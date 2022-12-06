نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة وأهداف مباراة كرواتيا واليابان دور الـ16 كأس العالم قطر 2022 (الناريون إلى ربع النهائي) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اليوم الثالث وقبل الأخير في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والذي يفتتح بمواجهة قوية ومرتقبة، تجمع طابعي الإثارة والثأر، يستضيفها مساء اليوم الاثنين 2022/12/5 ملعب ستاد الجنوب Al Janoub Stadium في مدينة الوكرة القطرية، حيث مباراة كرواتيا واليابان، والتي تضم ثاني المجموعة السادسة F مع أول المجموعة الخامسة E، ورغم الفوارق التاريخية على مستوى المشاركات والإنجازات في المونديال، إلا أن الإمكانيات الفنية والمهارية لكلا المنتخبين تكاد تكون متقاربة حاليًا، وما نتائج الدور الأول في النسخة الحالية من البطولة عنا ببعيد.

على كل الأحوال، سنقدم لكم في التغطية المقبلة، كل المعلومات وآخر الأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة كرواتيا واليابان والقنوات الناقلة، إضافة إلى مشوار المنتخبين ونتائجهما في النسخة الجديدة من كأس العالم fifa قطر 2022، علاوة على تاريخ مواجهات كرواتيا ضد اليابان.

قبل الدخول أكثر إلى تفاصيل، نعرض لكم جدول مباريات اليوم الاثنين في كأس العالم، وأبرز النتائج والتفاصيل “محدثة على مدار اليوم”:

استاد الجنوب - الساعة 17:00 مساءاً - الإثنين 05 ديسمبر 2022

اليابان 1 - 1

VS 120’ انتهى اللقاء بعد ضربات الجزاء

كرواتيا 43’ D. Maeda -> هدف 64’ K. Mitoma -> تبديل أول 64’ T. Asano -> تبديل ثاني 75’ H. Sakai -> تبديل ثالث 87’ T. Minamino -> تبديل رابع 106’ A. Tanaka -> تبديل خامس 121’ T. Minamino -> 122’ K. Mitoma -> 123’ T. Asano -> هدف من ضربة جزاء 124’ M. Yoshida -> 55’ I. Perisic -> هدف 62’ A. Budimir -> تبديل أول 68’ M. Pasalic -> تبديل ثاني 90’ M. Kovacic -> كارت أصفر 99’ N. Vlasic -> تبديل ثالث 99’ L. Majer -> تبديل رابع 106’ M. Orsic -> تبديل خامس 106’ M. Livaja -> تبديل سادس 116’ B. Barisic -> كارت أصفر 121’ N. Vlasic -> هدف من ضربة جزاء 122’ M. Brozovic -> هدف من ضربة جزاء 123’ M. Livaja -> 124’ -> هدف من ضربة جزاء

استاد 974 - الساعة 21:00 مساءاً - الإثنين 05 ديسمبر 2022

البرازيل 4 - 1

VS انتهى اللقاء

كوريا الجنوبية

*جميع المباريات بتوقيت القاهرة (GMT+3)

للاطلاع على التفاصيل كاملة، فضلًا مرر إلى الأسفل

مباراة كرواتيا واليابان

يستضيف الليلة على بركة الله، ملعب ستاد الجنوب في مدينة الوكرة، خامس مباريات دور الـ16 من بطولة FIFA World Cup Qatar 2022، وهو في المجمل المباراة رقم 53 في المونديال القطري، والتي تجمع اليابان في مواجهة كرواتيا.

ومن المفيد أن نذكر، بأن ملعب مواجهة الليلة، الذي يعود تأسيسه إلى عام 2019، قد شهد في النسخة الجديدة من البطولة، قد استضاف 6 مباريات في دور المجموعات، يأتي من أبرزها قمة فرنسا ضد أستراليا، بجانب مواجهة الكاميرون وصربيا النارية.

فضلًا عن احتضان الملعب الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج، لقاءً عربيًا جمع تونس أمام الكنغر الاسترالي والذي كانت نتيجته أحد أبرز أسباب خروج نسور قرطاج من المونديال (0-1)، إضافة إلى مباراتي غانا مع أوروغواي، والدنمارك ضد أستراليا.

وعن نتائج مباريات دور ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعد مضي يومين، فقد خلت من المفاجآت:

وبالعودة إلى اللقاء الافتتاحي عن اليوم الثالث في دور 8/1 النهائي المونديالي، فيدخل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم مواجهة الليلة، وعينه على مصالحة جماهيره، بعد أداء مهزوز من جانب وصيف مونديال روسيا 2018.

إذ نجح بأعجوبة في العبور إلى الدور الثاني، بفارق نقطة عن المنتخب البلجيكي ثالث العالم في المونديال الروسي.

حيثما حصد 5 نقاط وصافي (3) أهداف، من انتصار يتيم بنتيجة (4-1) على المنتخب الكندي “حصالة المجموعة”، بجانب تعادلين سلبيين مع أسود الأطلسي “المغرب” والشياطين الحمر.

تاريخيًا، خاض الناريون غمار المونديال في خمس نسخ سابقة.

جاءت أبرز نتائج المنتخب المصنف رقم 15 عالميًا بحسب الفيفا، في كأس العالم 2018 بروسيا، إذ حل وصيفًا للمنتخب الفرنسي البطل، بعد الخسارة في المباراة النهائية بنتيجة (2-4).

كما حاز المنتخب الكراوتي المركز الثالث في مشاركتهم الأولى بمونديال فرنسا 1998، بعد الفوز على الطواحين الهولندية (2-1).

من جهة أخرى، يدخل منتخب اليابان الأول لكرة القدم، مواجهة اليوم الاثنين، منتشيًا بسلسلة نتائجه الرائعة في ظهوره السابع بأقوى البطولات على وجه الأرض.

إذ تمكن من عبور الدور الأول، على رأس المجموعة الخامسة، بعدما حصد 6 نقاط وفارق (1) هدف.

العلامة الأبرز في مشواره حتى الآن بالبطولة، هو نجاحه في هزيمة الخصمين البارزين في البطولة، ألمانيا وإسبانيا على الترتيب.

غير أن مسيرة الساموراي تعطلت قليلًا، بالسقوط في الجولة الثانية من أمام كوستاريكا بهدف في الدقائق العشر الأخيرة من المواجهة!.

أما على المستوى التاريخي، ففي 6 مشاركات سابقة للمنتخب الـ24 عالميًا، لم ينجح في تخطي دور الـ16 في 3 مشاركات سابقة.

ففي حضوره الثاني، بالمونديال ثنائي الاستضافة مع كوريا الجنوبية عام 2002، ودع اليابانيون المنافسات بعد الخسارة من تركيا “ثالث العالم وقتها”.

كما خرج من الدور ذاته، في مونديال جنوب أفريقيا 2010، بعد مباراة ماراثونية مع باراجواي، تلقى فيها الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة (3-5)، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهزيمة صعبة، بعد ريمونتادا مثالية في الربع ساعة الأخيرة، سقط أمام المنتخب البلجيكي (2-3)، رغم تقدم ممثل كرة القدم الآسيوية أولًا بثنائية نظيفة.

بصفة عامة، التوقعات المتداولة حول الفائز المحتمل بالمباراة، تصب في صالح الكروات بنسبة 48%، مقابل 24% لانتصار اليابانيين، و28% للتعادل.

الآن مع جدول ترتيب المجموعات في الدور الأول من كأس العالم 2022:

وهذه هي المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر، والأخرى المغادرة للبطولة:

وأخيرًا مع الطريق إلى نهائي المونديال بعد انتهاء مباريات اليوم الثاني في دور ثمن النهائي:

ننوه بأنه وضمن مباريات اليوم الثالث في دور الـ16 من كأس العالم فيفا قطر 2022، ستقام مواجهة نارية أخرى، يستضيفها ملعب ستاد Stadium 974 في العاصمة الدوحة، وهي مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، التي تلي قمة الناريون والساموراي.

* انتظرونا الليلة بمشيئة الله، مع تغطية حصرية ومتابعة حية LIVE لأحداث اللقاء، إضافة إلى ملخص نتيجة و أهداف المواجهة وموعد المباراة القادمة.

تاريخ مواجهات كرواتيا واليابان

على صعيد المواجهات المباشرة التي جمعت Croatia vs Japan، فبحسب مطالعاتنا في “ثقفني”، التقى المنتخبان في إجمالي 3 لقاءات.

المواجهات الكرواتية اليابانية تنوعت ما بين لقاء ودي في كأس كيرين “وهي بطولة تنظمها شركة مشروبات روحية يابانية تحمل هذا الاسم منذ عام 1978″، علاوة على مباراتين في دور المجموعات من كأس العالم 1998 و2006.

بصفة عامة، تقاسم المنتخبان إجمالي عدد مرات الفوز، بانتصار لكل فريق.

غير أنه، وعلى الصعيد الرسمي، يأتي التفوق الكرواتي، بالفوز بهدف النجم والهداف دافور سوكر Davor Suker لاعب أرسنال وريال مدريد المعتزل، في الجولة الثانية من دور المجموعات عن المجموعة الثامنة H في مونديال فرنسا 1998.

فيما أسفرت المواجهة المونديالية الثانية، في الجولة الثانية أيضًا ولكن عن المجموعة السادسة F من نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا، عن التعادل السلبي (0-0).

أما أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الفريقين، وهي بالمناسبة الفوز الأكبر لـ اليابان ضد كرواتيا، فكانت في المواجهة الودية الوحيدة ببطولة كأس كيرين 1997، والتي حسمها الزرق بنتيجة (4-3).

وللمفارقة، فإن المواجهات الثالثة التي جمعت كرواتيا ضد اليابان، جاءت جميعها في شهر يونيو “شهر كأس العالم التقليدي، قبل تغييره في النسخة الحالية لاستضافة قطر للبطولة”.

تشكيل مباراة اليابان وكرواتيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الياباني بقيادة المدير الفني هاجيمي مورياسو Hajime Moriyasu عن تشكيل الساموراي في مواجهة كرواتيا.

وذلك في أولى مباريات اليوم الثالث من دور ال16 في كأس العالم قطر 2022.

التشكيلة الأساسية والاحتياطية لممثل آسيا جاءت كالتالي:

من جهة أخرى، كشفت القيادة الفنية للمنتخب الكرواتي وعلى رأسها المدرب زلاتكو داليتش Zlatko Dalic عن تشكيل الناريون ضد اليابان.

التشكيلة الرسمية ودكة بدلاء الكروات ضمت الأسماء الآتية:

موعد مباراة كرواتيا واليابان والقنوات الناقلة

أخيرًا، ستقام المباراة الثالثة والخمسون من كأس العالم قطر 2022، مساء اليوم الاثنين، عند الساعة السابعة (7:00 م) بتوقيت عُمان والإمارات والكويت، السادسة (6:00 م) بالتوقيت القطري والسعودي والبحريني، الخامسة (5:00 م) بتوقيت فلسطين ومصر ورومانيا وليبيا وقبرص ولبنان، الرابعة (4:00 م) بتوقيت كرواتيا المغرب وإسبانيا وإيطاليا وهولندا والجزائر وتونس وفرنسا وألمانيا، الثالثة (3:00 م) بالتوقيت الإنجليزي وتوقيت غرينتش، الثانية عشر “منتصف الليل” (12:00 ص) من صباح الثلاثاء بتوقيت اليابان.

من ناحية أخرى، وعن حكم مباراة كرواتيا واليابان، فقد أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) المهمة إلى الحكم الأمريكي اسماعيل الفتح Ismail Elfath.

وكان الحكم “ذو الأصول المغربية من الدار البيضاء” قد تولى إدارة مواجهة البرتغال ضد غانا “المثيرة للجدل”، في ختام لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات عن المجموعة H.

وحول القنوات الناقلة للقاء، فستوفر قنوات الكأس القطرية إمكانية المتابعة الحية بالبث المباشر لأحداث المباراة من خلال فضائيتي Alkass EXTRA THREE HD و Alkass EXTRA One HD.

ويمكن الحصول على ترددات قنوات الكأس القطرية إكسترا الجديدة الناقلة لمباريات المونديال من الصور المرفقة أدناه:

كما ستنقل قنوات بي إن سبورت القطرية أحداث المواجهة، من خلال قنوات beIN Sports HD 1 Max و beIN 4K HDR وكذلك beIN Sports HD 5 Max و beIN Sports HD 3 Max، إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect و TOD App – beIN SPORTS.

أما بشأن معلق مباراة كرواتيا واليابان، فسيكون المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف على البين سبورتس، إضافة إلى المعلقين العراقي مصطفى ناظم العلوان على الكأس إكسترا الثالثة، والسعودي مشاري القرني على الكأس إكسترا الأولى.

****

تغطية حصرية LIVE.. ملخص نتيجة و أهداف مباراة اليابان وكرواتيا

انتهى قبل قليل، الشوط الأول من مباراة JPN vs CRO.

أسفرت نتيجة شوط اللقاء الأول، عن تقدم الساموراي بهدف نظيف (1-0).

إليكم ملخص نتيجة و أهداف مباراة اليابان ضد كرواتيا.

حيثما جاء الهدف الأول والوحيد حتى الآن للمنتخب الياباني عن طريق دايزن مايدا Daizen Maeda في الدقيقة 43.

هدف نجم سيلتك الاسكتلندي، جاء من تمريرة طولية نفذها ريتسو دوان من خارج حدود منطقة جزاء الناريون، من الجهة اليسرى قليلًا، وصلت إلى داخل منطقة جزاء الكروات، فشل دفاع وصيف بطل العالم 2018 في التعامل معها، لتتهادى الكرة أمام المتابع الجيد من أمام المرمى دايزن مايدا، والذي سددها بدوره على يسار الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

إليكم الآن إحصائيات الشوط الأول للقاء:

****

الآن انطلاقة الشوط الثاني، والكرة في البداية مع الساموراي،،

الدقيقة 51: مر أكثر من 5 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، ومازال المنتخب الياباني في المقدمة منذ شوط اللقاء الأول.

نرى بعض المحاولات الخطيرة من الجانبين على فترات، ولكن التحكم بنسبة أكبر في الإيقاع من جهة ممثل كرة القدم الآسيوية.

52 دقيقة: حاليًا الكراوت في حالة ضغط من أجل التعديل، ولكن الكرة تقطع، وانطلاقة يابانية بهجمة مرتدة، ثم عرضية، تمر من أمام صاحب الهدف الأول والوحيد، وتبعد إلى ركلة زاوية من الجهة اليسرى لدفاع الناريون.

الدقيقة 53: ركلة ركنية يابانية، والدفاع الكرواتي يشتت.

54 دقيقة: انطلاقة بمحاولة كرواتية جديدة، ولكن الكرة تقطع في وسط الملعب، قبل أن يستعيدها الناريون.

55 دقيقة: جووووووووووووول التعادل الكرواتي عن طريق إيفان بيريشيتش.

جاء هدف التعادل الكرواتي، بعد عرضية من نفس الجهة تقريبًا وبذات الطريقة التي أتى بها هدف اليابان الأول، من خارج منطقة الجزاء، يرتقي لها إيفان بيريشيتش برأسية، تتوجه نحو أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الياباني.

الآن نتيجة مباراة كرواتيا ضد اليابان (1-1).

الدقيقة 57: تسديدة يابانية في منتهى الخطورة من جانب واتارو إيندو، يبعدها الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش بأطراف الأصابع إلى ركلة ركنية.

58 دقيقة: حاليًا يعود المنتخب الياباني إلى الضغط القوي، أملًا في التقدم بهدف جديد.

مرور أكثر من رائع من بريسيتش من الجهة اليمنى لدفاع الساموراي، ثم مراوغات من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يبعدها الدفاع الياباني من نقطة الجزاء، من أمام القادم من الخلف.

59 دقيقة: رمية جانبية كرواتية، والناريون في حالة هجومية الآن.

يعود الزرق للسيطرة على مجريات اللعب، مع استمرار الضغط من الأمام من جانب لاعبي المنتخب الكرواتي.

انطلاقة يابانية جديدة، وعرضية من الجهة اليسرى، تبعد من الدفاع، قبل أن ينفذ الساموراي تمريرة بينية، تنتهي بتسديدة ضعيفة من داخل منطقة جزاء كرواتيا، يسيطر عليها حارس الأخير بسهولة.

توقف اللقاء لسقوط لاعبين من كرواتيا واليابان.

الدقيقة 60: ساعة لعب مرت، والنتيجة الحالية هي التعادل الإيجابي (1-1).

تبديل للكروات بنزول أنتي بوديمير وخروج برونو بيتكوفيتش.

62 دقيقة: حاليًا الكرة مع المنتخب الكرواتي، وتسديدة في غاية الروعة من لوكا مودريتش “كرباج” من مرة واحدة من خارج منطقة الجزاء، والحارس الياباني يبعدها بمنتهى القوة إلى خارج الملعب.

ركلة ركنية كرواتية، تلعب من الجانب الأيمن لدفاع الساموراي، لتمر من الجهة الأخرى، وإلى ركلة مرمى للزرق.

الآن نزول تاكوما أسانو وخروج يوتو ناجاتومو، ونزول كاورو ميتوما وخروج دايزن مايدا في التشكيلة اليابانية.

الدقيقة 65: ثلث ساعة أولى مرت من زمن الشوط الثاني في مباراة اليابان ضد كرواتيا، والنتيجة الحالية هي التعادل السلبي (0-0).

الدقيقة 66: عرضية كرواتية في منتهى الخطورة من خارج منطقة الجزاء، يقابلها البديل أنتي بوديمير برأسية، تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس الياباني شويتشي غوندا.

67 دقيقة: الآن المنتخب الياباني يلجأ للهجمات المرتدة.

تبديل كرواتي جديد بنزول ماريو باشاليتش بدلًا من أندري كراماريتش.

الدقيقة 68: رمية تماس يابانية لدى محاولة كرواتية، والساموراي يلجأ نسبيًا إلى تهدئة إيقاع اللعب، مع التفوق الكرواتي على الصعيد الهجومي.

69 دقيقة: تدوير للكرات بين أقدام لاعبي اليابان، وانطلاقة جيدة من جانب البديل كاورو ميتوما من الجهة اليمنى لدفاع الناريون، ولكن الكرة تطول وتخرج إلى ركلة مرمى.

70 دقيقة: ثلث ساعة أخيرة في المباراة، فهل نلجأ للمرة الأولى في الأدوار الإقصائية إلى الأشواط الإضافية؟.

عمومًا نتيجة مباراة اليابان ضد كرواتيا الحالية (1-1).

71 دقيقة: في الوقت الحالي الاستحواذ في المباراة 58% لكرواتيا مقابل 42% لليابان.

أما فرص الفوز فتحولت لصالح الناريون بنسبة 27% مقابل 17 لانتصار الساموراي، و56% للتعادل.

ركلة زاوية كرواتية من الجهة اليمنى لدفاع الساموراي الآن.

73 دقيقة: خطأ وركلة حرة لمصلحة كرواتيا في قوس وسط ملعب اليابان.

عرضية كرواتية جديدة من خارج منطقة الجزاء من الجهة اليسرى قليلًا، تقابل برأسية غير دقيقة من ماريو باشاليتش، وإلى ركلة مرمى لليابانيين.

تبديل آخر للساموراي بنزول هيروكي ساكاي وخروج دايتشي كامادا.

الدقيقة 75: ربع ساعة أخيرة، ومازال التعادل الإيجابي (1-1) هو نتيجة مباراة كرواتيا واليابان.

الاستحواذ الآن لكرواتيا 50% مقابل 37% لليابان، والكرة في وسط الملعب بنسبة 13%.

تسديدة رائعة بعد خطأ دفاع ياباني، تقابل بتسديدة من بريسيتش تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس الياباني، وإلى ركلة مرمى.

الدقيقة 77: دفة الشوط الثاني تحول بشكل كبير مع الكروات، في محاولة لإنهاء اللقاء في الأشواط الأصلية.

78 دقيقة: خطأ لمصلحة اليابان بعد منتصف ملعب كرواتيا مع واتارو إيندو.

ركلة حرة يابانية الآن، تلعب إلى داخل منطقة جزاء كرواتيا، تمرر بعد ذلك إلى أحد مهاجمي الساموراي، الذي يلعب عرضية يبعدها دفاع الناريون في الأخير.

80 دقيقة: انطلاقة يابانية خطيرة وسريعة، تقطع على حدود منطقة الجزاء.

10 دقائق أخيرة، وما تزال نتيجة مباراة كرواتيا ضد اليابان (1-1).

82 دقيقة: عرضية كرواتية جديدة من خارج منطقة الجزاء، يخرج الحارس الياباني ويمسك بها من أعلى نقطة.

الدقيقة 83: مازال الاستحواذ على مجريات اللعب في شوط اللقاء الثاني من جانب الكروات، على أمل فتح ثغرة أو الاعتماد على إرهاق الساموراي من أجل الخروج بهدف قاتل.

تمريرة بينية كرواتية بعد سلسلة مرواغات في الجهة اليسرى من دفاع اليابان، والكرة تطول وتخرج إلى ركلة مرمى للساموراي.

84 دقيقة: محاولة اختراق وتقدم يابانية مع تاكوما أسانو في الجانب الأيسر من الدفاع الكرواتي، ولكن الكرة تطول وتخرج إلى ركلة مرمى.

إذن 5 دقائق أخيرة، ويبدو أن الوقت الإضافي بات أقرب من أي وقتٍ مضى.

نتيجة مباراة كرواتيا واليابان الآن التعادل الإيجابي (1-1).

الآن يشارك تاكومي مينامينو نجم ليفربول السابق وخروج ريتسو دوان في تشكيلة اليابان.

قبل ذلك كان هناك عرضية كرواتية من خارج حدود المنطقة عن طريق بريسيتش في الجهة اليمنى من دفاع اليابان، تقابل برأسية من ماريو باشاليتش، تمر أيضًا بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس الياباني.

الدقيقة 87: هل ارتضى المنتخبان التعادل في اللقاء؟.

88 دقيقة: هدوء عام في إيقاع اللعب، ربما للتحضير للمجهود القادم على مدار 30 دقيقة على شوطين!.

محاولة كرواتية في الجهة اليمنى من دفاع اليابانيين، والكرة تطول وتخرج إلى رمية تماس للساموراي.

الدقيقة 89: فرصة فيها ملمح من الخطورة لليابان، والكرة تقطع في وسط الملعب.

بطاقة صفراء على ماتيو كوفاتشيتش لاعب المنتخب الكرواتي بعد تدخل عنيف على حدود منطقة جزاء اليابان.

الآن حكم اللقاء يقرر احتساب 4 دقائق وقت بدل من ضائع، والتعادل الإيجابي (1-1) مستمر بين الفريقين.

الدقيقة 1+90: نتجه الآن إلى أول شوط إضافي في الأدوار الإقصائية من نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

90+2 دقيقة: هل نشهد لدغة بهدف من هنا أو هناك قبل نهاية الوقت الإضافي للشوط الثاني؟.

رمية جانبية لليابان في الجهة اليسرى للدفاع، ويبدو على رتم اللعب أن الفريقان ارتضيا التعادل والتوجه لـ الإكسترا تايم.

الدقيقة 3+90: الكرة الآن مع الساموراي فهل يفعلها؟.

رمية جانبية قد تكون اللعبة الأخيرة، صالح اليابان من الجانب الأيمن للدفاع الكرواتي.

بالفعل نهاية الشوط الثاني من مباراة كرواتيا واليابان، والنتيجة الحالية التعادل الإيجابي (1-1) ونتوجه للمرة الأولى في المونديال إلى الأشواط الإضافية.

على وقع الأداء في الشوط الثاني، والذي جاء بالخبرة الكرواتية، نتوقع أن تنتهي المواجهة بفوز الناريون، مالم تتوجه المباراة إلى ركلات “الحظ” الترجيحية.

انطلاقة الشوط الإضافي الأول في مونديال قطر 2022، والكرة بدايًة مع اليابانيين،،

الدقيقة 90: محاولة يابانية أولى، ولوفرين مدافع كرواتيا يبعد الكرة إلى رمية جانبية من الجهة اليسرى.

91 دقيقة: ضغط ياباني حاليًا، وتمرير طولية إلى داخل الدفاع الكرواتي، وبرسيتش يحولها إلى ركلة ركنية في الجانب الأيسر من دفاع الناريون.

رأسية من جانب شوغو تانيغوتشي على القائم الأول بعد الركلة الركنية، والكرة تخرج بعيدًا عن المرمى.

الدقيقة 92: استهلاك وقت ملحوظ من جانب المنتخب الياباني، فهل نال الإرهاق أو فارق الإمكانيات منهم؟.

93 دقيقة: فرصة يابانية خطيرة نسبيًا، بتمريرة بينية إلى داخل الدفاع الكرواتي، لكن الأخير يشتت.

الدقيقة 94: رتم هادئ حتى الآن في الشوط الثالث، بانتظار انفراجة من هنا أو هناك.

ركلة ركنية للمنتخب الياباني في الجهة اليمنى من دفاع الناريون.

خطأ على تاكيهيرو تومياسو بعد اصطدام في الرأس من الركلة الركنية مع أنتي بوديمير، وإصابة اللاعبين.

خمس دقائق أولى مرت من الشوط الإضافي الأول، والتعادل الإيجابي (1-1) مازال نتيجة مباراة كرواتيا ضد اليابان.

الدقيقة 97: تمريرات غير دقيقة من لاعبي الفريقين، ولكن الضغط إجمالًا مع كرواتيا الآن.

سقوط وإصابة أحد لاعبي اليابان، لدى هجمة كرواتية سابقة.

نزول لوفرو ماير وخروج لوكا مودريتش، ونزول نيكولا فلاسيتش وخروج ماتيو كوفاتشيتش وشارة القيادة تنتقل إلى برسيتش في المنتخب الكرواتي.

99 دقيقة: محاولة مستمرة من جانب الناريون والاستحواذ مستمر.

100 دقيقة: خمس دقائق أخيرة في الشوط الإضافي الأول، فهل نشهد لدغة تهديفية من هنا أو هناك؟.

الدقيقة 102: التحامات قوية من الجانبين، في محاولة لتفادي هدف سيسصعب تعويضه بشكل كبير!.

تمريرة قصيرة بعد ضغط في الدفاع الياباني، كادت تتسبب في مشاكل للحارس شويتشي غوندا، ولكن الأخير يبعدها بقوة في الأخير.

103 دقيقة: عرضية كرواتية خطيرة بعض الشيء، ولكن رأسية من أحد مدافعي اليابان تنقذ الموقف.

ما تزال الأفضلية مستوى الاستحواذ من جانب الكرواتيون 58% مقابل 42% لليابانيين.

الدقيقة 104: ركلة زاوية للمنتخب الياباني في الجهة اليسرى من دفاع كرواتيا، والأخير تحت الضغط بعد تسديدة قوية من جانب كاورو ميتوما من على حدود منطقة الجزاء، يبعدها حارس وصيف مونديال روسيا 2018 بصعوبة.

دقيقتين وقت بدل من ضائع، ولا تزال النتيجة هي التعادل الإيجابي (1-1).

نهاية الوقت الإضافي الأول، لحظات وننتقل إلى الشوط الإضافي الثاني والأخير في المباراة.

***

الآن نزول أو تاناكا وخروج هيديماسا موريتا، في تشكيل اليابان.

نزول ميسلاف أورشيتش وخروج “البديل” أنتي بوديمير، ونزول ماركو ليفايا وخروج إيفان بيريشيتش في تشكيلة المنتخب الكرواتي.

الدقيقة 106: الكرة الآن مع المنتخب الياباني.

يبدو أن الفريقان يجريان آخر التبديلات، استعدادًا لركلات الجزاء.

107 دقيقة: رمية جانبية للساموراي تلعب إلى منتصف الملعب، تقطع من دفاع المنتخب الكرواتي.

الدقيقة 108: انطلاقة يابانية سريعة، بعد محاولة كرواتية في الجهة اليسرى، وسقوط أحد المهاجمين، ولكن حكم اللقاء لا يحتسب أي أخطاء.

منذ الشوط الإضافي الأول، يسود الحذر من الفريقين، خشية الهدف القاتل الذي يبعثر كل الأوراق ويضيع كل الفرص والحظوظ.

اعتماد ياباني مميز على الهجمات المرتدة، لكن دفاع الكروات صامد أمام كل المحاولات.

109 دقيقة: الكرة الآن مع الناريون، وتدوير للكرات ومحاولات ولكن بلا اندفاع، وإلى رمية تماس في وسط الملعب لليابانيين.

110 دقيقة: مرور الدقائق الخمس الأول في الشوط الرابع، والنتيجة ما تزال (1-1) بين اليابان وكرواتيا.

الدقيقة 111: ركلة زاوية للمنتخب الكرواتي في الجانب الأيمن من دفاع اليابان، تلعب سريعة، يتدخل حارس الساموراي ويبعدها بقبضة اليد إلى رمية تماس.

مازال الناريون يستحوذون على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لليابانيين.

112 دقيقة: فرصة فيها خطورة كبيرة للكروات، بـ كرة طولية، يترك مدافع الساموراي بكل براعة للحارس الياباني لإمساكها.

الدقيقة 113: رمية تماس لوصيف مونديال روسيا 2018، في الجانب الأيسر من دفاع اليابان، تلعب طويلة على طريقة الركلات الركنية، يمسك بها حارس اليابان بعد التحام خطير من أحد مهاجمي الفريق الأوروبي.

114 دقيقة: عرضية يابانية في ظل حالة مد هجومي، والدفاع الكرواتي يستبسل في التشتيت.

رأسيات عديدة من جانب المنتخب الياباني مع عرضية، وفي الأخير الحارس الكرواتي يخرج وينقذ الموقف.

115 دقيقة: 5 دقائق أخيرة على نهاية المباراة بالكامل، ونتيجة مواجهة كرواتيا أمام اليابان مازالت هي التعادل الإيجابي (1-1).

الدقيقة 116: بطاقة صفراء أخرى على الكرواتيين، لمصلحة بورنا باريسيتش، بعد تدخل قوي مع أحد اللاعبين اليابانيين بعد منتصف ملعب الناريون.

117 دقيقة: تدوير للكرات بين أقدام لاعبي المنتخب الكرواتي على حدود منطقة جزاء الساموراي، فهل نشهد هدف قاتل لكل الأحلام والمخططات؟.

ركلات الترجيح تقترب إذن من اللقاء، في ظل حالة الحذر رغم توالي الهجمات من الجانبين.

الدقيقة 118: عرضية كرواتية فيها ملامح من الخطورة من الجانب الأيمن لدفاع اليابان، والأخير يشتتها بصعوبة.

عرضية كرواتية أخرى من الجانب الأيمن لدفاع الفريق الآسيوي، وتوقف اللقاء لإصابة هيروكي ساكاي بعد اصطدام الكرة في وجهه، وإلى رمية جانبية.

120 دقيقة: نهاية الوقت الأصلي لآخر الأشواط الإضافية، ودقيقة واحدة وقت بدل من ضائع، والتعادل مستمر (1-1).

تسديدة خطيرة ورائعة من لوفرو ماير، والكرة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس الياباني شويتشي غوندا.

صافرة نهاية المباراة، ونتجه بعد قليل إلى ركلات “المعاناة” الترجيجية، للمرة الأولى في المونديال القطري.

****

إلى ركلات الترجيح، والبداية مع اليابان،،

اليابان: 1

كرواتيا: 3

التسديدة الأولى ستكون من مينامينو نجم الريدز السابق، يتصدى لها الحارس الكرواتي.

التسديدة الثانية مع كرواتيا من جانب نيكولا فلاسيتش يسجلها على يسار الحارس الياباني.

التسديدة الثالثة لليابان مع كاورو ميتوما يتصدى لها الحارس الكرواتي أيضًا من على اليسار.

التسديدة الرابعة والثانية لكرواتيا مع مارسيلو بروزوفيتش يسجلها في وسط المرمى.

تسديدة يابانية وهدف أول.

تسديدة كرواتية خامسة والثالثة للناريون تصطدم في القائم الأيمن من مرمى اليابان.

تسديدة يابانية جديدة تضيع بتصدي رائع من الحارس الكرواتي.

تسديد كرواتية جديدة من ماريو باشاليتش يسجلها.

إذن تفوز كرواتيا ونهاية المباراة.

كرواتيا إلى ربع نهائي المونديال، والساموراي خارج البطولة.

وعقب انتهاء اللقاء، أعلن عن تتويج الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى نادي دينامو زغرب بجائزة رجل مباراة كرواتيا واليابان في كأس العالم 2022.

عن قساوة كرة القدم، بكاء حارس مرمى المنتخب الياباني، تأثرًا ببكاء أحد الجماهير في مدرجات الساموراي، عقب خروج الفريق من كأس العالم:

إليكم إحصائيات اللقاء كاملة: