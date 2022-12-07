نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي المنتجات المتأهلة إلى الربع النهائي من كأس العالم 2022م في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجوازات السعودية أعلنت عن إمكانية سفر المواطنين السعوديين إلى قطر، وهذا لكي يتم حضور مونديال قطر في الوقت الحالي، ويمكن السفر بكل سهولة ويسر للمواطنين السعوديين، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لحضراتكم متابعينا الكرام كيفية السفر الى قطر من المملكة لحضور كأس العالم 2022م المقام بقطر في الوقت الحالي.

إمكانية سفر السعوديين إلى قطر:

الهوية الوطنية السعودية، يمكن لجميع المواطنين السعوديين الذين بحاجة إلى السفر الي دولة قطر بالمجان، وهذا بدون الحاجة إلى بطاقة “هيا” أو أي مستند آخر، وهذا للحضور إلى مباريات كأس العالم داخل قطر، ويتم الانتهاء خلال أسبوعين كاملين، وقمت سابقاً بتوضيح اشترطت قطر لعدد من الإجراءات على المواطنين القادمين إلى قطر لحضور الفعاليات لكأس العالم 2022م، وفي الفترة الأخيرة تم إلغاء كل هذه القيود، تدوم الإعلان عن تحديد مستند الهوية الوطنية فقط.

وقد تجد الإشارة إلى أن يمكن للمواطنين السعوديين الحضور إلى قطر، وهذا لمشاهدة مباريات كأس العالم المتبقية، وهذا يعد أمر ضروري بعد تأهل العديد من الفرق العربية، والتي منها المغرب إلى الربع النهائي من بطولة كأس العالم.

المنتجات المتأهلة إلى الربع النهائي من كأس العالم:

تاهيل منتخب المغرب بعد فوزه اليوم على أسبانيا من خلال ركلات الترجيح. تأهل منتخب هولندا وهذا بعد الفوز على أمريكا. تأهيل منتخب الأرجنتين بعد الفوز على منتخب أستراليا. تأهل منتخب فرنسا بعد الفوز على منتخب بولندا. بعد الفوز على السنغال تأهل منتخب انجلترا. تأهل منتخب كرواتيا بعد الفوز على اليابان، وهذا من خلال ركلات الترجيح. تأهل البرازيل بعد الفوز على كوريا الجنوبية. الفائز من البرتغال وسويسرا يتأهل وعلى الأغلب البرتغال.

قمنا من خلال موقع ثقفني بعرض سفر المواطنين السعوديين إلى قطر وحضور مباريات كأس العالم المتبقية، وهذا من غير اي قيود، ويمكن السفر باستخدام الهوية الوطنية فقط لا غير، وأضاف إلى أن أبرز الأمر على ذلك تأهل منتخب المغرب، وهذا بعد فوزه على منتخب إسبانيا اليوم، حيث أن أول منتخب عربي وصل إلى الربع النهائي ورابع منتخب إفريقي، على أن أول منتخب إفريقي يفوز عن طريق ركلات الترجيح بكأس العالم، وقمنا بتوضيح المنتخبات المتأهلة إلى الربع النهائي من كأس العالم.