية فقط

دون الحاجة إلى بطاقة هيا للدخول إلى قطر، منذ انطلاق كأس العالم قطر 2022 في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي وتقدم قطر العديد من التسهيلات للراغبين في القدوم إليها لمشاهدة مباريات البطولة وتم الإعلان سابقاً عن الحصول على بطاقة هيا شرط أساسي لدخول المشجعين إليها ولكن أعلنت وزارة الداخلية القطرية يوم الثلاثاء الموافق السادس من ديسمبر 2022 عن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بها بالدخول إلى الأراضي القطرية لحضور المباريات المتبقية من البطولة بالهوية الوطنية أو الإقامة فقط لغير الحاملين لتذاكر المباريات، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم هذا القرار بشئ من التفاصيل.

دون الحاجة إلى بطاقة هيا قطر تسمح للمشجعين بالدخول إلى أراضيها بالهوية الوطنية

تأتي تلك القرارات الصادرة مؤخراً تسهيلاً على مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لحضور فاعليات ومباريات بطولة كأس العالم المقامة في قطر للاستمتاع بتلك الأجواء الرائعة للبطولة ومشاهدة اللاعبين والاستمتاع بالمباريات ويتم تنفيذ هذا القرار وفقاً للأتي:

الدخول عبر المنافذ البرية دون الحاجة إلى التسجيل ببطاقة هيا بدءاً من تاريخ 6/12/2022 وذلك مع توفير خدمة النقل عبر الحافلات المتوفرة عند منافذ الدخول حيث سيتم تخصيص مواقف الحافلات دون رسوم.

بالنسبة للمشجعين الراغبين بالدخول عبر المنافذ البرية بالمركبات الخاصة بهم يسمح لهم بذلك بدءاً من تاريخ 8/12/2022 وذلك شرط الحصول على تصريح من موقع وزارة الداخلية القطرية وذلك بمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل موعد السفر لقطر.

يسمح للمواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي بالدخول عبر المنافذ الجوية دون الحصول على بطاقة هيا.

كأس العالم قطر 2022 ومواجهات ربع نهائي البطولة

بعد احتضان قطر لتلك البطولة كأول دولة عربية تنال هذا الشرف وحصلت قطر على الإشادة من الجميع بجمال وروعة التنظيم ونجاحها في احتضان هذا الحفل الكروي من حيث التنظيم وحفاوة الاستقبال للمشاركين بالبطولة والمشجعين وإبهار العالم كله بهذا الحدث لتثبت للعالم كله قدرة الدول العربية على احتضان الفاعليات الكبري ومع اقتراب انتهاء هذا العرس الكروي تسعى قطر إلى تيسير إجراءات الدخول للمشجعين العرب للمشاركة في هذا الحدث الكروي العالمي ورؤية الأجواء القطرية بالمونديال بكل سهولة وتستعد المنتخبات المتبقية لمواجهات دور ربع النهائي والذي تأهل إليه كلاً من المغرب والأرجنتين والبرازيل وفرنسا والبرتغال وكرواتيا وانجلترا وهولندا وتأتي مواجهات ربع النهائي كالتالي: