نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Exclusive| متابعة نتيجة مباراة البرتغال وسويسرا دور ال16 كأس العالم 2022 (دقائق قبل الانطلاق) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسك الختام الليلة، سيكون مع مباراة البرتغال وسويسرا، عن دور ال16 في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث يستضيف مساء اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، ملعب ستاد لوسيل Lusail Stadium “محتضن نهائي المونديال” في مدينة لوسيل القطرية، أحداث المواجهة الثامنة في ثمن نهائي مونديال قطر، والذي يمثل قمة أوروبية، هي الثانية في تلك المرحلة، بعد قمة فرنسا وبولندا، والتي حسمها الديوك، غير أن الفائز منها، سيصطدم مباشرة مع المنتصر من “مقابلة” المغرب ضد إسبانيا، والتي تسبق قمة برازيل أوروبا أمام منتخب الساعات.

على كل الأحوال، سنستعرض بإذن الله خلال السطور المقبلة، كل المعلومات المتاحة وآخر الأخبار والكواليس عن موعد مباراة البرتغال وسويسرا والقنوات الناقلة، علاوة على طريق المنتخبين نحو دور ثمن النهائي في كأس العالم بالنسخة رقم 22، إضافة إلى تاريخ مواجهات البرتغال وسويسرا.

قبل كل شيء، إليكم أولًا جدول مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم 2022، وأحدث التفاصيل والنتائج:

استاد المدينة التعليمية - الساعة 17:00 مساءاً - الثلاثاء 06 ديسمبر 2022

المغرب 0 - 0

VS 120’ انتهى اللقاء بعد ضربات الجزاء

أسبانيا 66’ Ez Abde -> تبديل أول 82’ عبد الحميد صابيري -> تبديل ثاني 82’ W. Cheddira -> تبديل ثالث 82’ يحيى عطية الله -> تبديل رابع 84’ جواد الياميق -> تبديل خامس 90’ R. Saiss -> كارت أصفر 120’ B. Benoun -> تبديل سادس 121’ عبد الحميد صابيري -> هدف من ضربة جزاء 122’ حكيم زياش -> هدف من ضربة جزاء 123’ B. Benoun -> 63’ A. Morata -> تبديل أول 63’ C. Soler -> تبديل ثاني 75’ N. Williams -> تبديل ثالث 77’ A. Laporte -> كارت أصفر 98’ A. Fati -> تبديل رابع 98’ A. Balde -> تبديل خامس 118’ P. Sarabia -> تبديل سادس 121’ P. Sarabia -> 122’ C. Soler -> 123’ S. Busquets ->

استاد لوسيل - الساعة 21:00 مساءاً - الثلاثاء 06 ديسمبر 2022

البرتغال 6 - 1

VS انتهى اللقاء

سويسرا 17’ G. Ramos -> هدف 33’ Pepe -> هدف 51’ G. Ramos -> هدف 55’ R. Guerreiro -> هدف 67’ G. Ramos -> هدف 73’ R. Horta -> تبديل أول 73’ Vitinha -> تبديل ثاني 73’ كريستيانو رونالدو -> تبديل ثالث 81’ R. Neves -> تبديل رابع 87’ R. Leao -> تبديل خامس 92’ R. Leao -> هدف 43’ F. Schar -> كارت أصفر 46’ E. Comert -> تبديل أول 54’ D. Zakaria -> تبديل ثاني 54’ H. Seferovic -> تبديل ثالث 58’ M. Akanji -> هدف 59’ E. Comert -> كارت أصفر 66’ N. Okafor -> تبديل رابع 89’ A. Jashari -> تبديل خامس

*جميع المباريات بتوقيت القاهرة (GMT+3)

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مباراة البرتغال وسويسرا

مع المباراة رقم 56 ضمن فعاليات بطولة FIFA World Cup Qatar 2022، والتي تضم منتخبا سويسرا والبرتغال.

حيثما يحتضن المواجهة الأوروبية الجديدة، ملعب ستاد لوسيل، والذي سبق وأن استضاف 6 مباريات مثيرة، وذلك خلال الدور الأول.

يأتي من أبرز اللقاءات التي احتضنها الملعب الذي يستوعب قرابة 89 ألف متفرج، مواجهة السعودية أمام المكسيك، والتي أطاحت بالصقور الخضر خارج المونديال رسميًا بعد هزيمة قاسية، بجانب لقاء آخر شرف العرب، جمع الأخضر ضد الأرجنتين، علاوة على قمة البرتغال مع أوروغواي.

هذا، فضلًا عن قمة الزمالك والهلال، في كأس سوبر لوسيل المصري السعودي في سبتمبر الماضي.

قبل مواجهة الليلة، أقيمت 6 مباريات في دور ال16 من المونديال:

في اليوم الأول، نجحت هولندا في إقصاء الولايات المتحدة، فيما تخطى التانجو عقب المنتخب الاسترالي بأعجوبة!.

أما في ثاني الأيام، فشهدت اكتساح حامل لقب مونديال روسيا 2018 لمنافسه البولندي بسهولة، بجانب القصف الثلاثي من الأسود الإنجليزية لنظيرتها السنغالية.

قبل أن يحسم الناريون المواجهة الصعبة من أمام المنتخب الياباني، في لقاء امتد للأشواط الإضافية بل إلى ركلات الترجيح، وبعدها جاء الإقصاء لآخر الفرق الآسيوية مع نمور آسيا أمام البرازيليين.

المنتخب البرتغالي

واليوم، وفي اللقاء الثاني من آخر مرحلة من دور ثمن النهائي، فيدخل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في تحدٍ خاص، عقب نجاحه في العبور الصعب من دور المجموعات.

إذ حل برازيل أوروبا على رأس المجموعة الثامنة H، برصيد 6 نقاط وصافي (2) هدف.

وفي مشواره بالبطولة، التقى البرتغاليون أولًا مع المنتخب الغاني، ونجح في الخروج بانتصار صعب “مثير للجدل.

قبل أن يحقق رفقاء كريستيانو رونالدو فوزًا سهلًا و”ثأريًا” على أوروجواي في الجولة الثانية من الدور الأول.

غير أن البحارة اختتموا رحلتهم، بالخسارة من الشمشون الكوري الجنوبي “+90”.

المنتخب السويسري

من جهة أخرى، يدخل منتخب سويسرا الأول لكرة القدم، لقاء المواجهة المونديالية الأولى أمام البرتغاليين، بروح معنوية عالية.

يأتي هذا بعدما تمكن الـ”لا ناتي” من احتلال وصافة المجموعة السابعة G، إثر جمعه 6 نقاط وفارق (1) هدف.

وعن نتائج السويسريين في مرحلة المجموعات، فبدأت بفوز “باهت” على الأسود الكاميرونية غير المروضة بهدف بريل إيمبولو Breel Embolo ذا الأصل الكاميروني.

قبل أن يتلقى منتخب “الساعات” خسارة وصفت بـ”الظالمة” من أمام البرازيل في الجولة الثانية.

غير أن كتيبة شاكيري وتشاكا تمكن من إنهاء الدور الأول بانتصار مثير على الصرب بعد ريمونتادا رائعة بنتيجة (3-2).

على كل الأحوال، التوقعات الأولية المتداولة بشأن الفائز المحتمل باللقاء، تصب في مصلحة البرتغاليين بنسبة 53%، مقابل 20% للمنتخب السويسري، و28% للتعادل.

الآن مع جدول ترتيب المجموعات الثماني في مونديال قطر 2022 بعد انتهاء مباريات الدور الأول:

وهذه قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور ثمن النهائي من البطولة:

وأخيرًا، مع الطريق إلى نهائي كأس العالم بعد انتهاء مباريات اليوم الثالث في دور الـ16:

ننوه إلى أنه، وقبل قمة البرتغال ضد سويسرا، سيستضيف ملعب ستاد المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية، مواجهة نارية تجمع كل العرب، حيث مباراة المغرب وإسبانيا المرتقبة.

* انتهت قبل دقائق بفوز تاريخي لأسود الأطلسي بركلات الترجيح.

* ترقبوا معنا تغطية حية شاملة، بجانب ملخص ونتيجة وأهداف المواجهتين بإذن الله…

تاريخ مواجهات البرتغال وسويسرا

تاريخيًا، ووفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت كلًا من Portugal vs Switzerland، إجمالي 18 مواجهة.

شملت المواجهات البرتغالية السويسرية، 9 لقاءات في تصفيات كأس العالم، ومباراتين في تصفيات أمم أوروبا، علاوة على لقاء في الـ”يورو”، و3 مواجهات في دوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى 3 مباريات ودية.

بصفة عامة، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات البرتغال أمام سويسرا، أحرز برازيل أوروبا 24 هدفًا، بينما سجل منتخب الساعات 18 هدفًا.

من ناحية أخرى، وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الفريقين، فكانت فوز “الملاحين” برباعية نظيفة (4-0)، سجلها منها “الدون” هدفين، وذلك في لقاء الذهاب من الدوري A2، ي بطولة UEFA Nations League 2022/2023.

وقد مثلت النتيجة السابقة، الفوز الأكبر لـ البرتغال ضد سويسرا في تاريخ مواجهاتهما.

بينما كان الانتصار الأكبر لـ سويسرا ضد البرتغال، بنتيجة (2-0)، والتي تحققت في 3 مناسبات، آخرها كان في ذهاب تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

تشكيل مباراة البرتغال وسويسرا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي بقيادة المدير الفني المخضرم فرناندو سانتوس Fernando Santos عن تشكيل برازيل أوروبا ضد سويسرا.

وذلك في ختام مباريات دور ثمن نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

التشكيلة الرسمية لـ”الملاحين” ضمت الأسماء الآتية:

من جهة أخرى، كشفت القيادة الفنية للمنتخب السويسري وعلى رأسها المدرب مراد ياكين Murat Yakin عن تشكيل منتخب الساعات أمام البرتغال.

التشكيلة الأساسية لـ”لا ناتي” شملت العناصر التالية:

موعد مباراة البرتغال وسويسرا والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة السادسة والخمسون في كأس العالم فيفا قطر 2022، مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة الحادية عشر (11:00 م) بتوقيت الإمارات والكويت وعمان، العاشرة (10:00 م) بتوقيت قطر والسعودية والبحرين، التاسعة (9:00 م) بتوقيت مصر والسودان وليبيا وقبرص ورومانيا وفلسطين ولبنان، الثامنة (8:00 م) بتوقيت تونس وفرنسا والمغرب وإسبانيا وسويسرا وهولندا وألمانيا وإيطاليا، السابعة (7:00 م) بتوقيت إنجلترا وغرينتش، إضافة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

أما عن حكم مباراة البرتغال وسويسرا، فسيكون الحكم الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس Cesar Arturo Ramos Palazuelos وذلك بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

يشار إلى أن الحكم المكسيكي (39 عامًا) قد سبق وأدار مباراة المغرب ضد بلجيكا “الأسطورية” في الدور الأول من المونديال الحالي.

كما تولى أرتورو إدارة لقاء تونس أمام الدنمارك، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

عربيًا قاد الدولي المكسيكي أيضًا مباراة الهلال والفتح، في إياب الموسم الماضي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وعن القنوات الناقلة للمواجهة، فستقوم قنوات الكأس القطرية بتغطية الحدث من خلال قناتي Alkass EXTRA THREE HD و Alkass EXTRA One HD.

ويمكن استقبال إرسال قنوات الكأس القطرية الناقلة لمباريات المونديال على الترددات التالية:

أيضًا ستوفر قنوات بي إن سبورتس تغطية مميزة للقمة الأوروبية، عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max و beIN 4K HDR، إلى جانب beIN Sports HD 3 Max و beIN Sports HD 5 Max، بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect وكذلك TOD App – beIN SPORTS.

أما عن معلق مباراة البرتغال وسويسرا، فسيكون المعلق الرياضي السعودي سمير المعيرفي على الكأس إكسترا الثالثة، والمصري أحمد الطيب على الكأس إكسترا الأولى، علاوة على الجزائري حفيظ دراجي من خلال البين سبورت.