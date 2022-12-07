موقع فانتازي كأس العالم 2022 العب الآن اللعبة الخيالية الرسمية play.fifa

تم إطلاق موقع فانتازي كأس العالم 2022 باللغة العربية ومن خلال هذا التقرير سوف نستعرض طريقة حساب نقاط فانتازي كأس العالم وطريقة تشكيل فريقك المفضل، حيث تعتبر فانتازي كأس العالم قريبة بشكل كبير من فانتازي دوري الأبطال، وبها تشابه كبير جداً من فانتازي الدوري الانجليزي، فهى لعبة كرة قدم افتراضية تعتمد على اختيار تشكيلة من اللاعبين المشاركة في بطولة كاس العالم حيث يمكنك اللعب بالتشكيلة الأساسية مثل فانتازي الدوري الإنجليزي، واقل عدد للمدافعين هو 3 مدافع في التشكيلة وفي الهجوم هو لاعب واحد في التشكيلية، وأقل عدد 2 لاعبين في منطقة وسط الملعب.

فانتازي كأس العالم 2022

يمكنك من خلال فانتازي كأس العالم تشكيل فريق يتكون من 15 لاعب من الفرق المشاركة في كأس العالم وبالتالي فأنت تتوقع أن هذه التشكيلة سوف تقدم شيء في هذه المباريات المقامة ويمكنك تغيير التشكيل بعد نهاية كل جولة، واليكم عدد تشكيلة الفرق المتاحة.

التشكيل العدد حارس مرمى 2 الدفاع 5 خط الوسط 5 الهجوم 3 وبالتالي يتوجب عليك اختيار التشكيل بدقة وعناية وتكون على دراية من خلال معرفتك الرياضية أن هذه اللعيبة سوف يكونون أساسيين، حيث لا يمكنك اختيار اكثر من ثلاث لاعبين من نفس المنتخب بالنسبة للجولة الأولى وهذه تعتبر من أهم قوانين فانتازي كأس العالم 2022 ، ومع المراحل المتقدمة من البطولة يمكنكم اختيار اكثر من 3 لاعبين خلال مراحل الإقصاء. حساب نقاط فانتازي كأس العالم لكافة اللاعبين

الحدث حساب النقاط مشاركة اللاعب في 60+ +1 التمرير الحاسم +3 الكارت الأصفر -1 الكارت الأحمر -2 تسجيل هدف في فريق اللاعب -2 ضربة الجزاء +2 تسبب اللاعب في ضربة الجزاء -2

حساب نقاط فانتازي كأس العالم لحارس المرمى

الحدث حساب النقاط الحفاظ على المرمى من التسجيل لمدة أكثر من 70 دقيقة +5 الهدف الأول 0 كل هدف يدخل المرمى -1 تسجيل حارس المرمى هدف +9 صدر ركلة جزاء (غير ركلات الترجيح) +3 3 تصديات +1

حساب نقاط فانتازي كأس العالم للمدافعين