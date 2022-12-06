نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد من كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة وترتيب المجموعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف يتم لعب أربعة مباريات متتالية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 لفترة محدودة، ومنها مباراة تونس وفرنسا في تمام الساعة الخامسة مساءاً على ملاعب قطر ضمن فاعليات المجموعة الثانية، والمباراة الثانية في نفس التوقيت الساعة الخامسة مساءاً بين منتخبي أستراليا والدنمارك، والثالثة في تمام الساعة التاسعة مساءاً السعودية والمكسيك.

مواعيد مباريات اليوم 6 ديسمبر وحتى نفاذ الكميات

نستأنف معكم اليوم السادس من ديسمبر 2022 الموافق 11 ربيع أول باقي مباريات الدور ال16، والتي تبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءاً بين منتخبي المغرب العربي ومنتخب واسبانيا بتوقيت القاهرة، كما لديهم مباراة بين منتخبي البرتغال وسويسرا في تمام الساعة التاسعة مساءاً، وذلك ضمن فاعليات بطولة كأس العالم في قطر.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

استئنافا للبطولة الأقوى عالمياً من كأس العالم قطر 2022 في دور ال16 الدور الإقصائي، سوف تقام اليوم على الملاعب القطرية مباريتين متتاليتين، أولهما في تمام الساعة الخامسة مساءاً بين منتخبي فرنسا وبولندا، والمباراة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساءاً بين منتخب انجلترا الأوروبي ومنتخب السنغال الإفريقي.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء من كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة وترتيب المجموعات في كأس العالم قطر 2022، حيث بدأ كأس العالم منذ أيام قليلة في ملعب الدوحة في قطر بين منتخبي قطر والإكوادور، والتي انتهت بنتيجة 2:0 لصالح الإكوادور، حيث كانت المباراة الأولى بين قطر والإكوادور، وكانت المباراة الثانية بين منتخبي قطر والسنغال بنتيجة 3:1، حيث خرجت قطر من البطولة في دوري المجموعات، تابعونا لمعرفة تفاصيل أكثر….

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء من كأس العالم قطر 2022

سوف تقام اليوم أربعة مباريات على ملاعب الدوحة المختلفة بداية من الساعة الخامسة مساءاً بتوفيت القاهرة، والتي ستقام عليها مباراتان أولهما بين منتخبي أستراليا والدنمارك، وكذلك المباراة الثانية في نفس الموعد بين تونس وفرنسا، حيث تصدر منتخبي (هولندا والإكوادور) بأربعة نقاط، وكذلك حصلت السنغال على ثلاثة نقاط، ولم يحصل منتخب قطر على أي نقطة، كما ستقام مباريتان آخرتين بين، الأولى بين منتخبي ويلز وانجلترا في تمام الساعة التاسعة مساءاً، وكذلك مباراة أخرى بين منتخبي إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم 29 نوفمبر2022

قنوات كثيرة ناقلة لمباريات اليوم وباقي مباريات كأس العالم قطر 2022 في دور المجموعات، وعلى رأسهم قنوات Bein sports، وسوف تذاع اليوم على قنوات Bein sports المفتوحة مبارتي قطر وتونس، وباقي المباريات على قنوات Bein sports المشفرة، كما ستذاع المباريات على القنوات الكأس والهوية على القمر الصناعي نايل سات Nile sat.

ترتيب منتخبات كأس العالم قطر 2022

المجموعة الأولى:

هولاندا: 4 نقاط الإكوادور: 4 نقاط السنغال: 3 نقاط قطر: 0 نقطة

المجموعة الثانية:

أنجلترا: 4 نقاط إيران: 3 نقاط الولايات المتحدة: 2 نقاط وليز: نقطة واحدة

المجموعة الثالثة:

بولاندا: 4 نقاط الأرجنتين: 3 نقاط السعودية: 3 نقاط المكسيك: 1 نقطة

المجموعة الرابعة:

فرنسا: 6 نقاط أستراليا: 3 نقاط الدنمارك: 1 نقطة تونس: 1 نقطة

المجموعة الخامسة:

اسبانيا: 4 نقاط اليابان: 3 نقاط كوستاريكا: 3 نقاط ألمانيا: نقطة واحدة

المجموعة السادسة:

كرواتيا: 4 نقاط المغرب: 4 نقاط بلجيكا: 3 نقاط كندا: 0 نقطة

المجموعة السابعة:

البرازيل: 6 نقاط سويسرا: 3 نقاط الكاميرون: نقطة واحدة صربيا: نقطة واحدة

المجموعة الثامنة: