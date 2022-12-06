نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الفريقين التوقيت الملعب المجموعة / جولة الأحد 20 نوفمبر قطر × الإكوادور 6 مساء ملعب البيت المجموعة الأولى / ج1 الاثنين 21 نوفمبر إنجلترا × إيران 3 عصرا ملعب خليفة الدولى المجموعة الثانية / ج1 الاثنين 21 نوفمبر السنغال × هولندا 6 مساء ملعب الثمامة المجموعة الأولى / ج1 الاثنين 21 نوفمبر الولايات المتحدة الأمريكية × ويلز 9 مساء ستاد أحمد بن على المونديالى المجموعة الثانية / ج1 الثلاثاء 22 نوفمبر الأرجنتين × السعودية 12 ظهرا ملعب لوسيل المجموعة الثالثة / ج1 الثلاثاء 22 نوفمبر الدنمارك × تونس 3 عصرا ملعب المدينة التعليمية المجموعة الرابعة / ج1 الثلاثاء 22 نوفمبر المكسيك × بولندا 6 مساء ملعب 974 المجموعة الثالثة / ج1 الثلاثاء 22 نوفمبر فرنسا × أستراليا 9 مساء ملعب الجنوب المجموعة الرابعة / ج1 الأربعاء 23 نوفمبر المغرب × كرواتيا 12 ظهرا ملعب البيت المجموعة السادسة / ج1 الأربعاء 23 نوفمبر ثم ألمانيا × اليابان 3 عصرا ملعب خليفة الدولى المجموعة الخامسة / ج1 الأربعاء 23 نوفمبر أيضاً إسبانيا × كوستاريكا 6 مساء ملعب الثمامة المجموعة الخامسة / ج1 الأربعاء 23 نوفمبر فضلاً عن بلجيكا × كندا 9 مساء ملعب أحمد بن على المجموعة السادسة / ج1 الخميس 24 نوفمبر سويسرا × الكاميرون 12 ظهرا ملعب الجنوب المجموعة السابعة / ج1 الخميس 24 نوفمبر ثم أوروجواى × كوريا الجنوبية 3 عصرا ملعب المدينة التعليمية المجموعة الثامنة / ج1 الخميس 24 نوفمبر أيضاً البرتغال × غانا 6 مساء ملعب 974 المجموعة الثامنة / ج1 الخميس 24 نوفمبر كذلك البرازيل × صربيا 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة السابعة / ج1 الجمعة 25 نوفمبر ويلز × إيران 12 ظهرا ملعب أحمد بن على المجموعة الثانية / ج2 الجمعة 25 نوفمبر أيضاً قطر × السنغال 3 عصرا ملعب الثمامة المجموعة الأولى / ج2 الجمعة 25 نوفمبر ثم هولندا × الإكوادور 6 مساء ملعب خليفة الدولى المجموعة الأولى / ج2 الجمعة 25 نوفمبر بالاضافة إلي إنجلترا × أمريكا 9 مساء ملعب البيت المجموعة الثانية / ج2 السبت 26 نوفمبر تونس × أستراليا 12 ظهرا ملعب الجنوب المجموعة الرابعة / ج2 السبت 26 نوفمبر يلها بولندا × السعودية 3 عصرا ملعب المدينة التعليمية المجموعة الثالثة / ج2 السبت 26 نوفمبر ثم فرنسا × الدنمارك 6 مساء ملعب 974 المجموعة الرابعة / ج2 السبت 26 نوفمبر أيضاً الأرجنتين × المكسيك 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة الثالثة / ج2 الأحد 27 نوفمبر اليابان × كوستاريكا 12 ظهرا ملعب أحمد بن على المجموعة الخامسة / ج2 الأحد 27 نوفمبر ثم بلجيكا × المغرب 3 عصرا ملعب الثمامة المجموعة السادسة / ج2 الأحد 27 نوفمبر أيضاً كرواتيا × كندا 6 مساء ملعب خليفة الدولى المجموعة السادسة / ج2 الأحد 27 نوفمبر فضلاً عن إسبانيا × ألمانيا 9 مساء ملعب البيت المجموعة الخامسة / ج2 الاثنين 28 نوفمبر الكاميرون × صربيا 12 ظهرا ملعب الجنوب المجموعة السابعة / ج2 الاثنين 28 نوفمبر ثم كوريا الجنوبية × غانا 3 عصرا ملعب المدينة التعليمية المجموعة الثامنة / ج2 الاثنين 28 نوفمبر بالاضافة إلي البرازيل × سويسرا 6 مساء ملعب 974 المجموعة السابعة / ج2 الاثنين 28 نوفمبر أيضاً البرتغال × أوروجواى 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة الثامنة / ج2 الثلاثاء 29 نوفمبر الإكوادور × السنغال 5 مساء ملعب خليفة الدولى المجموعة الأولى / ج3 الثلاثاء 29 نوفمبر أيضاً هولندا × قطر 5 مساء ملعب البيت المجموعة الأولى / ج3 الثلاثاء 29 نوفمبر ثم إيران × الولايات المتحدة الأمريكية 9 مساء ملعب الثمامة المجموعة الثانية / ج3 الثلاثاء 29 نوفمبر يلها ويلز × إنجلترا 9 مساء ملعب أحمد بن على المجموعة الثانية / ج3 الأربعاء 30 نوفمبر أستراليا × الدنمارك 5 مساء ملعب الجنوب المجموعة الرابعة / ج3 الأربعاء 30 نوفمبر ثم تونس × فرنسا 5 مساء ملعب المدينة التعليمية المجموعة الرابعة / ج3 الأربعاء 30 نوفمبر أيضاً السعودية × المكسيك 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة الثالثة / ج3 الأربعاء 30 نوفمبر فضلاً عن بولندا × الأرجنتين 9 مساء ملعب 974 المجموعة الثالثة / ج3 الخميس 1 ديسمبر كندا × المغرب 5 مساء ملعب الثمامة المجموعة السادسة / ج3 الخميس 1 ديسمبر أيضاً كرواتيا × بلجيكا 5 مساء ملعب أحمد بن على المجموعة السادسة / ج3 الخميس 1 ديسمبر ثم اليابان × إسبانيا 9 مساء ملعب خليفة الدولى المجموعة الخامسة / ج3 الخميس 1 ديسمبر بالاضافة إلي كوستاريكا × ألمانيا 9 مساء ملعب البيت المجموعة الخامسة / ج3 الجمعة 2 ديسمبر غانا × أوروجواى 5 مساء ملعب الجنوب المجموعة الثامنة / ج3 الجمعة 2 ديسمبر ثم كوريا الجنوبية × البرتغال 5 مساء ملعب المدينة التعليمية المجموعة الثامنة / ج3 الجمعة 2 ديسمبر أيضاً الكاميرون × البرازيل 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة السابعة / ج3 الجمعة 2 ديسمبر بالاضفة إلي صربيا × سويسرا 9 مساء ملعب 974 المجموعة السابعة / ج3

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