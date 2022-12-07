تعتبر مباراة فرسنا وانجلترا أقوى مباريات دور ربع النهائي خلال كأس العالم 2022، فهذه المباراة تعد بمثابة نهائي مبكر ما بين المنتخبين، نظرًا لأنهما مع بداية البطولة مرشحين للفوز بهذه النسخة من كأس العالم، ومن الملاحظ أن هذه المباراة ستكون الأكثر متابعة، وبالتالي نجد أن البحث الدائم عن موعد مباراة فرنسا وانجلترا والقنوات الناقلة داخل محركات البحث لم تأت من فراغ بكل تأكيد.

موعد مباراة فرنسا وانجلترا والقنوات الناقلة

إن ترقب هذه المباراة الكبير من قبل الجماهير على مستوى العالم، نظرًا لقوى مستوى المنتخبين، حيث يتواجد قائمة من اللاعبين المميزين في كل مركز بكلا المنتخبين، وعلى هذا الأساس جاء ترشيحهما بفوزهما بكأس العالم، وإليكم أبرز المعلومات التي تخص هذه المباراة بالشكل الآتي:

ستاد البيت سيستضيف مباراة فرسنا وانجلترا في إطار منافسات دور ربع النهائي، فالمباراة ستكون يوم السبت الموافق 10/12/2022، وذلك في تمام الساعة 9:00م.

فمنتخب فرنسا قد حظي على صدار مجموعته من خلال انتصارين على استراليا والدنمارك وخسارة مفاجأة من منتخب تونس، وبعدها قد حقق انتصار بمنتهى القوى على منتخب بولندا في دور ال16 بنتيجة 3/1،.

وقد شهدت المباراة مستوى مبهر لكليان امبابي لاعب فرنسا، والذي يحظى حتى الآن بصدار هدافي البطولة.

بينما نجد أن منتخب انجلترا قد نال صدارة مجموعته أيضًا، وقد حقق انتصارًا قويًا على منتخب السنغال بنتيجة 3/0.

فمن أهم إنجازات فرنسا بكأس العالم، هي تحقيقه للقب مرتين، وذلك في نسخة 1998، والنسخة الماضية 2018.

بينما نجد أن أهم انجازات منتخب انجلترا بكأس العالم، هي فوزه ببطولة كأس العالم مرة وحيدة سنة 1966.

والنسبة الاحصائية لفوز المنتخبين في المباراة تقدر بحوالي 50% لكل منتخب، نظرًا لاقتراب المستوى الفني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فرسنا وانجلترا

إليكم ترددات القنوات المفتوحة والتي ستنقل لنا تلك المباراة القوية، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

تردد قناة bein sports france 1 HD

القمر الصناعي: استرا.

التردد: 12168.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 29700.

تردد قناة TRT2

القمر الصناعي: التركي.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: رأسي.

وفي النهاية نكون قد ذكرنا لكم أهم وأبز الاحصاءات والمعلومات التي تدور حول هذه المباراة المرتقبة، مع تطرقنا إلى موعد مباراة فرنسا وانجلترا والقنوات الناقلة المفتوحة لعرض هذه المباراة لكافة الجماهير.