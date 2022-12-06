القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا في دور ال16 من كأس العالم

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا كان يومًا بالغ الأهمية في تاريخ كرة القدم المغربية، حيث فاق أسود الأطلس كل التوقعات بالتأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2022، ليصبح بذلك السفراء العرب الوحيدون المتبقيون في مونديال قطر بعد خروج السعودية وتونس و دولة قطر، بعد فوزهم ، قفزت القنوات التي بثت مباراة المغرب ضد إسبانيا في الترتيب العالمي لمحركات البحث، تم الاحتفال بالنصر العظيم لأسود الأطلس ليس فقط من قبل الشعب المغربي، ولكن من قبل الناس في جميع أنحاء العالم الذين تأثروا بالإنجاز المذهل للفريق حيث يزداد البحث عن على القنوات التي سوف تذيع المباراة، وموعدها.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا

المشجعين حريصون على مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا، وتمتلك مجموعة قنوات beIN SPORTS حقوق بث حصرية لجميع مباريات كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويمكن للمشاهدين الآن متابعة مباراة المغرب وإسبانيا في دور الـ16 على مجموعة قنوات بين سبورت هذه أخبار رائعة للمشاهدين الذين يرغبون في متابعة كل الأحداث وتعد مجموعة قنوات BEIN Sports واحدة من أكثر مجموعات القنوات الرياضية شهرة وموثوقية في المنطقة ويمكن لعشاقها الاستمتاع بفرقهم المفضلة ببث عالي الجودة عالي الدقة مع اقتراب مباراة المغرب وإسبانيا يمكن للجماهير أن تتطلع إلى بعض الأحداث المثيرة من هذين البلدين.

تردد قنوات بي إن سبورت

القمر: النايل سات.

التردد: 11054 -12604.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قنوات بي إن سبورتس علي القمر عربسات

القمر: عرب سات

التردد: 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الكأس

القمر: نايل سات

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس عرب سات

القمر: عرب سات

الاستقطاب: رأسي

التردد: 12245.

معدل الترمير: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

موعد مباراة المغرب وإسبانيا

المنتخب المغربي لكرة القدم مستعد لمواجهة التحدي القادم في مونديال 2022! إنه وقت مثير للجماهير المغربية ومحبي كرة القدم على حد سواء حيث سيواجه الفريق منافسه في دور الـ16 على ملعب المدينة التعليمية في قطر، وتقام المباراة يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 وهذه مباراة يجب مشاهدتها لجميع مشجعي كرة القدم ومن المؤكد أن هذه المباراة ستكون واحدة من أبرز أحداث البطولة. استاد المدينة التعليمية وستكون في الاوقات الاتية: