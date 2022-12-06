نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية حيث تسير بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 الآن على قدم وساق في قطر، وتعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية هامة للغاية هذه هي المباراة التي تحتاج البرازيل للفوز بها للبقاء في طريقها نحو بطولة ناجحة المنتخب البرازيلي متعطش للفوز، يدرك الفريق جيدًا أهمية هذه المباراة في البطولة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية هي مباراة حاسمة بالنسبة للبرازيليين والكوريين الجنوبيين على حد سواء. لقد لعب كلا الفريقين بشكل جيد بالفعل ، ومن المقرر أن تكون المباراة مكثفة ومثيرة وسوف يبذل كلا الفريقين قصارى جهدهما.

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

يستعد الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم لمشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، وهي المباراة المثيرة بين فريقين من أفضل الفرق في البطولة،يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 على ملعب 974 الشهير بالدوحة عاصمة قطر يشتهر الملعب بقدرته على استيعاب ما يصل إلى 40 ألف مشجع في هذه الاوقات:

في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر

في تمام الثامنة مساء بتوقيت المغرب

في العاشرة مساء بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

ستذاع مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية خلال منافسات نهائيات مونديال 2022 على قناتي “بي ان سبورتس” و “الكاس” وهما القناتان اللتان تبثان حصريا منافسات مونديال الشرق الأوسط والشمال أفريقيا حيث من المقرر أن يتم بث مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية على قناة BN Sports Max 2 HD بصوت المعلق عصام تشوالي، بالإضافة إلى Extra Cup 1 HD و Extra Cup 2 HD ، لكن لم يتم الكشف عن المعلق بعد. .

التشكيلة المنتظرة للبرازيل أمام كوريا الجنوبية في مونديال 2022:

غاب فريق السامبا عن النجم نيمار دا سيلفا الذي لعب المباراة الافتتاحية ضد صربيا، وغاب عن المباراتين الأخريين في دور المجموعات ، بالإضافة إلى غياب أليكس ساندرو بسبب إصابته في الآونة الأخيرة كما أصيب جابرييل جيسوس في ركبته، في المباراة ضد الكاميرون، ليغيب عن المباراة القادمة أمام كوريا الجنوبية، وسيغيب هو الآخر حتى نهاية المونديال.

من المتوقع أن يدخل تيتي لقاء كوريا الجنوبية بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: تياجو سيلفا ، ماركينيوس ، دانيلو ، أليكس تيليس.

لاعب وسط: كاسيميرو ، فريد ، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور ورافينيا وريتشارليسون.

كيف تأهل المنتخبان إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم؟

شهدت نهائيات كأس العالم 2018 FIFA مباراة مثيرة بين البرازيل وصربيا، مما أدى إلى فوز الأول بهدفين. بعد أن ضمنت البرازيل مكانها الآن في دور الستة عش ، ستستمر في مواجهة المنتخب رقم 16 في العالم ، كوريا الجنوبية. الطريقة التي نجحت بها البرازيل في التأهل إلى دور الستة عشر كانت من خلال ثلاثة انتصارات منفصلة في دور المجموعات ، وكلها كانت صعبة. أولاً ، حقق فوزًا بهدفين على صربيا ، تلاه هدف في مرماه على سويسرا، ثم هدفًا لصفر الفوز على الكاميرون هذا الأداء الرائع للبرازيل يرمز إلى تصميم الفريق وشغفه والتزامه بالبطولة ستكون المباراة ضد كوريا الجنوبية واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في البطولة بفارغ الصبر. كوريا الجنوبية، باعتبارها الفريق المصنف رقم 16 في العالم ، سوف تثبت أنها خصم قوي. لقد تأهلوا بالفعل لدور الـ16 ولديهم قوة