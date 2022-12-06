نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرز الدور 16 والقنوات الناقلة لكأس العالم 2022 البرازيل وكوريا الجنوبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر منتخب البرازيل من أقوى المنتخبات والفرق في كأس العالم ويدخل المنتخب ضمن مرحلة جديدة فى بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 20 نوفمبر 2022 إلى 18 ديسمبر 2022 ، ويلعب البرازيل ضد منتخب كوريا الجنوبية الليلة فى دور الـ16 ببطولة كأس العالم فى مباراة لا تقبل القسمة على إثنين حيث سوف يلتقى الفائز بها بالفائز من مباراة اليابان ضد كرواتيا ويصعد حتى يوصل إلى النهائي ومن الصعوبة تحديد الفائز في كلا الفريقين.

موعد مباراة البرازيل و كوريا الجنوبية فى كأس العالم

يواجه منتخب البرازيل ضد كوريا الجنوبية عند الساعة الـ 8 مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب ، والساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسودان وجنوب أفريقيا ، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية ، والبحرين وقطر والكويت، والساعة 11 مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبى ودبى

القنوات الناقلة لمباراة الـ Brazil vs South korea 2022

سوف يتم نقل قناة بى إن سبورتس ماكس2 مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية فى دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 المقرر لها الليلة عند 9 مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وقد أعلنت إدارة القناة أن المعلق والمحلل الكبير عصام الشوالى سوف يقوم بالتعليق على تلك المبارة.

مراحل تأهل المنتخبان إلى دور الـ16 للبطولة

تأهل منتخب البرازيل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم بعد أن تصدر مجموعته حيث فاز على صربيا بهدفين للاشيىء، ثم فاز على سويسرا بهدف نظيف ، قبل أن يلقى الهزيمة أمام منتخب الكاميرون بهدف أمام لاشيء، أما منتخب كوريا الجنوبية فقد تأهل إلى دورالـ16 ببطولة كأس العالم بعد تعادل مع اورجواى بدون اهداف فى مباراته الأولى بالمجموعة ، ثم تلقى الهزيمة أمام منتخب غانا 3/2 ، قبل أن يفوز فى مباراته الأخيرة على البرتغال 2/1.

تشكيل البرازيل المتوقع اليوم

من المتوقع أن يكون تشكيل البرازيل بعض التغيرات المفاجئة بسبب الإصابات التى تعرض لها الفريق مؤخراً، ومن المتوقع أن ياتى تشكيل البرازيل بالشكل الآتي :