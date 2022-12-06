كريستيانو رونالدو يقبل عرض النصر السعودي وسيوقع مع النادي لمدة عامين ونصف الأول من يناير. كريستيانو رونالدو والنصر يتوصلان لاتفاق بشأن انتقال البرتغالي. وقد احتل كريستيانو رونالدو عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة وليس على وجه التحديد بسبب أدائه على أرض الملعب. تسببت مقابلته المثيرة للجدل مع بيرس مورغان في حدوث تسونامي حقيقي في مانشستر يونايتد ، وفي النهاية قرر النادي القيام باستراحة نظيفة: لن يلعب كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر مرة أخرى. يستعد كريستيانو رونالدو للمباراة التي سيلعبها غدا مع المنتخب البرتغالي ضد سويسرا التي فاجأت مرة أخرى بمستوى عال في دور المجموعات.

تصريحات رونالدو في نيته لترك اليونايتد

أجرى البرتغالي مقابلة قبل انطلاق المونديال أوضح فيها، بتصريحاته، أن نيته ترك مانشستر يونايتد في أسرع وقت ممكن. ولم يستغرق النادي الإنجليزي وقتًا طويلاً للإعلان عن رحيل النجم البرتغالي. تسبب رحيل لاعب مثل كريستيانو رونالدو في أن يبدأ عالم كرة القدم في ربطه بالعديد من الأندية في جميع أنحاء الكوكب بأسره. الغالبية العظمى من الفرق الأوروبية الرائدة استبعدت توقيعه نتيجة للأرقام القياسية العالية التي يطلبها لاعب مثل كريستيانو ، وهذا هو أنه في الأيام الأخيرة صنعت فرق من قارات أخرى اسمًا لأنفسهم.

ماركا عبر تغريدة لها رونالدو يقبل عرض النصر السعودي وسيوقع مع النادي العربي لمدة عامين ونصف

لقد أحضرت لنا صحيفة ماركا آخر حدث جاء على كوكب الأرض. حيث بحسب الصحيفة الإسبانية فإن كريستيانو رونالدو يقبل عرض النصر السعودي وسيوقع عقدًا مع المنتخب العربي يربطه لمدة عامين ونصف. سيحدث وصوله إلى النادي في الأول من يناير، ويقدر راتبه بـ 200 مليون يورو في الموسم الواحد. قد يعني هذا كسر، أي رقم قياسي تم إنشاؤه مسبقًا فيما يتعلق براتب لاعب كرة القدم. بغض النظر عما إذا كان اللاعب البرتغالي والمنتخب العربي قد توصلوا إلى اتفاق، يبدو من المستحيل عمليا لكلا الطرفين الإعلان عن أي شيء قبل إقصاء المنتخب البرتغالي من الحدث القطري. سيوقع البرتغالي ما تبقى من الموسم واثنين آخرين. وبين الراتب والاتفاقيات الإعلانية سيحصل على 200 مليون يورو في الموسم.

اهتمام كرة القدم السعودية بكريستيانو رونالدو

ليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها كرة القدم السعودية اهتمامًا بكريستيانو رونالدو. في سوق الصيف الماضي، حاول اللاعب الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد أن لم يتأهل النادي لهذه النسخة من دوري أبطال أوروبا وحاول التوقيع مع فريق دوري أبطال أوروبا. الأمر الذي دفعه لرفض المقترحات التي قدمها، مثل اقتراح الهلال التي تجاوزت 300 مليون يورو. لكن هذه المرة، ومع إغلاق معظم الأبواب، أعلنت صحيفة ماركا عبر تغريدة لها كريستيانو سيقبل عرض النصر.