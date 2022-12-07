نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبررررررررررررروك فوز المنتخب المغربي وصعوده إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة المغرب وإسبانيا، في متعة كروية تنتظرها الجماهير العربية والإفريقية والعالمية حيث تتجه أنظار العالم نحو كأس العالم قطر 2022 في اللقاء الذي يجمع بين بين أسود المغرب والمنتخب الإسباني وهي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين فلا بد من فائز بينهم وتطمع الجماهير المغربية والعربية في استكمال الأداء الجيد والنتائج الإيجابية وتحقيق الفوز على الماتادور الإسباني وتحقيق إنجاز الوصول لنصف النهائي بالبطولة حيث جاء تأهل المنتخب المغربي إلى هذا الدور نتيجة لسلسلة رائعة من النتائج في دور المجموعات فلم يتلقى المنتخب أي هزيمة حيث خاض ثلاث مباريات حقق فيها التعادل أمام كرواتيا بينما فاز على المنتخب البلجيكي بهدفين دون مقابل وفاز على منتخب كندا بهدفين لهدف، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة المغرب وإسبانيا والقنوات الناقلة والمعلق

يلتقي المنتخبان في دور ال16 ببطولة كأس العالم قطر 2022 يوم الثلاثاء الموافق السادس من ديسمبر 2022 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت أبو ظبي على استاد المدينة التعليمية وسيتم نقل وإذاعة أحداث المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports max1 بصوت المعلق المغربي جواد بده وعبر شاشة قناة الكأس القطرية بتعليق خليل البلوشي كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني حكماً للقاء.

تشكيل المنتخب المغربي

أعلن المدرب المغربي وليد الركراكي عن التشكيل الأساسي لمباراة إسبانيا في الأدوار الإقصائية بكاس العالم

في حراسة المرمي: ياسين بونو.

في خط الدفاع: نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.

في وسط الملعب: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي.

في خط الهجوم: بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش.

تشكيل المنتخب الإسباني

في حراسة المرمي: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: ماركوس يورينتي، رنانديز كاسكانتي، إيميرك لابورتي، جورج ألبا.

في منتصف الملعب: جافي، بوسيكيتس، بيدري.

في خط الهجوم: فيران توريس، ماركو أسينسيو، داني أولمو.

تصريحات وليد الركراكي مدرب أسود الأطلسي

أكد المدير الفني للمنتخب المغربي أن المباراة ستكون صعبة لأنها أمام منافس قوي ويعد واحد من المرشحين للقب كما أكد ثقته في فريقه وأنهم جاهزون لتلك المواجهة الصعبة وأنه ورفاقه يريدون تحقيق مفاجأة جديدة بالمونديال من خلال الاجتهاد للفوز وإقصاء المنتخب الإسباني.

تصريحات لويس انريكي مدرب الماتادور الإسباني

وجاء في تصريحاته جاهزية فريقه للمباراة ونسيان الهزيمة التي لحقت بهم أمام اليابان كما أكد أن لاعبيه مستعدين لتقديم أفضل مبارياتهم بالبطولة كما أكد أن الخصم ليس سهلاً بل يعد واحد من أفضل المنتخبات في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لذلك تم الاستعداد لهم جيداً من أجل السيطرة على المباراة وتحقيق الفوز.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين بالبطولة كانت في مونديال روسيا بدور المجموعات حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفين لمثلهم.

ملخص احداث شوط المباراة الأول

انتهى شوط المباراة الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي بدون أهداف وظهر المنتخب المغربي بأداء جيد ولكن يحتاج المنتخب إلى عدم التسرع والتوتر من أجل الوصول لمرمي الخصم وتسجيل الأهداف على الجانب الآخر المنتخب الإسباني يتحكم في مجريات المباراة من ناحية الاستحواذ ولكن التمركز الجيد لدفاع المنتخب المغربي حرمهم من الوصول إلى مرمي الحارث ياسين بونو حيث بلغت نسبة الاستحواذ 69% لأسبانيا مقابل 31% للمغرب أما عن التسديدات للمنتخب الإسباني فهي تسديدة واحدة بينما سدد المنتخب المغربي ثلاث تسديدات منها واحدة على المرمي.

ملخص شوط المباراة الثاني

استحواذ وضغط من جانب المنتخب الإسباني منذ بداية أحداث شوط المباراة الثاني.

الدقيقة 54 تسديدة قوي من المنتخب الإسباني ولكن تصدي رائع من الحارث ياسين بونو.

الدقيقة 57 خطأ على أشرف حكيمي أمام مرمي الإسبان.

الدقيقة 59 ضغط مستمر من المنتخب الإسباني وهجمة خطيرة تنتهي بالوصول السهل للكرة إلى الحارس ياسين بونو.

في الدقيقة 62 تبديل أول للمنتخب الإسباني بخروج جافي ودخول كارلوس سولير وخروج فيران توريس ودخول ألفارو موراتا.

في الدقيقة 65 خروج سفيان بوفال ودخول الزلزولي كتغيير أول للمنتخب المغربي.

الدقيقة 67 ركنية للمنتخب الإسباني تلعب قصيرة يخرجها دفاع بعيداً.

الدقيقة 77 تستمر إسبانيا في السيطرة والاستحواذ وتسديدة من أولموا تخرج بعيداً وصربة مرمي للمنتخب المغربي.

الدقيقة 79 هجمة خطيرة للمنتخب الإسباني وتخرج خارج الملعب كرة جانبية للمنتخب المغربي.

الدقيقة 81 تمريرة خطيرة من وليامز أمام تمر أمام مرمي بونو وتخرج خارج الملعب.

الدقيقة 81 ثلاث تبديلات للمنتخب المغربي بخروج نصير مزراوي ودخول يحي عطية الله وخروج يوسف النصيري ودخول عبد الحميد صابيري وخروج سليم أملاح ودخول وليد شديرة.

تبديل اضطراري في الدقيقة 83 بخروج نايف أكرد ودخول جواد ياميق.

الدقيقة 85 هجمة خطيرة للمنتخب المغربي وفي النهاية تصل سهلة للحارس الإسباني.

الدقيقة 88 هجمة خطيرة للمنتخب الإسباني ويخرجها الدفاع قبل رفع راية التسلل على ألفارو موراتا.

في الدقيقة 90 بطاقة صفراء للاعب المغربي غانم سايس.

الحكم يعلن إضافة 5 دقائق وقت بدل ضائع.

في الدقيقة ال4 من الوقت بدل الضائع حصول اللاعب الإسباني على خطأ تسدد بطريقة خطيرة على مرمي بونو ولكن يتصدي لها بشكل رائع ليعلن الحكم عن نهاية المباراة والتوجه إلى الأشواط الإضافية.

الشوط الإضافي الأول

شهد ضغط واستحواذ الماتدور الإسباني مع نجاح الدفاع المغربي ومع الدقية 103 شهدت هجمة خطيرة للمنتخب المغربي بشبه انفراد للاعب شديرة وتسديدة يتصدي لها حارس المرمي لينتهي الشوط الإضافي الأول بدون أهداف.

الشوط الإضافي الثاني

بدون أي تغيير ينتهي الشوط الإضافي الثاني بدون هز الشباك لأي من المنتخبين بالرغم من الفرص الخطيرة التي أتيحت لهم والصمود والدفاع المستمر من لاعبي المنتخب المغربي للتجه المباراة إلى ضربات الجزاء.

ضربات الجزاء الترجيحية بين المنتخبين

التسديدة الأولي للمنتخب المغربي ويسددها اللاعب عبد الحميد صابيري وينجح اللاعب بتسديدها داخل الشباك ببراعة.

التسديدة الأولي للمنتخب الإسباني للاعب بابلو وووووووووووه يسددها في القائم وتضيع الركلة الترجيحية الأولي للاسبان.

التسديدة الثانية للمنتخب المغربي تسدد بنجاح في منتصف الشباك بأقدام حكيم زياش.

التسديدة الثانية للمنتخب الإسباني كارلوس سولير ووووووووووووووووووووووووووه تصدي رائع من الحارس المغربي ياسين بونو ليحرم الإسبان وتضيع عليهم الركلة الترجيحية الثانية.

التسديدة الثالثة للمغرب بأقدام اللاعب بدر بانون ولكن الحارس الإسباني يتصدى لها بسهولة.

تسديدة جديدة لسيرجيو بوسكتاس وللمرة الثانية ياسين بونو تصدي رااااااااااااااااااااااائع من الحارس المغربي العملاق.

تسديدة المغرب الرابعة وتنفذ بنجاح من اللاعب حكيم زياش، مبررررررررررررروك للمنتخب المغربي الشقيق للصعود إلى الدور ربع النهائي وتحقيق إنجاز جديد للكرة العربية والمغربية والإفريقية.