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عمر شويل - جدة جدول مباريات كأس العالم قطر 2022 ، ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم من كل حدب وصوب إنطلاق فعاليات المسابقة الأعرق لكرة القدم في التاريخ ، حيث يتباري 32 فريق لمنتخبات البلدان المتأهلة للنهائيات ، ثم يتم تقسيم الفرق إلي مجموعات تضم كل منها 4 فرق ، وهم 8 مجموعات بين أصحاب التصنيفات الأول والثاني والثالث والرابع ، أيضاً تلعب كل دولة ثلاث مباريات ضمن الدور التمهيدي لكأس العالم 2022 ، فضلاً عن ذلك يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الإقصاء الأول ” دور الـ 16 ” ، بالاضافة إلي خروج مبكر لأصحاب المراكز الثالث والرابع من كل مجموعة ، ويتوالي التصفية بنظام الخروج المباشر ” Knock Out ” ، حتي يصعد 4 فرق للمربع الذهبي ، ويتم تحديد أصحاب المراكز بلقاءات الفائزين في لقاء النهائي لتحديد البطل والوصيف ، ويلعب الخاسرين علي المركز الثالث والرابع ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي مواعيد مواجهات كأس العالم 2022 ، ومجموعات الفرق لكأس العالم بقطر.

جدول مباريات كأس العالم قطر 2022

تبدأ منافسات كأس العالم قطر 2022 في 20 نوفمبر المقبل في قطر بمباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور :

تلعب موجهات المجموعة B : يوم 21 مع اللقاء الثاني من المجموعة A.

ثم تقام لقاءات المجموعة C ، D يوم 22.

أيضاً تليها مواجهات المجموعتين E ، F يوم 23 نوفمبر 2022.

فضلاً عن مباريات المجموعات G ، H يوم 24 / 11 / 2022.

بالاضافة إلي لقاءات الجولة الثانية والثالثة من المجموعات اعتباراً من يوم 25 نوفمبر ، وحتي يوم 2 ديسمبر 2022.

جدول دور الـ 16

نستعرض لحضراتكم جدول مباريات كأس العالم قطر 2022 لدور المجموعات كالآتي :

اليوم الفريقين التوقيت الملعب المجموعة / جولة الأحد 20 نوفمبر قطر × الإكوادور 6 مساء ملعب البيت المجموعة الأولى / ج1 الاثنين 21 نوفمبر إنجلترا × إيران 3 عصرا ملعب خليفة الدولى المجموعة الثانية / ج1 الاثنين 21 نوفمبر السنغال × هولندا 6 مساء ملعب الثمامة المجموعة الأولى / ج1 الاثنين 21 نوفمبر الولايات المتحدة الأمريكية × ويلز 9 مساء ستاد أحمد بن على المونديالى المجموعة الثانية / ج1 الثلاثاء 22 نوفمبر الأرجنتين × السعودية 12 ظهرا ملعب لوسيل المجموعة الثالثة / ج1 الثلاثاء 22 نوفمبر الدنمارك × تونس 3 عصرا ملعب المدينة التعليمية المجموعة الرابعة / ج1 الثلاثاء 22 نوفمبر المكسيك × بولندا 6 مساء ملعب 974 المجموعة الثالثة / ج1 الثلاثاء 22 نوفمبر فرنسا × أستراليا 9 مساء ملعب الجنوب المجموعة الرابعة / ج1 الأربعاء 23 نوفمبر المغرب × كرواتيا 12 ظهرا ملعب البيت المجموعة السادسة / ج1 الأربعاء 23 نوفمبر ثم ألمانيا × اليابان 3 عصرا ملعب خليفة الدولى المجموعة الخامسة / ج1 الأربعاء 23 نوفمبر أيضاً إسبانيا × كوستاريكا 6 مساء ملعب الثمامة المجموعة الخامسة / ج1 الأربعاء 23 نوفمبر فضلاً عن بلجيكا × كندا 9 مساء ملعب أحمد بن على المجموعة السادسة / ج1 الخميس 24 نوفمبر سويسرا × الكاميرون 12 ظهرا ملعب الجنوب المجموعة السابعة / ج1 الخميس 24 نوفمبر ثم أوروجواى × كوريا الجنوبية 3 عصرا ملعب المدينة التعليمية المجموعة الثامنة / ج1 الخميس 24 نوفمبر أيضاً البرتغال × غانا 6 مساء ملعب 974 المجموعة الثامنة / ج1 الخميس 24 نوفمبر كذلك البرازيل × صربيا 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة السابعة / ج1 الجمعة 25 نوفمبر ويلز × إيران 12 ظهرا ملعب أحمد بن على المجموعة الثانية / ج2 الجمعة 25 نوفمبر أيضاً قطر × السنغال 3 عصرا ملعب الثمامة المجموعة الأولى / ج2 الجمعة 25 نوفمبر ثم هولندا × الإكوادور 6 مساء ملعب خليفة الدولى المجموعة الأولى / ج2 الجمعة 25 نوفمبر بالاضافة إلي إنجلترا × أمريكا 9 مساء ملعب البيت المجموعة الثانية / ج2 السبت 26 نوفمبر تونس × أستراليا 12 ظهرا ملعب الجنوب المجموعة الرابعة / ج2 السبت 26 نوفمبر يلها بولندا × السعودية 3 عصرا ملعب المدينة التعليمية المجموعة الثالثة / ج2 السبت 26 نوفمبر ثم فرنسا × الدنمارك 6 مساء ملعب 974 المجموعة الرابعة / ج2 السبت 26 نوفمبر أيضاً الأرجنتين × المكسيك 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة الثالثة / ج2 الأحد 27 نوفمبر اليابان × كوستاريكا 12 ظهرا ملعب أحمد بن على المجموعة الخامسة / ج2 الأحد 27 نوفمبر ثم بلجيكا × المغرب 3 عصرا ملعب الثمامة المجموعة السادسة / ج2 الأحد 27 نوفمبر أيضاً كرواتيا × كندا 6 مساء ملعب خليفة الدولى المجموعة السادسة / ج2 الأحد 27 نوفمبر فضلاً عن إسبانيا × ألمانيا 9 مساء ملعب البيت المجموعة الخامسة / ج2 الاثنين 28 نوفمبر الكاميرون × صربيا 12 ظهرا ملعب الجنوب المجموعة السابعة / ج2 الاثنين 28 نوفمبر ثم كوريا الجنوبية × غانا 3 عصرا ملعب المدينة التعليمية المجموعة الثامنة / ج2 الاثنين 28 نوفمبر بالاضافة إلي البرازيل × سويسرا 6 مساء ملعب 974 المجموعة السابعة / ج2 الاثنين 28 نوفمبر أيضاً البرتغال × أوروجواى 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة الثامنة / ج2 الثلاثاء 29 نوفمبر الإكوادور × السنغال 5 مساء ملعب خليفة الدولى المجموعة الأولى / ج3 الثلاثاء 29 نوفمبر أيضاً هولندا × قطر 5 مساء ملعب البيت المجموعة الأولى / ج3 الثلاثاء 29 نوفمبر ثم إيران × الولايات المتحدة الأمريكية 9 مساء ملعب الثمامة المجموعة الثانية / ج3 الثلاثاء 29 نوفمبر يلها ويلز × إنجلترا 9 مساء ملعب أحمد بن على المجموعة الثانية / ج3 الأربعاء 30 نوفمبر أستراليا × الدنمارك 5 مساء ملعب الجنوب المجموعة الرابعة / ج3 الأربعاء 30 نوفمبر ثم تونس × فرنسا 5 مساء ملعب المدينة التعليمية المجموعة الرابعة / ج3 الأربعاء 30 نوفمبر أيضاً السعودية × المكسيك 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة الثالثة / ج3 الأربعاء 30 نوفمبر فضلاً عن بولندا × الأرجنتين 9 مساء ملعب 974 المجموعة الثالثة / ج3 الخميس 1 ديسمبر كندا × المغرب 5 مساء ملعب الثمامة المجموعة السادسة / ج3 الخميس 1 ديسمبر أيضاً كرواتيا × بلجيكا 5 مساء ملعب أحمد بن على المجموعة السادسة / ج3 الخميس 1 ديسمبر ثم اليابان × إسبانيا 9 مساء ملعب خليفة الدولى المجموعة الخامسة / ج3 الخميس 1 ديسمبر بالاضافة إلي كوستاريكا × ألمانيا 9 مساء ملعب البيت المجموعة الخامسة / ج3 الجمعة 2 ديسمبر غانا × أوروجواى 5 مساء ملعب الجنوب المجموعة الثامنة / ج3 الجمعة 2 ديسمبر ثم كوريا الجنوبية × البرتغال 5 مساء ملعب المدينة التعليمية المجموعة الثامنة / ج3 الجمعة 2 ديسمبر أيضاً الكاميرون × البرازيل 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة السابعة / ج3 الجمعة 2 ديسمبر بالاضفة إلي صربيا × سويسرا 9 مساء ملعب 974 المجموعة السابعة / ج3

اسماء الفرق المشاركة في كأس العالم 2022

يشارك في كأس العالم قطر 2022 عدد 32 فريق من الخمسة قارات :

الاجنتين. استراليا. بلجيكا. البرازيل. الكاميرون. كندا. كوستاريكا. كرواتيا. الدنمارك. الاكوادور. إنجلترا. فرنسا. ألمانيا. غانا. إيران. اليابان. كوريا الجنوبية. المكسيك. المغرب. هولندا. بولندا. البرتغال. قطر. السعودية. السنغال. صربيا. ثم أسبانيا. أيضاً سويسرا. بالاضافة إلي تونس. الولايات المتحدة الأمريكية. فضلاً عن أوروجواي. ويلز.

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فرق المجموعة A كأس العالم قطر

قطر Qatar. ثم الاكوادور Ecuador. السنغال Senegal. أيضاً هولندا Netherlands.

المجموعة B قطر 2022

انجلتر England. ثم إيران Iran. الولايات المتحدة USA. أيضاً ويلز Wales.

منتخبات المجموعة C كأس العالم

الارجنتين Argentina. السعودية Saudi Arabia. ثم المكسيك Mexico. أيضاً بولندا Poland.

مجموعة D من فرق كأس العالم قطر

فرنسا France. استراليا Australia. الدنمارك Denmark. تونس Tunisia.

الفرق بمجموعة E

اسبانيا Spain. كوستاريكا Costa Rica. ألمانيا Germany. اليابان Japan.

ثم الفرق بمجموعة F

بلجيكا Belgium. كندا Canada. المغرب Morocco. كرواتيا Croatia.

منتخبات المجموعة G كأس العالم قطر 2022

البرازيل Brazil. ثم صربيا Serbia. سويسرا Switzerland. أيضاً الكاميرون Cameroon.

أخيرا المجموعة H قطر 2022

البرتغال Portugal. ثم غانا Ghana. اوروجواي Uruguay. أيضاً كوريا الجنوبية South Korea.

جدول كأس العالم الكامل 2022

نتعرف معكم علي جدول شامل بجميع مواعيد المباريات لكأس العالم المقبلة في قطر من دور الـ 16 و حتي النهائي :

عرضنا لكم تفاصيل دور المجموعات ومواعيد مبارياته لكأس العالم قطر 2022.

ثم نستعرض معكم دور الـ 16 والذي يبدأ في 3 ديسمبر ويستمر حتي يوم 6 ديسمبر.

أيضاً تقام مباريات ربع النهائي بين يومي 9 و 10 ديسمبر 2022.

فضلاً عن إقامة دور نصف النهائي أو المربع الذهبي أيام 13 و 14 / 12 / 2022.

بالاضافة إلي اقامة مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 ديسمبر 2022م.

وأخيراً يقام النهائي علي ستاد لوسيل يوم 18 ديسمبر 2022.

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مكفاءات كأس العالم قطر 2022

ترصد فيفا في هذه النسخة من كأس العالم للمنتخبات 2022 بقطر جوائز مالية كبيرة كالآتي :

يحصل صاحب المركز الأول علي 42 مليون دولار أميريكي.

ثم الوصيف يحصل علي 30 مليون دولار.

أيضاً يحصد صاحب المركز الثالث 27 مليون دولار.

بالاضافة لـ 25 مليون دولار للمركز الرابع.

أما المراكز من الخامس وحتي الثامن فيحصل كل منهم علي 17 مليون دولار.

فضلاً عن حصول أصحاب المراكز من 9 إلي 16 علي 13 مليون دولار لكل فريق.

وأصحاب المراكز الأخيرة من 17 وحتي 32 فلكل منهم 9 مليون دولار.

وبذلك يكون إجمالي المكافآت المالية 440 مليون دولار أميركي.

مشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022

تعرض نهائيات كأس العالم في قطر عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية beIn Sports حصرياً :

وينقل المونديل عبر 8 قنوات مفتوحة مجانية علي العديد من الأقمار الصناعية.

بالنسبة إلي مجموعة بي إن فتبث عبر القنوات BEIN SPORT 5،6،7،8 علي التردد : 12475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500.

ثم قنوات BEIN SPORT 9،10،16 بتردد 12245 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.

أيضاً قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14 بتردد 10853 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.

بالاضافة إلي قناة BEIN SPORT HD 13 تردد 12284 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

موعد مباراة السعودية والأرجنتين كأس العالم 2022

وضعت قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة ، ليكون موعد مبارات السعودية امام الأرجنتين الثلاثاء المقبل :

يخوض الخضر لقاؤهم الأول أمام رفاق ميسي راقصي التانجو الأرجنتيني.

ثم تلعب المباراة علي ستاد لوسيل في الـ 12 ظهر يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.

أيضاً يذاع اللقاء علي قنوات الكأس القطرية 1 ، 2.

فضلاً عن بثها علي شبكة بي إن سبورتس الرياضية HD MAX1 و HD MAX 2.

وكانت قطر قد افتتحت المونديال أمس الأحد 20/11/2022 بلقاء منتخب الإكوادور والذي انتهي بفوز الأخير بنتيجة 2/0.

ترتيب كأس العالم فيفا قطر 2022 محدث

وفق ترتيب كأس العالم فيفا قطر 2022 :

خاضت المجموعة الأولي لقائين لكل فريق حتي الآن.

تتربع هولندا علي قمة المجموعة بأربعة نقاط.

ثم تأتي الإكوادور ثانياً بنفس عدد النقاط.

أيضاً تليها السنغال بثلاث نقاط.

وأخيراً قطر بصفر من النقاط.

فضلاً عن المجموعة الثانية فقد خاض كل فريق لقائين.

فتتربع اجلترا علي قمة المجموعة بـ 4 نقاط.

تليها إيران بثلاث نقاط.

ثم تأتي أمريكا بنقطتين.

وأخيراً ويلز بنقطة واحدة.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 كاس العالم قطر 2022

تأهلت 16 من فرق الدول المشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 ، إلي دور الستة عشر لخروج المغلوب :

تواجهة هولاندا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 3 ديسمبر عند الخامسة مساءً.

ثم تلعب الأرجنتين أمام استراليا في نفس اليوم عند الساعة 9:00 م.

ثم يلتقي منتخبي فرنسا وبولندا في الخامسة عصر يوم الأحد 4 ديسمبر.

فيما يلعب المنتخب الإنجليزي أمام السنغال في التساعة مساء 4 ديسمبر أيضاً.

ويتواجه فريقي اليابان وكورواتيا يوم الأثنين 5 ديسمبر في الخامسة مساءَ.

ثم يلعب فريق البرازيل أمام كوريا الجنوبية في نفس اليوم عند التاسعة.

تلعب المغرب مع اسبانيا يوم 6 ديسمبر عند الخامسة.

ثم تواجه البرتغال سويسرا عند التاسعة من مساء نفس اليوم.

المتأهلين لدور الـ 8 من كأس العالم

بدأت منافسات دور الـ 16 من كأس العالم فيفا قطر 2022 أمس السبت 3 ديسمبر 2022 :