اتفرج- انت الان تتابع خبر موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري : شوفه من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعي الكثير من عشاق الفارس الأبيض داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي في معرفة موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نظيره طلائع الجيش في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2022 والتي سوف تقام على أرضية استاد برج العرب في محافظة الإسكندريةويسعي لاعبو الزمالك في الفوز في هذه المباراة بعد التعادل مع المصري البورسعيدي بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري :

يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في الدوري الممتاز غداً الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل أحداث المباراة بصفتها الناقل الحصري للبطولة